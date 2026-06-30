Fujimori ganó el conteo, pero Sánchez sigue denunciando “irregularidades” y acudirá a la CIDH: qué sigue ahora en Perú

Por CNN en Español

Luego de que las autoridades confirmen que la líder conservadora Keiko Fujimori se impuso en la segunda vuelta por casi 50.000 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez, el candidato izquierdista mantiene su reclamo de supuestas irregularidades y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque la justicia avanza hacia la proclamación de la ganadora.

“Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares”, dijo Sánchez en X.

El líder de Juntos por el Perú sostiene que hubo irregularidades en el voto en el extranjero que marcaron la diferencia y le dieron el triunfo a Fujimori. Las actas de esas mesas fueron enviadas por valijas diplomáticas y no digitalizadas en los consulados, como ocurrió en la primera vuelta, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió que fue una decisión de la Cancillería.

Sánchez dijo que el partido tiene “el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su solicitud de anular la totalidad de la votación en el exterior. El candidato no ha presentado evidencias concretas de fraude y alega que es un vicio procesal inadmisible. Usando una metáfora futbolística, dijo que el primer y segundo tiempo se jugaron “con reglas distintas”.

El lunes, la ONPE concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135 %) sobre Sánchez (49,865 %).

El proceso se anticipaba largo y las propias autoridades calcularon que la proclamación de resultados se realizaría a mediados de julio, teniendo en cuenta el antecedente de 2021. En esa votación, cuando Pedro Castillo venció a Fujimori por una diferencia aún menor que la de Fujimori sobre Sánchez, el acto se realizó el 19 de julio, solo nueve días antes del cambio de mando.

Pese a que esta vez hubo algunos procesos de reconteo, el escrutinio al final no demoró tanto como anticipaba el JNE, pero la ley electoral define un protocolo de varios pasos.

Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), que ya entregaron todas las resoluciones sobre las actas observadas, ahora solicitan el reporte de su circunscripción con el cómputo al 100 %.

“Con ese resultado, el JEE genera el acta de proclamación descentralizada y la da a conocer en audiencia pública”, explicó el organismo. Es decir, cada oficina descentralizada realiza su propio acto antes de ser computado por la autoridad central.

Solo una vez concluidas esas etapas previas es que el JNE consolida los resultados de todas las circunscripciones del país y, finalmente, emite el acta de proclamación que declara los resultados oficiales. Ese acto también se realiza en audiencia pública.

El titular del JNE, Roberto Burneo, declaró que tiene previsto que la proclamación de resultados se realice “a más tardar” el viernes 3, para así declarar oficialmente a Fujimori como presidente electa. Posteriormente, la hija de Alberto Fujimori (1990-2000) recibirá las credenciales en una ceremonia el 15 de julio en el Teatro Nacional, detalló. La investidura, como es tradición, será el día de la independencia, el 28 de julio.

Si bien Sánchez mantiene su reclamo, ya comenzó a dar indicios de que aceptaría la derrota, aunque no reconocería a Fujimori como presidenta. “De manera irregular, nos han vencido”, dijo en una entrevista publicada por RT este lunes. “Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes”, dijo sobre su rival y el legado autoritario de su movimiento político.

El izquierdista, que ha convocado algunas movilizaciones pacíficas sin tanta afluencia, destacó que ganó en 16 de 24 regiones y se impuso en el territorio nacional.

No hay antecedentes de que un reclamo en instancias internacionales haya cambiado una electoral presidencial en Perú. En 2021, el fujimorismo intentó que la OEA realice una auditoría para revisar los resultados, aunque la Misión de Observación Electoral ya se había pronunciado descartando graves irregularidades.

En tanto, la comunidad internacional comenzó a saludar a Fujimori como presidenta electa. La líder de Fuerza Popular, que dijo el lunes que las puertas del diálogo están “siempre abiertas”, fue felicitada por varios organismos y mandatarios de la región, como Rodrigo Paz de Bolivia y Javier Milei de Argentina.

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