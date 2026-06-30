Trump está perdiendo su batalla con la Reserva Federal

Análisis por Bryan Mena, CNN

A lo largo de su segundo mandato, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intentado doblegar a la Reserva Federal a su voluntad. Pero este lunes sufrió su mayor revés hasta la fecha.

El año pasado, Trump intentó destituir a Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, el influyente consejo directivo, alegando acusaciones no probadas de fraude hipotecario. No se han presentado cargos contra Cook. Sin embargo, en un caso histórico, este lunes la Corte Suprema falló en contra del presidente, y dictaminó que la administración no le dio a Cook la oportunidad de responder a esas acusaciones, como exige la ley.

La destitución de Cook, una figura clave en la política monetaria de la Reserva Federal que vota sobre las tasas de interés, podría haberle dado a Trump la oportunidad de nombrar a un reemplazo más afín a su iniciativa para reducir los costos de endeudamiento. En un comunicado tras la decisión del tribunal, Cook afirmó que los esfuerzos de Trump por destituirla eran “un intento de apartarme con un pretexto inventado”.

Esta es solo una de las maneras con las que Trump y sus aliados han intentado presionar al banco central estadounidense, que goza de independencia política.

Pero ese esfuerzo ha dado pocos resultados hasta ahora:

Trump no logró destituir a Cook.

Es probable que el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, no realice ningún recorte de tipos de interés este año.

El expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha optado por permanecer como miembro de la Junta de Gobernadores, negándole al presidente otro nombramiento, potencialmente hasta 2028.

El fallo en el caso Cook reafirma una salvaguarda legal crucial para la Reserva Federal, según la cual, durante las últimas décadas, los bancos centrales han fijado las tasas de interés basándose en datos económicos, y no en las exigencias de un presidente en funciones. Esta independencia política le ha permitido a la Reserva Federal tomar decisiones que, si bien pueden ser poco populares a corto plazo, buscan siempre el bienestar de la economía estadounidense a largo plazo. Esto cobra especial importancia ahora, mientras la economía global intenta recuperarse tras la peor crisis petrolera de la historia.

“Si el 4 de julio es el Día de la Independencia de la nación, la Reserva Federal celebró la suya cinco días antes”, escribió Michael Reynolds, vicepresidente de Estrategia de Inversión de la firma de servicios financieros Glenmede, en un comentario publicado el lunes. Afirmó que la independencia de la Reserva Federal “respalda la credibilidad del dólar” y la confianza a largo plazo de los estadounidenses en la estabilidad de los precios.

Un fallo en contra de Cook habría sentado un precedente peligroso que permitiría a Trump, o a cualquier futuro presidente, destituir a cualquier funcionario de la Reserva Federal con el que no estuvieran de acuerdo, simplemente citando “acusaciones triviales, intrascendentes o antiguas que son muy difíciles de refutar”, como lo describió el juez Brett Kavanaugh, un conservador que se unió a sus colegas liberales en la decisión de 5-4, durante los argumentos orales de enero.

En una opinión concurrente, Kavanaugh escribió que “la incertidumbre sobre el estatus de la Reserva Federal podría desencadenar una agitación política, incluyendo confusión sobre si el presidente podría destituir inmediatamente a varios miembros de la Junta a su antojo, así como turbulencias en las economías de Estados Unidos y del mundo”.

Pero el alcance del fallo fue limitado, ya que lo que realmente determinó fue que a Cook no se le había brindado el debido proceso. Pero luego Trump anunció el despido de Cook mediante una carta publicada en las redes sociales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en la opinión mayoritaria que “sin tales protecciones, ella no podía refutar debidamente los cargos que el presidente le imputó”.

El fallo no abordó si existían motivos suficientes para destituir a Cook, basándose en las acusaciones de fraude presentadas por la administración. El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, declaró en enero que la designación por parte de Cook de dos propiedades como su domicilio principal —una casa en Ann Arbor, Michigan, y un condominio en Atlanta— fue un grave error. Una hipoteca sobre un domicilio principal suele ofrecer condiciones de préstamo favorables. Sin embargo, por lo general, solo se puede declarar una propiedad, salvo que existan circunstancias atenuantes. Cook ha negado haber cometido irregularidad alguna y no ha sido acusada de ningún delito.

Según la Ley de la Reserva Federal, un presidente puede despedir a cualquier funcionario de la Reserva Federal “con causa justificada”, lo que generalmente significa conducta indebida o incumplimiento del deber.

“Para ser claros, la cuestión fundamental de si el presidente puede destituir a Cook por causa justificada dependerá en parte de los hechos subyacentes”, dijo Roberts. “En esta opinión, no hemos abordado los hechos, ya que aún no se han determinado ni analizado conforme a las normas legales pertinentes”.

Trump reaccionó en las redes sociales en contra del fallo, dando a entender que aún podría intentar destituir a Cook.

“¡Tomaremos las medidas oportunas de inmediato para asegurarnos de que alguien que haya cometido una irregularidad no tome decisiones vitales que afecten al bienestar de los Estados Unidos de América!”, escribió en Truth Social este lunes tras la decisión del Tribunal Supremo.

La derrota legal de Trump no es su único problema: los funcionarios de la Reserva Federal también están dando señales de que no planean reducir los costos de endeudamiento en un futuro próximo, incluso con Warsh al mando.

Más de cuatro meses después del inicio de la guerra con Irán, los buques de carga aún no pueden transitar libremente por el estrecho de Ormuz, un importante punto estratégico para el comercio por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, además de otras materias primas como el aluminio y los fertilizantes. Esto ya ha disparado la inflación en Estados Unidos: el índice de precios de gastos de consumo personal (el indicador de inflación preferido del banco central estadounidense) alcanzó el 4,1 %, en mayo, muy por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal.

Las consecuencias de la guerra con Irán no solo están retrasando los recortes de las tasas de interés, posiblemente hasta 2027, sino que también podrían aumentar la probabilidad de subidas este mismo año. La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, quien vota sobre las decisiones de política monetaria para los próximos seis meses, declaró recientemente que la Reserva Federal podría tener que subir las tasas a finales de este año si la inflación no mejora. Sin embargo, por ahora la Reserva Federal está dispuesta a esperar y ver si la tregua, aparentemente frágil, entre Estados Unidos e Irán se mantiene y permite que la inflación disminuya.

“Dado el elevado nivel de inflación, es imperativo que la restablezcamos a nuestro objetivo a largo plazo del 2 % de forma sostenida”, declaró este viernes John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, en un evento en Jersey City. “La postura actual de la política monetaria está bien posicionada para lograrlo”.

Trump ha presionado con vehemencia para que se reduzcan las tasas de interés, y ha criticado repetidamente al expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber disminuido los costos de endeudamiento a su gusto. Incluso ha bromeado diciendo que demandaría al sucesor de Powell, Warsh, si no bajaba las tasas.

Sin embargo, las consecuencias de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel dificultan que el nuevo presidente de la Reserva Federal defienda una bajada de tipos de interés. Si bien el líder del banco central es un influyente responsable de la política monetaria que marca la agenda de cada reunión sobre tipos de interés, su voto es solo uno de los doce que componen el comité, del que Cook seguirá formando parte por el momento.

“Agradezco esta decisión, no por mí misma, sino por el bien del pueblo estadounidense, cuyo bienestar económico depende de un banco central que responda a su misión, no a la intimidación política”, dijo Cook en un comunicado después de que el tribunal publicara su decisión.

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