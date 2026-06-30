¿Qué pasó realmente con la carrera de Lizzo?

Por Lisa Respers France, CNN

Desde que lanzó su quinto álbum a principios de junio, la estrella del pop Lizzo ha estado en una especie de racha.

Después de alcanzar un éxito asombroso con éxitos como “Truth Hurts” y “About Damn Time”, el último esfuerzo musical de la ganadora de cuatro premios Grammy ha caído con un golpe sordo, supuestamente reproduciéndose menos de 1 millón de veces en Spotify dentro de las primeras 24 horas de su lanzamiento, vendiendo menos de 3.000 copias en su primera semana según Rolling Stone y sin lograr entrar en el Billboard 200 en las primeras dos semanas.

Antes omnipresente en la cultura —tanto por su mensaje del amor propio y la positividad corporal como por sus himnos contagiosos— Lizzo ahora está relegada al estatus de “¿qué le pasó?”.

En las redes sociales, la estrella del pop de 38 años ha ofrecido sus propias teorías sobre por qué su álbum, titulado provocativamente “Bitch”, no logra abrirse camino, mientras también parece responder a los detractores. “La forma en que funcionan ahora las redes sociales, basada en algoritmos, está destruyendo la industria musical”, dijo en un TikTok publicado el 12 de mayo, abordando por qué algunos quizás ni siquiera sabían que iba a lanzar un nuevo álbum solo unas semanas después. “Si tu algoritmo te muestra cosas fuera de orden respecto a cuándo están sucediendo, entonces el público en general no tiene idea de cuándo realmente sale la música”.

Pero muchas otras personas también tienen opiniones.

“Nunca fue nuestra intención derribar a una mujer de color”, dijo Noelle Rodríguez, una de las tres bailarinas que demandaron a Lizzo en 2023, un momento que desafió gravemente la imagen pública de la cantante. “Nunca fue la intención derribar específicamente a una mujer de color de talla grande”.

Rodríguez y sus co-demandantes —Arianna Davis y Crystal Williams— presentaron acusaciones de acoso sexual, humillación por el cuerpo y un ambiente laboral hostil contra Lizzo, así como contra su compañía de producción Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) y una persona descrita como “capitana del elenco de baile”.

Las tres mujeres no han hablado sobre su demanda contra Lizzo más allá de entrevistas cuando se presentó inicialmente en agosto de 2023 y recientemente se reunieron para hablar en exclusiva con CNN.

Están observando este momento con emociones encontradas. Por un lado, se sienten decepcionadas y traumatizadas tras lo que alegan que sucedió después de ser contratadas para un trabajo que consideraban importante, especialmente como mujeres de cuerpos grandes. Por otro lado, dicen que están decididas a llevar el caso hasta el final.

Insisten en que su intención no era dañar a su exjefa, sino hacerla responsable de los valores que ella misma ha presentado públicamente como propios.

“Realmente no creo que sea nuestro lugar discutir o incluso tener una opinión sobre cómo va su carrera en este momento, cuando esa ni siquiera fue nuestra razón para presentar la demanda en primer lugar”, dijo Rodríguez. “Nunca fue una campaña de desprestigio. Nunca fue para derribar a alguien. Creo que, si acaso, en retrospectiva, he tenido algo de tristeza por el hecho de que ha impactado su carrera”.

La abogada de Lizzo, Melissa Glass, dijo en un comunicado que las afirmaciones hechas en la demanda “no tienen base en la realidad”.

“Ni un solo testigo se ha presentado para apoyar sus alegaciones”, decía el comunicado. “De hecho, sus afirmaciones fueron refutadas por 18 testigos, incluidos la mayoría de los otros bailarines en ‘The Special Tour’”. Glass agregó: “Estamos seguros de que Lizzo prevalecerá en el caso”.

Lizzo tiene otros defensores.

Chawnta’ Van, quien bailó por primera vez con Lizzo en 2019 y trabajó con las tres mujeres que presentaron la demanda, dijo que se sintió “sorprendida” y “destrozada” por las alegaciones, ya que pensaba que todos en la gira “estábamos juntos en esto, pero aparentemente no”.

Después de que se presentó la demanda, Van dijo que los planes para todas las futuras presentaciones con Lizzo se detuvieron.

“Como bailarina, somos las peor pagadas. Trabajamos de actuación en actuación, literalmente”, dijo Van, quien fue conectada con CNN a través de los abogados de Lizzo. “Así que cuando salió toda esta información y todo se canceló, fue realmente difícil”.

Cuando Lizzo irrumpió en la escena en 2019, pareció anunciar, o al menos simbolizar, un nuevo momento. Aquí estaba esta fuerza de destreza musical y carisma personal, viviendo sin disculpas como ella misma —y siendo celebrada por ello; como una mujer negra de talla grande, inspiró a millones— y también vio cómo su cuerpo era utilizado injustamente para debatir los temas del momento. Enfrentó un enorme escrutinio; y respondió de la misma manera, como cuando no aceptó las críticas sobre su atuendo que dejaba al descubierto su trasero y causó revuelo en un partido de los Lakers en 2019.

“No importa realmente lo que pase en internet, nada realmente rompe mi alegría”, dijo en ese momento. “Soy una persona realmente sólida, con los pies en la tierra, y sé que soy impactante porque no han visto —en mucho tiempo— un cuerpo como el mío haciendo lo que quiere hacer, vistiéndose como quiere vestirse y moviéndose como quiere moverse”.

Las afirmaciones en la demanda —que incluían acusaciones de que las bailarinas se sintieron presionadas para ir a espectáculos de desnudos e interactuar con los artistas— están en desacuerdo con la imagen pública y el mensaje de Lizzo. “Siento que toda su marca, además de la positividad corporal, era la positividad en general: empoderar a las mujeres, especialmente a las mujeres de color y, ya sabes, ser amables unas con otras, ser amables contigo misma”, dijo Williams en una entrevista. “Todo su mensaje, su plataforma y su marca eran todo lo contrario cuando las puertas estaban cerradas, cuando estábamos en reuniones privadas”.

Lizzo ha negado las acusaciones. Poco después de que se presentara la demanda, publicó una declaración en las redes sociales calificando las acusaciones de “falsas” y “tan increíbles como suenan”.

“Sé lo que se siente ser avergonzada por mi cuerpo a diario y nunca criticaría ni despediría a una empleada por su peso”, escribió Lizzo.

En los tres años desde que se presentó, la demanda ha avanzado lentamente, con ambas partes intercambiando escritos y apelaciones, dijo Ron Zambrano, abogado de las tres mujeres, en una entrevista. El año pasado, un juez desestimó las acusaciones de avergonzar por el cuerpo tras una moción del equipo de Lizzo que argumentó que eventos como las salidas a espectáculos nudistas estaban protegidos como libertad de expresión por formar parte del proceso creativo. Zambrano y sus clientas están actualmente esperando una fecha de la Corte de Apelaciones de California para presentar argumentos orales.

En una entrevista con el programa “Today”, Lizzo dijo que se negó a llegar a un acuerdo porque “soy una mujer que no tiene miedo de que la verdad salga a la luz, así que sigo luchando”.

Muchos fans se sorprendieron por la demanda y, tras el escándalo, la cantante se tomó descansos de las redes sociales. Cuando reapareció en 2024, estaba más delgada pero seguía feliz de mostrar su cuerpo, primero con un vestido transparente blanco y negro de Jean Paul Gaultier y luego en redes sociales.

Ese mismo año, Lizzo dijo en un video en redes sociales que ya no era vegana, ya que descubrió que añadir cosas como claras de huevo y pollo a la parrilla la ayudaba a sentirse mejor y a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso. Luego grabó una versión del jingle de “Baby Back Ribs” para Chili’s, apareciendo en un anuncio tocando una flauta con forma de costilla.

El cambio ha sido sorprendente. En un ensayo de 2025 en Substack, Lizzo escribió que comenzó a perder peso en 2023 después de convertirse en el “objeto de un escándalo cruel” que la dejó deprimida. “Necesitaba una manera de procesar mi dolor a través de mi cuerpo, así que empecé con Pilates”, escribió.

“Estaba harta de que mi identidad fuera opacada por mi gordura. La gente no podía ver mi talento como música porque estaban demasiado ocupados acusándome de hacer de ‘ser gorda’ toda mi personalidad”, escribió. “Sé que mi historia no es única. Sé que las mujeres con cuerpos grandes, especialmente las mujeres negras con cuerpos grandes, han tenido esto en su contra desde siempre”.

Durante una aparición reciente en el podcast “In Your Dreams With Owen Thiele”, Lizzo expresó su desacuerdo con las celebridades que, según ella, se habían vuelto demasiado delgadas, lo que a algunos les pareció un momento de “pérdida de peso para mí, pero no para ti” por parte de una mujer que durante mucho tiempo se ha quejado de que otros comenten sobre su cuerpo.

“No tengo tanta crítica hacia los artistas o estas personas que están perdiendo todo este peso como la tengo hacia el sistema que les convence de que sus cuerpos no son lo suficientemente buenos”, dijo.

Para las mujeres que la están demandando, la mujer aparentemente desafiante que a veces dice y hace cosas que parecen contradecir su imagen pública es la persona que llegaron a conocer.

“No fue la pérdida de peso lo que hizo que ella abandonara a sus fans. Ella, en cierto modo, los abandonó desde el principio”, dijo Williams. “Ahora se empieza a ver un poco más, pero así ha sido ella desde el primer día, lamentablemente. Así que no creo que esto sea algo nuevo. Este es su carácter genuino en el fondo y en el corazón”.

“Lo complicado acerca de Lizzo es que Lizzo sí hizo de su tamaño corporal parte de su marca”, dijo Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de la Gente Gorda (NAAFA, por sus siglas en inglés). También está el hecho de que Lizzo es una mujer negra, dijo la activista.

“Lo que le pasó a Lizzo fue la dinámica de la amiga mágica negra”, dijo Osborn. “Ese tropo de Hollywood sobre la amiga mágica negra que va a hacer tu vida más grande inspirándote y ayudándote”.

Ahora, no solo hay una acusación de gordofobia que persiste desde su pasado, sino que ella misma ya no es tan profundamente identificable para la comunidad de talla grande con su transformación corporal.

“Si quieres que tus fans se identifiquen contigo como persona, entonces tienes que ser una persona, no una marca”, dijo Osborn, quien deja claro que las personas tienen derecho a ser del tamaño que deseen. “Si quieres que tus fans se identifiquen contigo como marca, entonces la lealtad a la marca termina cuando la marca cambia”.

Habiendo trabajado con Lizzo desde 2020, la tecladista Lynette Williams insistió en que la pérdida de peso ocurrió porque la cantante “solo quiere estar más saludable”.

Lynette Williams, quien también es de talla grande y fue referida a CNN por la abogada de Lizzo, agregó: “No se trata de tratar de conformarse con lo que la sociedad piensa”.

También cree que la demanda tuvo un mayor impacto en las bajas ventas del último trabajo de Lizzo. Sobre la música del álbum en sí, dijo: “Creo que está increíble”.

Ver la reaparición de Lizzo ha sido angustiante para las tres demandantes. Dicen que no han elegido escuchar su música.

Las tres bailarinas estaban encantadas cuando se unieron al grupo de Lizzo, emocionadas de demostrar que las “chicas grandes” tenían los movimientos para igualar sus curvas.

Davis dijo que bailar para Lizzo —su “primer trabajo profesional como bailarina desde el principio”— era su “trabajo soñado”.

“Yo estaba como, esto es increíble”, dijo Davis. “Y luego, que las acciones se desarrollaran de la manera en que lo hicieron fue realmente devastador”.

Al igual que Crystal Williams, Davis había sido concursante en el reality show de Amazon de Lizzo, “Watch Out for the Big Grrrls”, que se centraba en que la estrella encontrara bailarinas de talla grande para su gira.

Rodriguez era una bailarina más establecida y había aparecido en el video musical de 2021 del sencillo de Lizzo “Rumors”.

Los acontecimientos de los últimos años han impactado sus carreras. Les preocupa su reputación. Rodríguez, quien se ha enfocado más en la actuación, dijo que está considerando volver a la universidad y estudiar Derecho debido a la experiencia. Crystal Williams dijo que, al igual que su antigua empleadora, tienen ganas de que se escuchen los hechos.

“Queremos una oportunidad para que ella rinda cuentas. Queremos que salgan los hechos, queremos que salga la evidencia”, dijo. “Queremos poder abordar la verdad tanto como ella. Así que estamos listos para ver esto hasta el final”.

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