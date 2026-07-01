La Casa Blanca levanta a Anthropic el control de exportación que había congelado sus modelos más avanzados

Por Hadas Gold, CNN

El gobierno estadounidense levantó el control de exportación a los modelos de IA más avanzados de Anthropic, según anunció la compañía el martes por la noche.

“Hemos recibido notificación de que el Departamento de Comercio ha levantado el control de exportación a Claude Fable 5 y Mythos 5”, declaró Anthropic en un comunicado. “Comenzaremos a restablecer el acceso mañana y pronto compartiremos una actualización”.

El comunicado se produjo poco después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, publicara en redes sociales sobre el levantamiento del control de exportación a Fable, uno de los modelos de Anthropic en cuestión.

“Durante las últimas dos semanas, hemos trabajado estrechamente con Anthropic para analizar y aprobar Fable 5, con el fin de garantizar la alineación con el gobierno estadounidense y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en IA”, afirmó Lutnick en una publicación en X.

Fable es una versión del modelo de IA más avanzado de Anthropic, conocido como Mythos, pero con medidas de seguridad adicionales para que sea apto para uso público.

La prohibición de exportación y las negociaciones posteriores entre Anthropic y la administración pusieron de manifiesto la persistente incertidumbre regulatoria en torno a la IA, incluso cuando la tecnología avanza mucho más allá de las normas actuales.

A principios de este mes, el Gobierno declaró que un socio de confianza, que según CNN era Amazon, había encontrado una vulnerabilidad que permitía sortear las medidas de seguridad de Fable. (Anthropic afirmó entonces que estas vulnerabilidades eran “sencillas” y que “otros modelos disponibles públicamente” contaban con soluciones similares).

Una fuente de Anthropic indicó que la empresa implementó una nueva medida de seguridad para abordar y bloquear directamente las vulnerabilidades reportadas por Amazon.

Posteriormente, el Departamento de Comercio emitió una prohibición de exportación que obligaba a la empresa a suspender el uso por parte de ciudadanos extranjeros —incluidos los propios empleados de Anthropic— para intentar mitigar el riesgo. Como consecuencia, Anthropic deshabilitó el acceso de sus clientes tanto a Mythos como a Fable.

Tras la colaboración entre Anthropic y el gobierno para abordar los riesgos cibernéticos, el Departamento de Comercio autorizó la semana pasada a Anthropic a distribuir Mythos a determinadas entidades autorizadas por el gobierno.

Según los expertos, Mythos puede explotar vulnerabilidades de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes. Anthropic limitó su distribución a un grupo selecto de socios clave para proteger el software más crítico del mundo.

La Casa Blanca también solicitó a OpenAI que limitara la distribución de su próximo modelo GPT 5.6 a un número reducido de socios autorizados por el gobierno debido a sus avanzadas capacidades. OpenAI declaró en su momento que no creía que este tipo de proceso de acceso gubernamental debiera convertirse en la norma a largo plazo.

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