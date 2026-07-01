El histórico telescopio Rubin inicia un estudio sin precedentes para crear “la mejor película cósmica jamás realizada”

Por Jackie Wattles, CNN

Cada 40 segundos durante la noche, a lo largo de los próximos 10 años, una cámara del tamaño de un automóvil pequeño captará imágenes del cielo del hemisferio sur con un nivel de detalle sin precedentes. Esas imágenes se unirán para crear una panorámica en secuencia del desarrollo del universo que podría ayudar a resolver algunos de los misterios que aún persisten sobre el cosmos.

El histórico proyecto, denominado Legacy Survey of Space and Time (LSST), comenzó el martes, según informó el Observatorio Vera C. Rubin, la instalación de última generación ubicada en Chile que alberga la cámara digital más grande del mundo, con un peso de 2.994 kilogramos.

Durante la década que durará el estudio, una serie de filtros de color dotará a la cámara de una capacidad de observación extraordinaria mientras escanea el cielo cada noche y construye una imagen dinámica de cómo cambian y se desplazan los objetos celestes, desde asteroides hasta supernovas.

Las imágenes, ricas en color, de estrellas en explosión, agujeros negros y colisiones cósmicas también servirán para orientar las observaciones de otros observatorios alrededor del mundo, de acuerdo con un comunicado. Esto permitirá que distintas instituciones trabajen de manera coordinada para obtener observaciones integrales de eventos astronómicos relevantes.

El proyecto tiene varios objetivos, entre ellos elaborar un nuevo inventario del sistema solar y de la Vía Láctea, además de aportar pistas para comprender la materia oscura mediante el estudio de la luz distorsionada procedente de galaxias distantes.

“Hoy comenzamos a filmar la película cósmica más grande jamás realizada”, dijo Brian Stone, quien actualmente desempeña las funciones del cargo vacante de director de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés), en un comunicado difundido el martes. “Este momento refleja décadas de visión, innovación y el poder de la inversión del Gobierno federal”.

Financiado conjuntamente por la NSF y el Departamento de Energía, el Observatorio Rubin, cuya construcción costó US$ 800 millones, está ubicado en la cima del cerro Pachón, en el norte de Chile, a una altitud de 2.682 metros. Sus cielos oscuros y el aire seco convierten al lugar en uno de los mejores sitios del mundo para la observación astronómica.

Después de que el observatorio captara sus primeras imágenes el año pasado, se esperaba que el LSST comenzara a principios de 2026. Sin embargo, las pruebas y verificaciones del sistema tomaron más tiempo del previsto.

“La decisión de iniciar oficialmente el LSST se tomó tras un período de optimización del sistema y una cuidadosa revisión operativa sobre la preparación técnica, el desempeño del sistema de datos y la validación científica”, señaló Željko Ivezić, director del LSST, en un comunicado. “Entre los factores determinantes estuvieron la calidad de las imágenes, la velocidad efectiva del estudio, el tiempo de funcionamiento y la confiabilidad del sistema, así como la precisión de la calibración”.

Cada noche, la cámara del observatorio captará miles de imágenes y completará un barrido total del cielo del hemisferio sur cada pocos días. Durante los 10 años del proyecto, el telescopio volverá a observar cientos de veces las mismas regiones del cielo nocturno para construir una imagen dinámica de la evolución de cada zona observable de estrellas y galaxias. Este esfuerzo de largo plazo permitirá a los científicos estudiar fenómenos poco frecuentes y difíciles de detectar como nunca antes.

“Rubin está dando vida al universo e iluminando un tesoro de descubrimientos: estrellas pulsantes, explosiones de supernovas, el registro fósil de las galaxias, pistas sobre los misterios de la energía oscura y la materia oscura, además de fenómenos completamente nuevos que nunca antes se habían observado”, indicó el equipo del observatorio en un comunicado.

Gracias a las imágenes obtenidas durante la fase de optimización del sistema, el observatorio ya ha detectado 11.000 nuevos asteroides y ha registrado decenas de nuevos objetos adicionales dentro del sistema solar.

A medida que avance esta secuencia del universo, los investigadores utilizarán inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar la enorme cantidad de datos y detectar cambios significativos a lo largo del tiempo. Los científicos prevén que el sistema emitirá alrededor de 7 millones de alertas cada noche para señalar movimientos, explosiones u otros fenómenos astronómicos de interés.

“Cuando el LSST concluya, el conjunto final de datos incluirá miles de millones de objetos y billones de mediciones, todos disponibles mediante publicaciones periódicas de datos”, señaló el observatorio en su comunicado. “Es la primera vez que una cantidad tan grande de información astronómica estará disponible para tantas personas, lo que abrirá la puerta a nuevos tipos de descubrimientos tanto para la comunidad científica como para el público”.

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