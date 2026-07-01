El S&P 500 ha subido casi un 10 % este año, a pesar de la guerra, la inflación y la incertidumbre en torno a la IA

Por John Towfighi, CNN

Los últimos meses han sido turbulentos para los mercados: perturbaciones en la industria petrolera, repunte de la inflación, inquietud por la IA. A pesar de todo, las acciones estadounidenses siguen cotizando cerca de máximos históricos.

El S&P 500 y el Nasdaq han subido un 15 % y un 21 %, respectivamente, desde finales de marzo, recuperándose de la caída relacionada con la guerra con Irán y registrando su mejor trimestre en seis años.

Los índices acumulan sólidas ganancias en lo que va del año, a pesar de un ligero retroceso en junio. En total, el S&P 500 y el Nasdaq han subido un 9,55 % y un 12,79 %, respectivamente, este año.

El S&P 500 ha alcanzado 24 máximos históricos este año y está a un 1,5 % de lograr otro. El Nasdaq ha alcanzado 20 máximos históricos y está a un 3,3 % de lograr otro.

El S&P 500 interrumpió una racha alcista de dos meses en junio y cayó cerca de un 1 %, ante la preocupación de los inversores de que el anterior repunte de la IA hubiera sido excesivo. El Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó un 2,8% en junio.

Los inversores están especialmente interesados ​​en ver cómo las grandes tecnológicas obtendrán rentabilidad de la mayor inversión en infraestructura para el auge de la IA. Microsoft cayó un 17 % en junio, registrando su peor mes desde el año 2000, cuando estalló la burbuja de las puntocom. Oracle cayó un 35%, su peor mes desde 1990.

A pesar de la caída de junio, el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mejores resultados trimestrales desde 2020. El repunte de las acciones de las empresas de semiconductores y chips de memoria impulsó el mercado, aunque la volatilidad aumentó.

Un índice que sigue la evolución de las acciones de semiconductores se ha disparado casi un 88 % desde marzo, su mejor rendimiento trimestral registrado, según datos de FactSet que se remontan a 1994. El índice se lanzó en diciembre de 1993.

Mientras tanto, el Dow Jones subió un 2,5 % en junio, ya que los inversores se alejaron del sector tecnológico y se volcaron hacia las finanzas, la sanidad y la industria, sectores en los que el Dow Jones tiene mayor exposición. El Dow Jones ha ganado casi un 13 % desde marzo, registrando su mejor trimestre desde 2022.

En total, el Dow Jones ha subido un 8,85 % en lo que va de año y cotiza en máximos históricos. El índice de valores de primera línea ha alcanzado 19 máximos históricos este año. Siete de ellas se produjeron en junio.

El S&P 500 había subido solo un 5,5 % para este mismo punto del año pasado, mientras aún se recupraba del impacto de los aranceles de primavera. El índice terminó ganando un 16 % en el año.

En 2024 y 2023, el S&P ganó un 23 % y un 24 % interanual, respectivamente.

Los analistas de Wall Street siguen siendo optimistas. En junio, Barclays elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a 7.800 puntos, lo que implica una ganancia del 4 % en los próximos seis meses.

Sin embargo, los analistas se mantienen alerta ante los riesgos potenciales, especialmente en lo que respecta a la burbuja de la IA.

Wall Street está castigando cada vez más a las grandes tecnológicas por invertir en IA sin obtener beneficios que lo justifiquen. La próxima temporada de resultados trimestrales ofrecerá más información sobre los planes de inversión de las empresas.

Los operadores han dejado atrás las noticias sobre la guerra con Irán y se centran en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, así como en los resultados empresariales.

Algunos inversores se muestran cautelosos ante una posible corrección tras un trimestre tan sólido. David Laut, director ejecutivo de Kerux Financial, afirmó que se mantiene preparado para una posible caída del mercado bursátil de entre el 10 % y el 20 %, y que vigila su exposición a las acciones tecnológicas, prefiriendo mantener una menor participación que en otros sectores.

“Creemos que la volatilidad del mercado observada hasta ahora en junio es solo la punta del iceberg”, declaró Laut en una nota.

Sin embargo, Louis Navellier, director ejecutivo de la gestora de inversiones Navellier & Associates, considera cualquier caída en las acciones como una oportunidad de compra y prevé que el auge de la IA continúe durante al menos tres años más.

José Rasco, director de inversiones de HSBC Private Bank para las Américas, señaló en una nota que la volatilidad podría persistir, pero se mantiene optimista debido a las buenas perspectivas de los resultados empresariales.

“El flujo de noticias sobre IA sin duda tendrá sus altibajos, y esto es clave porque gran parte del sentir global está ahora vinculado a este único factor”, dijo Rasco.

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