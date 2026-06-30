El representante republicano Tom Kean anuncia diagnóstico de depresión tras una misteriosa ausencia de meses del Congreso

Por Sarah Ferris, CNN

El representante republicano Tom Kean, de Nueva Jersey, dijo el martes que sufrió una depresión severa que requirió una estadía prolongada en el hospital, lo que lo mantuvo alejado de Washington por más de 100 días.

Kean anunció su condición de salud, previamente no revelada, en unas muy esperadas declaraciones en el pleno el martes, reconociendo que “no era un discurso fácil de dar”, pero que sentía que les debía a sus electores y colegas una explicación tras meses de mantenerlos a oscuras.

Al dirigirse el martes a una Cámara de Representantes casi vacía, Kean ofreció el primer relato de dónde había estado durante los últimos meses. Comenzó con el diagnóstico de depresión a inicios de esta primavera y requirió meses de tratamiento.

“Hace varios meses, debido a preocupaciones de salud, ingresé al hospital”, dijo Kean. “No creí que esto resultaría en una estadía prolongada. Me dieron el diagnóstico de depresión”.

“Los médicos recomendaron que permaneciera en el hospital para abordar mi enfermedad”, añadió Kean, e indicó que al principio dudó en seguir hospitalizado, pero que finalmente decidió quedarse. Durante esa recuperación, la oficina de Kean había prometido previamente que regresaría en unas semanas, pero ese plazo se cumplió y pasó.

Kean dijo el martes que realmente creía que podía regresar rápidamente, pero que en cambio aprendió: “No hay un plazo para sanar. No hay un plazo para recuperarse, solo el trabajo de mejorar un día a la vez”.

Kean contó con el apoyo de su propio líder republicano: el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo más temprano el martes que alentó a Kean a regresar a Washington y a ser transparente sobre lo que había estado enfrentando. Johnson subrayó que el público simpatizaría con él.

“No es un tipo de condición y dolencia poco común contra la que ha estado luchando, y creo que la gente se identifica con ello. Creo que recibirá mucha empatía, porque es algo muy, muy común. Así que lo animé a volver”, dijo Johnson a los reporteros.

Hablando desde el pleno, Kean dijo que ahora estaba listo para volver, sintiéndose “más sano, más fuerte y listo para regresar al trabajo que amo”. Y añadió que ahora veía con claridad a los millones de personas que enfrentan depresión y que no reciben el tipo de ayuda que él recibió.

“Muchos lo hacen en silencio. Muchos lo hacen solos. Muchos lo hacen con una pesada carga que el resto de nosotros nunca ve. Y a ellos, les diría que pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza”, afirmó Kean.

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