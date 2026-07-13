Irán agrava el dilema bélico de Trump utilizando las mismas reglas del presidente de EE.UU.

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Irán parece estar jugando con Donald Trump en su propio terreno.

El presidente se quejó el lunes de que no se puede confiar en que la República Islámica cumpla un acuerdo, y reprendió a sus gobernantes por una de sus propias medidas emblemáticas.

“Era un trato cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen”, declaró a Fox News refiriéndose al memorando de entendimiento que suspendió brevemente la guerra.

Trump no pareció apreciar la ironía de su crítica, dado su hábito de abandonar múltiples acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de París sobre el Clima (dos veces).

Algunos críticos atribuyen la actual situación de Estados Unidos a la decisión de Trump, durante su primer mandato, de desechar el acuerdo de la era Obama que limitaba el programa nuclear iraní.

Más tarde, un Trump frustrado prometió imponer su propio peaje a los barcos que transitaran por el estrecho de Ormuz. Irán, con una oferta cargada de sarcasmo, intervino con un precio mejor que el del autor de “El arte de la negociación”.

“El presidente tiene toda la razón”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, argumentando que Trump había legitimado la postura de Teherán sobre el cobro por el paso por la vital vía fluvial. Araghchi añadió con ironía: “El 20 % es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”.

Trump está descubriendo que Irán es un negociador duro y tiene su propia interpretación del contenido del memorándum. Y aún no ha explicado claramente a los estadounidenses por qué reavivó una guerra que, según él, ya había ganado.

Semanas después de declarar con gran pompa que un memorando de entendimiento que firmó significaba que había puesto fin para siempre al programa nuclear de Irán y traído la paz a Medio Oriente por primera vez en 3.000 años, el presidente ha cambiado de opinión.

El lunes, en el programa de radio de Hugh Hewitt, Trump declaró que el acuerdo era una “prueba” que Irán había suspendido y que “no significaba gran cosa”.

En otro tiempo, sus admiradores podrían haber argumentado que las marcadas contradicciones de Trump demostraban que estaba jugando una partida de ajedrez diplomático en cuatro dimensiones. Ahora, en el mejor de los casos, se encuentra en un punto muerto.

El memorando de entendimiento fracasó porque Irán actuó para defender su mayor victoria en la guerra: el control efectivo del estrecho.

Esto reforzó una dura realidad para Estados Unidos: a pesar de las amenazas y el poderío militar de Trump, Teherán sigue marcando el rumbo del conflicto.

Y la ecuación que definió la guerra permanece inalterada: la República Islámica utiliza la geografía y un astuto conocimiento de su propio poder limitado para superar a una superpotencia adversaria.

La nueva prueba de voluntades surgió en parte de la prisa del Gobierno por negociar un memorando de entendimiento con un lenguaje impreciso.

El equipo de negociadores inmobiliarios de Trump, liderado por el vicepresidente J.D. Vance, pareció pasar por alto lo que los críticos más versados ​​en historia y diplomacia comprendieron de inmediato: que Irán lo usaría para obtener una mayor ventaja.

Por ejemplo, el acuerdo instaba a Teherán a “tomar las medidas necesarias” para el libre y seguro paso de buques comerciales por el estrecho durante 60 días y le exigía colaborar con Omán para “definir la futura administración y los servicios marítimos” en la zona.

En apariencia, esto le da a Estados Unidos lo que quiere: el funcionamiento normal del estrecho. Pero Irán parece interpretarlo como una confirmación de que controlará la vía marítima tras un acuerdo permanente. Por lo tanto, no sorprende que esté luchando por moldear el nuevo statu quo.

Este error agravó una equivocación anterior: no haber comprendido que Irán cerraría el estrecho desde un principio. Que esto siga siendo un problema un mes después de la firma del memorando de entendimiento sugiere que el plazo de 60 días para un acuerdo completo, incluyendo el programa nuclear iraní, era absurdamente irrealista.

Las dificultades del Gobierno para obligar a Irán a cambiar su comportamiento elevan el listón de las preguntas sobre el regreso de Trump a la guerra.

¿Existe, por ejemplo, algún motivo para creer que los ataques contra objetivos iraníes y el restablecimiento del bloqueo naval por parte de Trump tendrán más éxito que antes a la hora de modificar los cálculos de los nuevos líderes iraníes? Al fin y al cabo, a Irán le bastaron unos pocos misiles y drones para volver a cerrar el estrecho.

¿Acaso el rápido aumento de los costes económicos —los futuros del petróleo y del diésel se dispararon el lunes— convencerá de nuevo al presidente de ceder para evitar el precio político y económico que, según dijo francamente el mes pasado, no estaba dispuesto a pagar?

Un motivo de esperanza es que los renovados enfrentamientos podrían implicar que Estados Unidos e Irán buscan consolidar su propia interpretación del memorando de entendimiento para sentar las bases de la diplomacia futura.

Trump, por ejemplo, no ha dado señales de estar dispuesto a pagar un precio posiblemente alto en bajas estadounidenses por la invasión del centro petrolero iraní de la isla de Kharg, una posible forma de imponer la superioridad estadounidense.

Otros presidentes modernos, como Lyndon Johnson y George W. Bush, en cambio, intensificaron guerras que ya parecían inconclusas.

A diferencia de su amigo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump no ha respondido a la humillación estratégica sufrida en una guerra en la que subestimó a su adversario lanzando un ataque total contra la población civil.

La tragedia se produjo al comienzo de la guerra cuando un ataque estadounidense errático impactó una escuela iraní, causando la muerte de 168 niños y 14 maestros, según informaron funcionarios iraníes.

Se desconoce el número total de víctimas civiles de los ataques.

Pero Trump no ha cumplido sus amenazas anteriores de atacar infraestructuras como puentes y centrales eléctricas, lo que tendría graves repercusiones en la vida civil.

E Irán ha mantenido su límite de escalada con sus represalias contra bases regionales estadounidenses o sus vecinos del Golfo.

Mientras tanto, la coreografía en el campo de batalla refleja actualmente un conflicto que está latente, en lugar de estar fuera de control.

“Creo que hay margen para la diplomacia, a pesar de los crecientes ataques de Estados Unidos contra Irán y la represalia iraní”, declaró Danny Citrinowicz, investigador principal del Programa sobre Irán y el Eje Chiíta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, a Becky Anderson de CNN en el programa “Connect the World”.

Sin embargo, añadió: “Las cosas pueden descontrolarse y escalar, porque cuando hay ataques mutuos todos los días, todas las noches, sin duda es difícil mantener el orden”.

E incluso si el nuevo incendio se mantiene justo por debajo del punto de ebullición, Trump aún debe responder una pregunta con la que ha estado lidiando sin éxito durante casi cinco meses.

¿Cómo logra salir de esta guerra?

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