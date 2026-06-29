Una serie de ataques de caimanes en Florida mata a una persona y deja heridas a otras dos

Por Julianna Bragg, CNN

Varias personas han sido atacadas por caimanes en el centro de Florida durante la última semana, y el ataque más reciente mató a una mujer de 31 años.

Los encuentros graves con caimanes siguen siendo relativamente raros, según datos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, pero ha habido tres ataques en los últimos siete días. Dos ocurrieron con 24 horas de diferencia, según la afiliada de CNN WESH.

La víctima del ataque más reciente se había detenido a nadar con su novio y un amigo en el río Econlockhatchee, justo al norte de Orlando, la tarde del domingo, cuando el caimán la mordió, dijo la FWC en una rueda de prensa.

Su novio intentó sacarla de la boca del caimán, dijeron las autoridades.

La persona que llamó al 911 describió las heridas de la mujer como “horribles”. Sufrió mordeduras en ambos brazos y más tarde murió tras ser trasladada a un hospital.

Funcionarios de la FWC capturaron un caimán de 13 pies (casi 4 metros) en el lugar y otro de 12 pies (3,6 metros) cerca, diciendo que cualquiera de los dos podría haber sido responsable del ataque.

“He visto caimanes realmente grandes aquí. Sin embargo, nunca había oído hablar de un ataque”, dijo a WESH Leia Vieira, una excursionista.

Veinticuatro horas antes, un niño, que estaba pescando con su padre, fue mordido en la mano en el campamento de pesca Nelson’s Fish Camp en el condado de Marion, informó WESH.

Un buceador con tubo fue mordido el 21 de junio en el río Rainbow en la misma zona —a unas 100 millas (160 kilómetros) del ataque mortal del domingo en el condado de Seminole.

Las autoridades cerraron temporalmente el río tras el primer ataque antes de que los funcionarios de vida silvestre localizaran y retiraran al caimán, según la Oficina del Sheriff del condado de Marion.

Los funcionarios capturaron y sacrificaron al caimán de 8 pies y 7 pulgadas (poco más de 2,5 metros) que mordió al niño, según WESH.

La entrada al Barr Street Trailhead fue cerrada después de que una mujer de Orlando fuera atacada por un caimán en el Bosque Estatal Little Big Econ.

Aunque Florida alberga un estimado de 1,3 millones de caimanes, los ataques a personas son poco comunes.

El estado promedia alrededor de ocho mordeduras no provocadas cada año, según la FWC, que dirige un programa estatal para atender quejas relacionadas con caimanes específicos que se cree representan una amenaza para las personas, las mascotas o la propiedad.

Desde 1948, Florida ha registrado más de 450 ataques de caimán, y solo 30 han resultado en muertes.

El año pasado, el estado registró 13 ataques de caimán, incluidos dos mortales. Ocho de los ataques causaron lesiones graves, mientras que cinco resultaron en lesiones menores.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Florida y Centre College en Kentucky encontró que las actividades de bajo riesgo, como caminar cerca del agua o permanecer en tierra, rara vez resultaron en ataques.

El mayor número de ataques mortales, encontró el estudio, ocurrió después de conductas de alto riesgo, incluida la entrada deliberada en vías fluviales conocidas por contener caimanes.

“La conciencia situacional y las decisiones informadas, especialmente durante actividades recreativas en territorio de caimanes, pueden ayudar a proteger tanto a las personas como a la vida silvestre”, dijo el Dr. Frank Mazzotti, profesor de ecología de vida silvestre en la Universidad de Florida y uno de los autores del estudio, cuando se publicaron los hallazgos el año pasado.

“Muchas mordeduras”, dijo Mazzotti, “pueden prevenirse si los humanos son conscientes de su entorno y minimizan los comportamientos arriesgados”.

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