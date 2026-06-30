Padres enfrentan cargos de homicidio y abuso infantil por la muerte de un niño de 7 años que pesaba más de 100 kilos

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Meses después de que un niño de 7 años que pesaba unos 100 kilos falleciera en Michigan, sus padres enfrentan cargos de homicidio y abuso infantil en relación con su muerte, según indican documentos judiciales.

Casper O’Brien, quien vivía con su familia en Flint Township, Michigan, murió el 4 de noviembre de 2025 después de que los paramédicos respondieran a una llamada al 911 sobre un niño que tenía dificultades para respirar, informó WNEM, filial de CNN, citando a la Fiscalía del Condado de Genesee.

El niño se encontraba en estado crítico e incapaz de moverse, reportó el medio de comunicación.

Falleció a causa de una miocardiopatía dilatada, una enfermedad cardíaca en la que las cavidades del corazón se agrandan y se debilitan demasiado para bombear sangre de manera eficiente, según revela el informe de autopsia del médico forense del condado de Genesee. Esta enfermedad suele asociarse con la obesidad mórbida, definida por un índice de masa corporal (IMC) de 40 o superior.

Los padres del niño, Damien y Jessica O’Brien, fueron acusados ​​el 23 de junio de homicidio no premeditado y tres cargos de abuso infantil en segundo grado, según los registros judiciales. De ser condenados, podrían enfrentar hasta cadena perpetua.

Uno de los cargos de abuso infantil contra los O’Brien está relacionado con la hermana de Casper. Cuando las autoridades acudieron a la vivienda en Michigan el año pasado, encontraron a la niña de 5 años sucia, con el cabello enredado y con “obesidad mórbida”, señalan los documentos judiciales.

Los abogados de ambos padres afirmaron que era “prematuro” y “demasiado pronto” para hacer comentarios sobre las acusaciones; ambos señalaron que aún no han recibido la documentación del caso por parte de la Fiscalía.

“Al igual que en todos los asuntos penales, el Sr. O’Brien se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal. Defenderé al Sr. O’Brien en los tribunales, no a través de los medios de comunicación”, declaró Elias Fanous, abogado defensor de Damien O’Brien.

Está previsto que la pareja comparezca ante el tribunal el 2 de julio, informó la Fiscalía. Actualmente se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Genesee.

En el momento de su muerte, Casper medía 1,27 metros y tenía un índice de masa corporal (IMC) de 71,7, según el informe de la autopsia. Las tablas de crecimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el IMC típico para un niño de su edad es de aproximadamente 16.

Casper no estaba escolarizado y su médico de cabecera lo vio por última vez en 2024; en ese entonces pesaba unos 47 kilos y fue diagnosticado con tos aguda, congestión de garganta y una enfermedad metabólica, según el médico forense del condado de Genesee. Durante la consulta, fue derivado a un endocrinólogo pediátrico, pero el niño nunca llegó a ser atendido por dicho especialista, señala el informe.

La familia parecía vivir en una casa “descuidada” con “montones de basura en la mayor parte de la vivienda”, escribió el médico forense, citando a las fuerzas del orden y a los Servicios de Protección Infantil. A Casper no le gustaba el agua, bañarlo resultaba difícil y su dieta se basaba en papas fritas de bolsa y papas fritas de comida rápida.

“Este fue un caso triste y horrendo que implicó una negligencia deliberada e injustificada por parte de dos padres respecto al cuidado, el bienestar y las necesidades médicas de su hijo”, declaró el lunes a CNN el fiscal del condado de Genesee, David Leyton.

“Su negligencia provocó que el niño sufriera graves úlceras por presión, diversas erupciones cutáneas y otros problemas de salud física, incluida una obesidad mórbida extrema que finalmente condujo a su muerte prematura”, añadió Leyton.

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