La Corte Suprema permite a los estados prohibir que estudiantes transgénero compitan en equipos deportivos femeninos

Por CNN

La Corte Suprema dictaminó este martes que los estados pueden prohibir que estudiantes transgénero compitan en equipos deportivos femeninos, en el más reciente de una serie de reveses judiciales para las personas transgénero, en medio de una reacción política en estados conservadores que se ha acelerado de forma marcada en los últimos años.

En este sentido, la Corte Suprema ya se había mostrado muy escéptica frente a los intentos de proteger a las personas LGBTQ de esa reacción.

En mayo, los jueces permitieron que la administración de Trump aplicara la prohibición del servicio militar para personas transgénero. En junio, dejaron vigentes leyes estatales que prohíben la atención médica de afirmación de género para menores. Casi cinco meses después, una mayoría de la Corte permitió que la administración exigiera que los pasaportes de EE.UU. incluyan el sexo asignado al nacer, en lugar de la identidad de género de la persona.

En cumplimiento de una de sus promesas de campaña, Trump firmó un decreto titulado “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”. A comienzos de este año, su administración demandó a Minnesota para frenar las políticas estatales que permiten la participación de atletas transgénero. El impacto del decreto también se extendió fuera de EE.UU. En marzo, el Comité Olímpico Internacional prohibió que las mujeres transgénero compitan en pruebas femeninas, una medida destinada a alinear sus políticas con las de Trump antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El presidente Donald Trump calificó la decisión de la Corte Suprema como una “GRAN VICTORIA”. “La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de FALLAR EN CONTRA DE QUE LOS HOMBRES PARTICIPEN EN DEPORTES FEMENINOS. ¡Guau! ¡Eso elimina esa situación ridícula!”, dijo en una publicación en Truth Social.

La Casa Blanca también publicó una foto del presidente con las palabras “SIN HOMBRES EN LOS DEPORTES FEMENINOS” en X poco después de la decisión.

En la votación del martes, los tres jueces liberales de la Corte discreparon parcialmente de la decisión. En una dura opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor sostuvo que la mayoría se equivocó al concluir que los estudiantes transgénero no pueden presentar impugnaciones constitucionales contra las prohibiciones estatales.

Los jueces liberales coincidieron con la mayoría en que una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en escuelas que reciben fondos federales no impide ese tipo de prohibiciones. Sin embargo, Sotomayor escribió, en nombre propio y de sus colegas, que la mayoría “impone una carga a quienes desfavorece sin darles la oportunidad plena y justa que la Constitución exige para litigar sus reclamos”.

“Solo queda esperar que este mismo enfoque equivocado no se extienda a otros contextos en el futuro”, escribió.

Como muestra de su desacuerdo con la decisión, Sotomayor, la integrante liberal de mayor antigüedad en la Corte, tomó la inusual decisión de leer este martes partes de su opinión disidente desde el estrado.

Por su parte, el juez conservador Brett Kavanaugh, quien durante años ha entrenado el equipo de baloncesto de sus hijas e incluso hizo referencia a esa experiencia durante sus audiencias de confirmación en 2018, subrayó en la opinión mayoritaria que todos los estudiantes involucrados deben ser tratados con respeto.

“La mayoría de las atletas biológicas y de los estudiantes transgénero involucrados en disputas sobre la participación de personas transgénero en el deporte en todo el país son adolescentes o tienen poco más de 20 años”, escribió Kavanaugh.

“Esos estudiantes quieren practicar deporte. Su deseo de competir merece respeto. Ningún estudiante, ya sea una atleta biológica o una persona transgénero, merece ser excluido o estigmatizado por su postura en este debate”.

Sin embargo, el juez también destacó el carácter “altamente competitivo” del deporte y sostuvo que las “mujeres y niñas biológicas deben poder competir por esas oportunidades que pueden cambiarles la vida en igualdad de condiciones, sin temor a sufrir lesiones físicas por competir contra hombres biológicos o verse obligadas a enfrentarlos”.

Respecto a la opinión pública, las encuestas muestran que una parte importante del público apoya las restricciones para atletas transgénero en competencias deportivas.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette, publicada en mayo, encontró que el 63 % de los adultos en EE.UU. consideraba que la Corte debe declarar constitucionales las leyes estatales que prohíben a niñas y mujeres transgénero competir en equipos deportivos femeninos. El 37 % opinó lo contrario.

Una encuesta de Quinnipiac, publicada en junio, encontró que siete de cada diez votantes creen que las mujeres y niñas transgénero no deberían competir en equipos deportivos escolares femeninos.

Además, un sondeo de Reuters/Ipsos realizado en abril mostró que el 67 % de los adultos en EE.UU. apoyaba prohibir que niñas y mujeres transgénero participen en competencias deportivas femeninas en escuelas y universidades. Un análisis de Pew Research publicado en febrero del año pasado sugiere que ese respaldo ha aumentado en los últimos años.

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Con información de Ariel Edwards-Levy, John Fritze, Devan Cole y Kaanita Iyer, de CNN.