¿Y si sí?: del “Mundial que no era para mexicanos” a una desbordada fe y pasión por la selección de México

Por Carloo Mauricio Pérez y Andrea Saint Martin, CNN en Español

“¿Y si sí?, ¿ya lo entendiste?”, le preguntaron a Javier Aguirre, director técnico de México, en la conferencia de prensa después del triunfo de su selección 2-0 ante Ecuador, que los calificó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

“‘Sí que sí’, me dijeron. Sí que sí. Sí, pues sí. Sí que sí. No lo entiendo. Estoy muy viejo ya”, contestó el Vasco ampliando el juego de palabras que se ha convertido en el grito de guerra para la afición mexicana: ¡¿Y si sí?!

México no solo se impuso la noche del martes al equipo ecuatoriano en un abarrotado Estadio Ciudad de México (el mítico Estadio Azteca), su combinado nacional, con uno de los mejores partidos de su historia mundialista, se echó sobre los hombros a un pueblo que ya sueña incluso más allá de los cuartos de final de este Mundial.

“Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra”, subrayó Javier Aguirre. “Fue una bonita noche para los mexicanos”, dijo lleno de satisfacción por el triunfo que consideró “redondo”.

Y es que la entrega de los seleccionados mexicanos, la verticalidad de su ataque, la madurez de su joven plantilla –incluido un sorprendente y audaz menor de edad llamado Gilberto Mora– y la incansable lucha de sus hombres en el campo, revolucionaron exponencialmente la esperanza de ese “¿y si sí?”, que parece haber reemplazado al tradicional “sí se puede” de otras gestas deportivas nacionales.

La afición tiene motivos para confiar en el cuadro de Aguirre porque el equipo logró algo que jamás habían hecho otras selecciones mexicanas en los Mundiales: ganar de forma consecutiva sus tres partidos de fase de grupos y el compromiso de dieciseisavos. El Tri pisará invicto el terreno de los octavos de final y en este torneo ningún rival ha sido capaz de marcar gol en la portería defendida por Rául “el Tala” Rangel, ni en los minutos en los que el arco mexicano estuvo resguardado por el legendario Paco Memo Ochoa.

La contundencia y el orden mostrados hasta ahora por el equipo nacional han dejado atrás los alegatos de muchos de que “este Mundial no es para los mexicanos”.

Hasta principios de junio, era común escuchar airados reclamos de la ciudadanía sobre los altos precios de las entradas a los partidos que se jugarían en México y las quejas por los inconvenientes que causaban las obras de adecuación de la infraestructura urbana y el transporte público para el Mundial, sobre todo en la Ciudad de México. Pero cuando el balón rodó en ese partido inaugural y la selección nacional debutó con una victoria 2-0 ante Sudáfrica, y el Ángel de la Independencia se empezó a llenar de miles de jubilosos aficionados, gran parte de la controversia se tiñó de verde, blanco y rojo.

La pasión tricolor llenó con más fuerza ese epicentro de los festejos mundialistas con el 1-0 sobre Corea del Sur y se multiplicó con el triunfo 3 a 0 sobre la República Checa. Y llegó el cara a cara con Ecuador.

Además de lluviosa, la noche que México enfrentó a Ecuador fue el momento más “¿y si sí” para Dulce, una aficionada del estado de Hidalgo que ni siquiera buscó boletos para el partido de dieciseisavos. El partido le llegó a ella. Dulce ganó su boleto en un concurso de una marca de frituras, en el que tenía que registrar unas tiras que venían en los empaques.

“Me cayó de sorpresa”, cuenta emocionada. “Esta es mi primera vez que voy a un partido de ellos, pero normalmente, me gusta el Cruz Azul”. Su recuerdo más bonito del fútbol mexicano fue una vez que fue a un partido de los Tuzos de Pachuca –la capital de Hidalgo– contra Cruz Azul, pero estaba vez pudo estar en un Mundial.

Dulce sueña en que México rompa la “maldición” y siga avanzando en el Mundial 2026. “[En la selección] se ve más estabilidad, más el toque. Los veo que sí están más abusados”, explica.

Son fans de un equipo que ya no existe. Alejandra y Alejandro llegaron al Azteca usando camisetas de Monarcas de Morelia, un club que pasó a mejor vida cuando, en 2020, la franquicia se mudó a Mazatlán, Sinaloa. Todo un drama para su afición.

En redes sociales de México existe un meme que dice que, sin importar el evento deportivo que sea, siempre hay una persona usando una camiseta de Monarcas. “Quise ser en este partido esa persona. De hecho, sí se dan cuenta. Desde que entramos, la gente pasa y me grita ‘arriba Morelia’”.

Alejandro cuenta que desde que Monarcas perdió su lugar en el fútbol mexicano, no ha vuelto a ver partidos de la primera división.

“Ya no sé ni quién gana ni nada. A la selección, ahorita en el Mundial claro que la sigo”.

La pareja se ganó los boletos para el juego de dieciseisavos en un concurso. Alejandro entró en un sorteo después de comprar un auto. Tampoco había estado buscando comprar boletos para este Mundial.

“Imagínate, que se rompa [la maldición] y haber venido, pues otra onda porque los pude haber vendido, pero decidí mejor venir a ver si sí se arma y a vivir la experiencia del Mundial. Viendo los precios, claro que consideré venderlos”.

Él llegó al estadio desde Iztapalapa, un sector popular del oriente de la Ciudad de México. Y lo hizo sin boleto porque las entradas para el juego en el que se disputaba el pase a octavos ya estaban agotados. “Esta euforia mundialista que se vive rompe récords de asistencia”, dijo Juan Carlos, quien llevaba puesto un penacho como amuleto. “Representa la pasión mexicana. El penacho nos identifica porque nuestros ancestros los usaban desde tiempos antiguos”.

Juan Carlos se animaba a pronosticar: “Hoy, se rompe la maldición porque, obviamente, ya está escrito. Todo apunta a que hoy se rompe la maldición porque hasta el clima, tan chulo”. Estaba nublado y todo pintaba a que fuera a caer una tormenta. Al final, cayó tormenta eléctrica y hasta se pospuso el inicio del partido una hora. “Hoy está para que México avance a la siguiente ronda”.

Viajaron desde Guadalajara a la Ciudad de México. Hace ya varios meses, tuvieron la suerte de comprar las entradas en la página oficial de la FIFA. A buen precio, dicen. Y, por supuesto, no tenían idea de que el partido sería protagonizado por la selección mexicana. “La fe [los animó a comprar el boleto]. Tenían que [avanzar]”.

Se nota que Ricardo y Regina viven a tope la fiebre mundialista. Ella también optó por usar un penacho para ir al estadio. Fue un colorido tocado que hizo su hermana, quien tardó un día en elaborarlo. Ricardo se puso un disfraz estilo botarga de un gallo “muy mexicano” al que bautizó como Ysisidro, por aquello del “¿y si sí?”.

Vive en Azcapotzalco, en el noroeste de la Ciudad de México. Citlali no tenía entrada. “Nada más vinimos aquí a celebrar, animar el equipo, a recibirlo y nos regresamos para ver el juego”. Pero esta fan llevaba en sus manos y en el corazón lo mismo que millones de aficionados mexicanos: esperanza y fe en su selección. Frente al Azteca, Citlali y sus acompañantes desplegaron una gran manta con la frase que ya es casi un mantra en el país: “¿Y si sí?”.

La llevaron porque “nos llenamos de la energía, de la mentalidad ganadora. Tenemos la esperanza de que lleguemos a la final y seamos campeones. ‘¿Y si sí?’ es una frase que representa la esperanza”. Citlali cuenta que tardaron una noche en hacer la manta. “Creo que todo México está con la selección y estamos llenos de energía”.

Los hinchas mexicanos han esperado 40 años para ver a su equipo ganando un partido de eliminación directa en un Mundial. Ahora, su selección vela armas para el próximo choque. El ansiado encuentro que hace soñar a millones de mexicanos, y que podría lanzar a las calles a cientos de miles de aficionados como nunca antes, será en casa el domingo 5 de julio, en el Coloso de Santa Ursula. ¡Qué más se puede pedir!

Regina, la aficionada llegada desde Guadalajara anticipaba el plan para después de lo que venga: “Nos vamos al Ángel de la Independencia a ver el desmadre y a volar. Que todos los mexicanos volemos”.

La mesa está puesta. ¿Y si sí?

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