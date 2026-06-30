La magistrada Sotomayor recibió entradas para un concierto de la discográfica de Bad Bunny

Por John Fritze, CNN

La magistrada Sonia Sotomayor recibió más de US$ 4.000 en entradas para conciertos de una discográfica puertorriqueña que cuenta con Bad Bunny entre sus clientes, según un informe de divulgación financiera hecho público el lunes.

Sotomayor, miembro del ala progresista de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., reveló haber recibido US$ 4.333 en entradas para conciertos de Rimas Entertainment “para un concierto para mí y mis invitados mientras estaba en un viaje privado a Puerto Rico en agosto de 2025”. En ese momento, Bad Bunny participaba en una residencia de presentaciones que duraron varias semanas en Puerto Rico.

Fue una de varias revelaciones notables de los informes anuales de divulgación de los jueces de la Corte Suprema y otros miembros del poder judicial que se hicieron públicos el lunes, pocas horas después de que el alto tribunal emitiera algunas de las decisiones más importantes de su actual periodo.

Los jueces reportaron más de US$ 2 millones en pagos de editoriales por libros y viajes por todo el país para promover esas obras.

Pero también puso de relieve la falta de detalles disponibles en los informes: en ningún lugar el informe de Sotomayor menciona explícitamente a qué concierto asistió. Un portavoz de la Corte Suprema no respondió a preguntas sobre el informe de Sotomayor.

La jueza Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Joe Biden, reportó US$ 1,2 millones en ingresos por “adelantos” de libros de Penguin Random House. Jackson continúa recorriendo el país para promover sus memorias, “Lovely One”, que publicó en 2024. Recientemente, Jackson publicó una versión para jóvenes adultos de su libro.

La jueza Amy Coney Barrett, quien fue la última postulada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema, reportó casi US$ 850.000 en ingresos de Javelin Group, que el año pasado publicó su primer libro, “Listening to the Law”.

El juez Neil Gorsuch, un conservador, también ha estado participando en eventos para promover un libro infantil que escribió y que se centra en la Declaración de Independencia. Gorsuch reportó US$ 300.000 en ingresos por regalías el año pasado de HarperCollins Publishers.

Los jueces de la Corte Suprema, que ganan más de US$ 300.000 al año, tienen prohibido recibir más de unos US$ 30.000 anuales en ingresos externos. Los ingresos por libros están exentos de esa política, lo que crea un incentivo para que los nueve escriban más allá de sus opiniones.

El juez conservador Samuel Alito solicitó tiempo adicional para presentar su informe anual, como ha sido su costumbre a lo largo de los años.

Los jueces también enumeraron varios viajes al extranjero y dentro de Estados Unidos.

Barrett, por ejemplo, reportó haber viajado a Londres el otoño pasado para un “taller de teoría legal” que fue financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Gorsuch viajó a Praga en julio para un “programa educativo” patrocinado por la Universidad George Mason.

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