Trump se atribuye una gloriosa racha de victorias, pero la historia tendrá la última palabra

Análisis por Stephen Collinson, CNN

En su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, el presidente Donald Trump improvisó una nueva variación de una de sus frases favoritas.

“Por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado, no podemos soportarlo más”, manifestó Trump, sugiriendo que algunos ciudadanos estaban desconcertados por una avalancha de éxitos sin precedentes.

Tras una guerra, varias sentencias trascendentales de la Corte Suprema e innumerables arrebatos nocturnos en las redes sociales, Trump se atribuye su mayor victoria hasta la fecha, afirmando que ha vuelto a hacer grande a Estados Unidos en su 250 aniversario.

Trump, como siempre, mezcla una pizca de verdad con una buena dosis de hipérbole mientras se adentra cada vez más en un segundo mandato que está generando una disrupción incalculable.

Pero mientras se afana en construir un legado en cemento y mármol —que pronto incluirá un arco triunfal y un imponente salón de baile en la Casa Blanca— es demasiado pronto para decir si emulará a presidentes verdaderamente trascendentales con victorias que perdurarán mucho más allá de su mandato.

Trump celebró otra victoria el martes después de que la Corte Suprema concluyera su racha de veredictos trascendentales en pleno verano.

En términos generales, la mayoría conservadora de la corte ha ampliado la autoridad de Trump, en parte porque, al igual que él, aspira a una presidencia más fuerte.

La corte también le ha brindado importantes victorias políticas en temas como la inmigración. Sin embargo, también ha moderado su afán de poder ilimitado al enfrentarse al texto claro de la Constitución.

El máximo tribunal ha derribado dos pilares de la agenda de MAGA.

En febrero, la corte frustró la guerra comercial de Trump al dictaminar que la ley no le permite al presidente imponer aranceles unilateralmente.

El martes, frustró un ambicioso objetivo en materia de inmigración, anulando el decreto del presidente para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que la intención de los autores de la 14.ª Enmienda a la Constitución era inequívoca. “Hoy cumplimos esa promesa”, escribió en nombre de la mayoría.

Sin embargo, la mayoría ha respaldado con frecuencia a Trump en materia de inmigración, una política que le ayudó a ganar la Casa Blanca en dos ocasiones.

La semana pasada, los magistrados limitaron el papel de los tribunales inferiores en la resolución de los casos de personas procedentes de países como Siria y Haití, devastados por la guerra, a quienes se les concedió el estatus de protección temporal para permanecer en Estados Unidos.

En otra victoria para la Casa Blanca en este período, los jueces dictaminaron que Trump puede reactivar una política controvertida que busca limitar las solicitudes de asilo en los puertos de entrada.

Uno de los récords más tangibles de victorias y derrotas de Trump radica en su continuo dominio del Partido Republicano.

Al presidente le encanta regodearse en la derrota política de los legisladores disidentes de MAGA a quienes venció en las primarias.

Sin embargo, hay indicios de que su control podría estar debilitándose, ya que el caos reinante el martes en la mayoría republicana de la Cámara de Representantes amenazó aún más sus intentos de mejorar un historial legislativo estancado.

Además, una facción anti-Trump en el Senado está frustrando sus intentos de aprobar una ley que podría reducir el número de votantes en las elecciones de mitad de mandato.

Trump también afirma estar en una racha de victorias sin precedentes en el extranjero.

“Todos nos respetan. Ya nadie se ríe de nosotros”, declaró al inaugurar la Gran Feria Estatal Americana la semana pasada. “Ya no somos el hazmerreír. Somos el país más poderoso del mundo”.

Si convertir a Estados Unidos en la fuerza más impredecible del mundo se considera una victoria, tal vez tenga razón.

Pero según los parámetros tradicionales de liderazgo global, Trump ha dejado a Estados Unidos aislado, con desconfianza hacia el país y enfrentando serias dudas sobre su poder relativo.

A menudo, destaca la impresionante incursión de las fuerzas especiales que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro como ejemplo del poder singular de Estados Unidos.

Tal arrogancia pudo haber contribuido a que el presidente iniciara una guerra con Irán que comenzó con un éxito estratégico en ataques militares, pero que degeneró en un punto muerto.

Su memorando de entendimiento para poner fin a la guerra otorga a Teherán enormes beneficios a cambio de muy poco.

La República Islámica tendrá que cumplir plenamente con la afirmación de Trump de que ha renunciado para siempre a las armas nucleares para que la guerra no sea un fracaso estadounidense.

Sin embargo, en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía la semana que viene, Trump se regodeará con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la alianza.

El secretario general Mark Rutte llegó al Despacho Oval la semana pasada con un gráfico que mostraba lo que él denominó “El billón de Trump”. Rutte declaró ante la prensa: “Este es su presidente, pero también el líder del mundo libre, que asume el liderazgo cuando es necesario”.

Pero los expertos temen que Trump vuelva a estallar la semana que viene contra los estados aliados que aún no han cumplido sus promesas.

Otros presidentes no lograron obtener tales compromisos, pero el precio de la victoria del presidente 47 es muy alto.

La alianza transatlántica que ganó la Guerra Fría se tambalea. Y Trump está enfrentado con los pocos líderes aliados que alguna vez le agradaron, incluida la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Pero las fracturas son una característica definitoria del trumpismo.

Sus seguidores ven el caos como un indicador de una presidencia victoriosa. Disfrutan con la caída de las élites globales y de Washington.

Los críticos podrían considerar el intento de Elon Musk de desmantelar gran parte del Gobierno federal como un fracaso. Pero DOGE encarnó la declaración de Steve Bannon en los primeros días de su primer mandato: que Trump supervisaría la “desmantelación del aparato administrativo estatal”.

Así que cuando los sabios de Washington juzgan a Trump, lo califican en una escala que ni siquiera los seguidores de MAGA reconocerían.

Sin embargo, la versión de Trump de la victoria suele dejar destrucción a su paso en forma de valores democráticos pisoteados.

Las consecuencias pueden ser duraderas. Pensemos en Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que murieron a tiros en Minnesota durante protestas contra las redadas de inmigración.

Musk, el hombre más rico del mundo, celebró haber desmantelado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Si bien la agencia pudo haber sido sobredimensionada, salvó millones de vidas, encarnó los valores estadounidenses en el mundo en desarrollo y contribuyó a fortalecer el poder blando de Estados Unidos.

En “El arte de la negociación”, Trump escribió que tiene ventaja porque “piensa en grande”, mientras que “la mayoría de la gente piensa en pequeño” porque “tienen miedo de ganar”.

Esto puede funcionar en el sector inmobiliario. Pero, ¿es un criterio adecuado para una presidencia?

Las dificultades políticas actuales de Trump sugieren lo contrario.

Según los indicadores tradicionales —el desempleo, el crecimiento del PIB e incluso la inflación, que es superior a la ideal pero muy inferior a los máximos alcanzados durante la administración Biden— la economía es sólida.

Y su gabinete mide su éxito en dólares. “El Dow Jones está por encima de los 50.000 puntos ahora mismo”, exclamó en una ocasión la exsecretaria de Justicia Pam Bondi, como si el alza de los precios de las acciones fuera respuesta suficiente a las acusaciones de que estaba encubriendo una presidencia sin ley.

Pero los votantes ven la economía de otra manera. Les preocupa pagar el alquiler, tener acceso a la atención médica, comprar alimentos y encontrar cuidado infantil.

Si la burla de Trump al concepto de asequibilidad lleva a los republicanos a la derrota en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, será difícil considerar su presidencia como un triunfo. Sus bajos índices de popularidad podrían ser un mejor indicador.

Cuando terminan las presidencias, a menudo se las recuerda solo por unas pocas victorias importantes.

Los futuros historiadores tal vez tengan dificultades para comprender cómo Trump se apoderó de la mentalidad de la nación durante una década.

Y la posteridad no lo juzgará por sus propios méritos. Se le comparará con Abraham Lincoln, quien salvó la Unión, y con Franklin Roosevelt, quien superó la Gran Depresión y ganó la Segunda Guerra Mundial.

La historia exigirá de Trump algo más que una simple ruptura de época. Juzgará si sus victorias —más allá de una innegable expansión de la autoridad presidencial— perduran más que el sellador del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

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