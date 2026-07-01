¿Quién es el magnate ucraniano que se encuentra en el centro del misterioso atentado de Mónaco?

Por Ivana Kottasová, CNN

El motivo del atentado con bomba perpetrado el lunes contra un millonario de origen ucraniano en Mónaco sigue siendo un misterio, mientras los residentes de la opulenta ciudad-Estado lidian con la repentina pérdida de su sensación de seguridad.

Las autoridades tampoco identificaron de inmediato a las víctimas, pero la filial francesa de CNN BFMTV informó que Vadym Yermolaiev fue el objetivo del atentado y resultó herido por la explosión.

Yermolaiev amasó su fortuna en la ciudad de Dnipro, al sureste de Ucrania, durante los turbulentos años posteriores a la era soviética. Se dedicó principalmente al sector inmobiliario y, en un momento dado, figuró entre los ucranianos más ricos.

Antes de la guerra, Dnipro tenía fama de ser una ostentosa capital de riqueza y lujo, donde la distinción entre las autoridades locales y los elementos criminales no siempre era clara. La ciudad también es conocida por su próspera comunidad judía, de la que Yermolaiev era un miembro destacado y activo.

Yermolaiev abandonó su país natal y renunció a su ciudadanía ucraniana en 2019. Según documentos públicos, este hombre de 58 años es ahora ciudadano de Chipre, aunque residía en Mónaco.

Las autoridades locales se negaron a revelar públicamente la identidad de las víctimas, limitándose a decir que el hombre adulto residía en Mónaco desde al menos 2021. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania declaró que, según los servicios de emergencia locales, las tres personas heridas en la explosión pertenecían a una familia de origen ucraniano.

Yermolaiev y otras dos personas —una mujer y un niño— resultaron gravemente heridas por una bomba colocada en la residencia de Yermolaiev por un desconocido momentos antes de la explosión.

Se trata de un ataque tan inusual e indignante que conmocionó a la exclusiva ciudad-Estado costera. El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, declaró que nunca antes se había producido un ataque de este tipo en el país.

La identidad de la mujer y el niño sigue siendo desconocida. La esposa de Yermolaiev habló el martes con la emisora ​​pública ucraniana Suspilne, y afirmó que no se encontraba en casa en el momento del ataque y que resultó ilesa.

Esta exclusiva ciudad costera alberga a numerosos millonarios y celebridades. En Mónaco, la delincuencia es prácticamente inexistente, el derecho a la privacidad es fundamental y el régimen fiscal es sumamente generoso.

La versión ucraniana de la revista Forbes citó a Yermolaiev diciendo que renunció a su ciudadanía ucraniana porque buscaba “protección internacional”.

“El sistema judicial ucraniano, por decirlo suavemente, no es perfecto, y el sistema tributario no es objetivo”, declaró, según Forbes.

El motivo del intento de asesinato sigue sin estar claro. Yermolaiev no tiene vínculos evidentes con la guerra en Ucrania. Fue sancionado por Kyiv en diciembre de 2023 por hacer negocios en Crimea, territorio ocupado por Rusia, acusación que negó en una entrevista con medios ucranianos.

Sin embargo, el hijo de Yermolaiev, Artur Yermolayev, es una figura conocida en el mundo del crimen organizado ucraniano.

Fue arrestado en Chipre bajo la acusación de ser el cabecilla de una extensa red de fraude. Posteriormente fue extraditado a Estonia, donde fue declarado culpable de fraude en abril.

Según documentos judiciales, Artur Yermolayev se declaró culpable de crear y dirigir una estafa telefónica que, bajo la apariencia de falsas oportunidades de inversión, robó unos 100 millones de euros (US$ 114 millones) a víctimas de varios países europeos entre 2019 y 2022. Solo en Estonia, Yermolayev y sus cómplices hicieron estafas por 5,4 millones de euros (US$ 6,16 millones).

Fue condenado a cinco años de prisión, pero llegó a un acuerdo por el cual fue deportado de Estonia tras cumplir solo cuatro meses de la condena. Pagó una multa de 8,5 millones de euros y los gastos relacionados con su extradición a Estonia. Según medios estonios, fue deportado a Israel.

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Lex Harvey, Stephanie Halasz, Victoria Butenko, Elina Baudier Kim y Kosta Gak de CNN contribuyeron con este reporte.