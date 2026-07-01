Trump dice que EE.UU. “no podría construir un avión como este” antes del primer vuelo del Air Force One regalado por Qatar

Por Aileen Graef, CNN

Mientras el presidente de EE.UU. Donald Trump abordaba su vuelo inaugural en el nuevo Air Force One, un jet de lujo donado por el Gobierno de Qatar, compartió su entusiasmo por la nueva aeronave y sus constructores extranjeros, diciendo que EE.UU. “no podría construir un avión como este”.

“Estoy entusiasmado por el primer vuelo”, les dijo a los periodistas antes de su viaje a Dakota del Norte el miércoles para la celebración del aniversario 250 de Estados Unidos.

El nuevo jet, un regalo incondicional cuyo valor se estima en unos US$ 400 millones, ha generado preguntas legales, éticas y de seguridad nacional. El avión tiene un nuevo esquema de colores —blanco, rojo y azul marino— y otros cambios que lo hacen similar al jet personal que Trump ha usado durante años.

“Acaban de completarlo. Lo hicieron apropiado para un presidente, eso significa la seguridad y todos los diferentes accesorios y funciones que le pusieron. Es muy complejo, pero realmente es impresionante”, dijo Trump.

El avión ha sido una fuente de controversia desde que se reveló por primera vez que Trump lo aceptaría de Qatar. Cuando el presidente anunció por primera vez el obsequio, una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNN que el plan era que la aeronave fuera donada a la biblioteca presidencial de Trump después de que deje el cargo. El jet fue regalado formalmente al Pentágono. CNN se ha comunicado con la Casa Blanca sobre cuál es el plan final para el avión.

Trump, quien se espera que use el jet hasta que una nueva aeronave construida en EE.UU. esté terminada en unos dos años, dijo que “nunca ha habido un avión como este”.

“Francamente, no podríamos construir un avión como este porque no estaríamos dispuestos a gastar el tipo de dinero necesario. Ellos gastaron a lo grande”, dijo sobre los qataríes.

Trump también explicó el miércoles que le había preguntado a Qatar si podía usar su avión “por un periodo de tiempo” después de que el jefe de Boeing le dijera que era el mejor. El presidente dijo que el emir de Qatar ofreció darle el avión a EE.UU. en su lugar.

Trump presentó el nuevo jet el mes pasado en la Base Conjunta Andrews, llamándolo “el avión más lujoso del mundo”. Tiene asientos de cuero que se reclinan hasta quedar planos y cinturones de seguridad fijados con el sello presidencial. Las paredes y las alfombras son color canela y las luminarias doradas. A los periodistas a bordo el miércoles se les sirvió un croissant de jamón y queso con una ensalada verde como acompañamiento y fruta, servido en la tradicional vajilla dorada y blanca con el sello presidencial.

El mes pasado, funcionarios de la Casa Blanca publicaron mensajes de despedida en las redes sociales para el Boeing 747-200, que había sido modificado sustancialmente y que había volado como Air Force One desde 1990.

Dos 747-800 están siendo modificados como VC-25B para cumplir el rol de Air Force One, además del jet de Qatar, para cubrir el vacío entre los aviones antiguos y los dos aviones adicionales que Boeing está modificando y que no estarán listos sino hasta dentro de aproximadamente dos años.

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