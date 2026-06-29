Trump debe pagar US$ 5 millones a E. Jean Carroll tras perder apelación en la Corte Suprema por fallo de abuso sexual

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema rechazó este lunes revisar la apelación del presidente Donald Trump contra el veredicto que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a E. Jean Carroll y lo condenó a pagar US$ 5 millones. La decisión significa que el presidente ahora deberá pagar esa suma a la excolumnista de una revista.

Carroll demandó a Trump en 2019 por difamación y volvió a demandarlo en 2022 por difamación y agresión tras la entrada en vigor de una ley de Nueva York que permitió a las víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. En una circunstancia inusual, el caso presentado en 2022 fue el primero en llegar a juicio y el jurado otorgó a Carroll una indemnización de US$ 5 millones. Ese es el caso que la Corte Suprema aceptó revisar.

El caso presentado en 2019 fue juzgado después y terminó con un fallo que ordenó a Trump pagar US$ 83 millones. Con los intereses incluidos, Trump adeuda a Carroll más de US$ 100 millones en total.

La demanda de 2022 sostenía que Trump agredió sexualmente a Carroll en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990 y luego la difamó al afirmar que ella había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro. Trump, que ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades, argumentó que el juez federal Lewis Kaplan, quien presidió el juicio civil, cometió varios errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que afirmaron haber sido agredidas sexualmente por Trump años atrás.

Trump también sostuvo que el juez no debió permitir que el jurado viera la grabación de “Access Hollywood”, en la que se escucha a Trump decir en 2005, con un micrófono abierto, que besa y manosea a las mujeres.

“Sabes, me siento automáticamente atraído por las mujeres hermosas. Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa… Agarrarlas por la vagina. Puedes hacer cualquier cosa”, se escucha decir a Trump en la grabación.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. confirmó el veredicto del jurado que ordenó a Trump pagar US$ 5 millones, al concluir que el juez del juicio no cometió errores que justificaran un nuevo proceso. En junio de 2025, Trump perdió un intento para que la apelación fuera revisada por el pleno de los jueces del circuito y, meses después, acudió a la Corte Suprema.

“Es profundamente perjudicial para el tejido de nuestra república que el presidente Trump, en medio de una presidencia histórica, tenga que apartar su atención de sus responsabilidades únicas como jefe del Poder Ejecutivo para seguir defendiendo acusaciones falsas de hace décadas y las múltiples irregularidades presentes en este caso infundado”, dijeron los abogados del presidente a la Corte Suprema en una presentación realizada en enero. “No se puede permitir este trato hacia un presidente”.

La apelación permaneció durante meses en la Corte Suprema, que la incluyó varias veces para discusión y luego aplazó ese análisis. Como es habitual, el tribunal no explicó los motivos de esos retrasos. Se espera que los abogados de Trump presenten en los próximos días una apelación ante la Corte Suprema contra el fallo de US$ 83 millones.

En un escrito técnico presentado ante la Corte Suprema sobre las reglas de admisión de pruebas, los abogados de Carroll centraron gran parte de sus argumentos en la decisión del Segundo Circuito que confirmó el veredicto.

“La tarea del tribunal consistía simplemente en decidir si un jurado podía concluir razonablemente, con base en la preponderancia de la evidencia, que el señor Trump cometió un acto de agresión sexual”, resolvió por unanimidad un panel de tres jueces del Segundo Circuito, todos designados por presidentes demócratas. “Si podía llegar a esa conclusión, el tribunal tenía discreción para admitir esa evidencia”.

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