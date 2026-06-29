Luna de fresa de junio 2026: ¿qué es y cuándo verla?

Por Amen Galinato, CNN

La Luna de fresa, que será visible en el cielo esta semana, marcará la primera Luna llena del verano.

El lunes, apenas unos días después del solsticio de verano del 21 de junio, los observadores del cielo verán cómo el cuerpo celeste ilumina el cielo nocturno con su resplandor ámbar.

Para quienes se encuentran en el Hemisferio Norte, a medida que la Luna de fresa salga y se ponga, trazará la trayectoria más baja de cualquier Luna llena este año — y para quienes están en el Hemisferio Sur, dibujará su arco más alto, según EarthSky.

La Luna alcanzará su máxima iluminación a las 7:57 p.m., hora de Miami, del lunes después de la salida de la Luna, el momento en que el borde superior del satélite emerge por encima del horizonte en el este, informa EarthSky.

La Luna de fresa aparecerá un día después del apogeo, el punto en el que la luna está más lejos de la Tierra. Cuando una luna llena ocurre cerca del apogeo, a menudo se la llama una microluna, y la de junio será la segunda más pequeña de 2026.

Aunque la Luna se verá ligeramente más pequeña, la diferencia apenas será perceptible a simple vista, según la Dra. Pamela Gay, científica sénior del Planetary Science Institute.

Para obtener la mejor vista de la Luna de fresa, que estará baja en el cielo, se recomienda salir al exterior y “encontrar un lugar oscuro libre de obstrucciones, como edificios altos, árboles, cosas así”, asegura Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetarias de la NASA en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland.

El nombre del fenómeno lunar proviene de las tribus algonquinas nativas americanas, que denominaron el evento por la alineación de la Luna llena con la temporada de cosecha de bayas. Los abenaki occidentales la conocen como la Luna de la azada y los anishinaabe como la Luna de la floración, según The Old Farmer’s Almanac.

Los observadores de la Luna llena de junio pueden notar que parece cambiar de color. Sin embargo, el tono del cuerpo celeste en realidad no cambia.

“Nuestra Luna en sí tiene un color y ese color lo determina la mineralogía, la forma en que la luz solar se refleja en ella”, dijo Gay. Pero el detalle, añadió, es que la luz que se refleja en la luna tiene que pasar por la atmósfera de la Tierra para llegar a nuestros ojos, y el color de esa luz puede cambiar ligeramente dependiendo de lo que haya en la atmósfera.

En áreas que experimentan una gran contaminación del aire, la Luna de fresa puede parecer de un tono más cálido, con un color más intenso.

La Luna de fresa de este año llega con una emoción creciente por la exploración lunar, apenas meses después de que la misión Artemis II enviara con éxito a un cuarteto de astronautas alrededor de la cara oculta de la Luna. Con la expectativa aumentando por la próxima misión Artemis, que podría lanzarse tan pronto como a finales del próximo año, y la perspectiva de un alunizaje después de eso, algunos expertos recomiendan aprovechar las oportunidades de observación del cielo como una forma de explorar la conexión cada vez más profunda de la Tierra con nuestro satélite y más allá.

“Estamos a punto de enviar humanos de regreso a la Luna con Artemis. En un par de años, tendremos astronautas aterrizando en la Luna”, dijo Petro. “Ahora es el momento de empezar a construir esa relación con la Luna. Y la forma más fácil de hacerlo es simplemente salir y mirar hacia arriba”.

Hay seis Lunas llenas adicionales para ver en 2026, incluidas superlunas en noviembre y diciembre, cuando la luna está más cerca de la Tierra en su órbita y parece más grande.

Aquí está la lista de las Lunas llenas restantes, según Farmers’ Almanac.

29 de julio: Luna del Ciervo

28 de agosto: Luna del Esturión

26 de septiembre: Luna de la Cosecha

26 de octubre: Luna del Cazador

24 de noviembre: Luna del Castor

23 de diciembre: Luna Fría

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