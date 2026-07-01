Tiene residencia legal en EE.UU. desde hace 30 años, pero fue detenida por ICE. Sus hijas exigen su liberación

Por Susana Erazo, CNN en Español

Para Claudia y Gabriela, dos ciudadanas estadounidenses, la relación con su madre cambió por completo. Pueden hablar con ella, llamarla y verla, pero “es como si todavía estuviera aquí, pero no está”, dicen. Ese cambio comenzó hace casi 10 meses, cuando en lugar de abrazarla al llegar del trabajo o conversar con ella durante la cena, tuvieron que acostumbrarse a verla a través de una pantalla desde un centro de detención.

Beata Siemionkowicz, una mujer de origen polaco que llegó a Estados Unidos en 1995 y que ha tenido residencia legal, o green card, durante 30 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras arreglaba el jardín de su casa. Desde entonces, sus dos hijas luchan por conseguir su liberación, en medio de gastos legales y esfuerzos comunitarios para crear conciencia y recaudar recursos en apoyo a su madre.

Claudia y Gabriela cuentan que Beata, su madre, tuvo que criar sola a sus dos hijas. Desde que llegó a Estados Unidos, Siemionkowicz pasó por varios empleos para sacarlas adelante. Antes de ser detenida, trabajaba en un centro de cuidados paliativos, donde asistía a personas en la etapa final de sus vidas.

“Ella bañaba a estos pacientes de la tercera edad, les daba de comer, los llevaba a sus citas con el doctor. Realmente no solo nosotros dependíamos de ella; sus pacientes la extrañan, sus compañeros de trabajo la extrañan, y en la iglesia a la que asistimos siempre preguntan cómo está”, cuentan ambas.

Siemionkowicz construyó toda su vida en Estados Unidos, pero la rutina familiar quedó en pausa hace casi un año, cuando fue detenida por agentes de ICE en agosto de 2025. Actualmente permanece bajo custodia migratoria. Sus hijas aseguran que los casos penales de 2001 y 2003, que ICE cita como base para mantenerla detenida, estuvieron vinculados a una etapa de gran dificultad económica, cuando su madre intentaba alimentar a sus dos hijas sin contar con ingresos estables, y subrayan que ambos casos fueron resueltos en su momento.

“Ella se presentó ante el tribunal, cumplió con sus obligaciones y realizó su servicio comunitario”, agregan sus hijas. CNN revisó registros públicos y no encontró otros antecedentes penales más allá de esos casos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a CNN que ICE arrestó a Beata Siemionkowicz en agosto de 2025 y señaló sus dos cargos por hurto en tiendas, además de afirmar que enfrenta en Polonia un señalamiento relacionado con la presunta entrega de información personal para ayudar a otras personas a obtener visas con documentos falsificados.

CNN contactó a la Embajada de la República de Polonia en Washington, D.C., al Ministerio de Justicia de Polonia y al Centro de Información del Gobierno de Polonia para solicitar comentarios.

Durante los últimos 11 meses, las jóvenes no han podido visitar a su madre en persona. “Son como 10 horas en auto desde Chicago hasta el centro de detención en Campbell, Kentucky. Podemos enviarle mensajes de texto y hacer dos videollamadas de 15 minutos a la semana, pero ya hemos gastado más de US$ 2.000 hasta ahora solo por querer hablar con nuestra mamá”, dicen.

Desde la detención de Siemionkowicz, Claudia y Gabriela se han dedicado de tiempo completo a intentar conseguir la liberación de su madre. Para ello, crearon una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para enfrentar los gastos legales y, al mismo tiempo, colaborar con organizaciones proinmigrantes que buscan visibilizar el panorama migratorio actual en Estados Unidos.

“Tuve que tomarme un tiempo libre de la escuela y dedicarme a trabajar para poder pagar la hipoteca, las cuentas y los honorarios legales. Básicamente, toda nuestra vida gira en torno a la defensa de estas causas”, dice Claudia.

Por su parte, Gabriela afirma que, al tener su propio negocio, le ha resultado difícil mantenerse al día con los gastos. “Me quedo atrasada con los ingresos, obviamente porque toda mi vida gira en torno a esto: responder correos, programar llamadas, hablar con los abogados… realmente es mucho trabajo”, dice.

En junio, las jóvenes presentaron una apelación por la liberación de su madre y ahora esperan una respuesta de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). También presentaron un recurso de hábeas corpus y una moción de reconsideración. Con estos intentos legales, Claudia y Gabriela esperan volver a reunirse con su madre.

“Solo pensar en el hecho de que lleva aquí desde 1995, tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses a las que ha criado aquí toda su vida, realmente no hay nada en Polonia esperándola, ella se quedaría sin hogar y tendría que empezar una vida completamente nueva lejos de su familia. Hay mucha gente esperándola, así que sí, no vamos a dejar de defenderla y de luchar”, afirman.

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