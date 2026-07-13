Quiénes eran los 17 mexicanos que murieron bajo custodia o en operativos de ICE en el segundo gobierno de Trump

Por Rocío Muñoz-Ledo y Uriel Blanco, CNN en Español

Algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades que aún buscan respuestas. De otros, solo tenemos sus nombres, sus edades y el lugar donde murieron. Los 17 mexicanos que murieron en operativos o bajo custodia de ICE desde el retorno de Donald Trump al poder tenían, en definitiva, historias distintas unidas por un desenlace común.

Todos murieron en medio de la ofensiva migratoria desatada por el Gobierno de Trump, que en su segundo mandato iniciado en enero de 2025 ha ampliado los operativos de detención y deportación. Catorce murieron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en centros de detención o en instalaciones médicas a las que fueron trasladados, según las autoridades mexicanas y estadounidenses. Los otros tres murieron durante operativos migratorios.

Sus casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y enviar notas diplomáticas a llevar algunos expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañar acciones legales y ahora a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fiscalías estatales.

La presidenta mexicana informó este lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias por la muerte de los 17 mexicanos. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston.

“Fue prácticamente ultimado”, dijo Sheinbaum al referirse al caso y afirmó que México buscará que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

En un correo electrónico enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés,), rechazó que haya un aumento de muertes en sus instalaciones u operaciones y aseguró que las personas detenidas “reciben un debido proceso completo, son provistas con alimentos adecuados, agua y tratamiento médico, y tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. En la misma línea, negó que sus funcionarios cometan abusos.

Estos son los 17 mexicanos cuyos casos llevaron al Gobierno mexicano a endurecer su respuesta al accionar de Washington.

Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, murió el 5 de mayo de 2025 mientras era trasladado de la cárcel del condado de Lowndes al Centro de Detención Stewart, en Georgia.

ICE informó que la causa preliminar fue una complicación médica. La agencia señaló que había vivido durante décadas en Estados Unidos como inmigrante indocumentado y había sido detenido en múltiples ocasiones desde 1979. En 1990 un juez ordenó su deportación, pero posteriormente volvió a ingresar al país. La agencia asegura que fue acusado de “delitos que van desde la posesión de marihuana hasta agresión simple —violencia familiar— y crueldad hacia menores”.

Jesús Molina Veya, de 45 años, murió el 7 de junio de 2025 en el Centro de Detención Stewart, en Georgia.

ICE informó que fue encontrado inconsciente en su celda con una ligadura en el cuello y posteriormente trasladado a un hospital, donde murió.

Según ICE, había entrado a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en varias ocasiones y fue deportado cuatro veces. La agencia indica que fue acusado de “delitos que incluían desde agresión simple hasta abuso de menores y privación ilegal de libertad”, por lo cual cumplió una condena de 827 días de cárcel.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, murió el 31 de agosto de 2025 mientras estaba bajo custodia migratoria.

ICE informó que padecía diabetes, contrajo covid-19 durante su detención y presentó problemas respiratorios antes de ser encontrado sin respuesta. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito.

Entró a EE.UU. como indocumentado en una fecha desconocida. Entre 2018 y 2025, fue detenido en varias ocasiones por uso/posesión de drogas y manejar bajo la influencia de una sustancia (DUI, por sus siglas en inglés); fue sentenciado a 10 días de confinamiento en 2024 por DUI.

Óscar Rascón Duarte, de 58 años, murió el 8 de septiembre de 2025 en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona. Según ICE, padecía Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C.

Etró a Estados Unidos en 1976 como indocumentado y fue deportado en 2004, pero volvió a ingresar al país el mismo día de su remoción a México, según ICE. Entre 1984 y 2000, fue acusado de “delitos que incluyen allanamiento de morada, robo y posesión de drogas”, mientras que en 2005 fue condenado a 20 años de prisión por intento de contacto sexual con un menor y abuso de menores, sentencia que cumplió en enero de 2025, cuando se reanudaron los procesos de inmigración en su contra, indica la agencia.

Ismael Ayala Uribe, de 39 años, murió el 22 de septiembre de 2025 en un hospital de California después de sufrir un paro cardiaco.

Según ICE, el mexicano, que “era hipertenso y presentaba taquicardia anormal”, fue remitido el 21 de septiembre al mediodía al Centro Médico Global Victor Valley por un absceso en su glúteo y se le programó para cirugía. Sin embargo, poco más de 12 horas después, ICE dijo que el personal del hospital encontró al mexicano “inconsciente y tomó medidas para salvarle la vida”. Ayala Uribe fue declarado muerto la madrugada del 22 de septiembre tras sufrir un paro cardiaco.

Su caso recibió atención porque había sido beneficiario del programa DACA, el programa insignia del Gobierno del expresidente Barack Obama que protegía de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años. Sin embargo, Ayala Uribe perdió esa protección años después. Su familia cuestionó las circunstancias de su muerte y la atención médica recibida.

Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, murió el 30 de septiembre de 2025 por las heridas sufridas durante un tiroteo ocurrido en una instalación migratoria de Dallas.

Los abogados de su esposa dijeron que protegió con su cuerpo a otro detenido durante el tiroteo. Fue detenido el 8 de agosto de 2025 y acusado de DUI, evadir el arresto con un vehículo y huir de la policía, según ICE. El tiroteo ocurrió el 24 de septiembre, el mismo día que ICE lo tomó bajo su custodia, señala la agencia.

Leo Cruz Silva, de 34 años, murió el 4 de octubre de 2025 en una cárcel del condado de Ste. Genevieve, Missouri, donde fue encontrado con una sábana atada a su cuello.

Las autoridades informaron que las maniobras de emergencia no lograron salvarle la vida. ICE clasificó el caso como un suicidio.

Entró a EE.UU. sin documentos en una fecha desconocida, según ICE. Entre 2010 y 2025 fue deportado dos veces y tuvo detenciones por desorden público, violación de libertad condicional e intoxicación pública. Tras una detención de un día por intoxicación, ICE lo arrestó para iniciar un nuevo proceso de deportación.

Gabriel García Avilés, de 56 años, murió el 23 de octubre de 2025 en un hospital de California.

ICE informó que el personal del Centro Médico Victor Valley Global, en California, declaró que el inmigrante murió de un paro cardiaco debido a la abstinencia de alcohol. Su familia le pidió a los servicios médicos que ya no siguiera los intentos de resucitación, añade la agencia.

Entró a EE.UU. como inmigrante indocumentado en fecha desconocida. Autoridades de inmigración lo arrestaron un par de ocasiones y le ofrecieron regreso voluntario a México, pero volvió a Estados Unidos. Entre 2007 y 2024, fue detenido en múltiples ocasiones por conducta desordenada, proporcionar información falsa a un oficial de policía, arrojar basura en la vía pública y violación de una ordenanza local, dice ICE.

Heber Sanchaz Domínguez, de 34 años, murió el 14 de enero de 2026 después de ser encontrado encontrado colgado del cuello e inconsciente en el Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia.

ICE informó que fue trasladado a un hospital, donde murió, y clasificó el caso como un suicidio. Según la agencia, entró a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en diciembre de 2023 y había sido detenido por conducir sin licencia válida.

Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, murió el 27 de febrero de 2026 después de ser trasladado desde un centro de detención a un hospital de California.

ICE informó que presentó dolor en el pecho y dificultades para respirar antes de morir pese a los esfuerzos médicos.

Según la agencia, ingresó a EE.UU. sin documentos en una fecha desconocida. En 2010 fue arrestado por agredir a su cónyuge o conviviente y recibió un programa de desvío en lugar de ir a prisión. En enero, la Patrulla Fronteriza lo detuvo en una operación migratoria y lo entregó a ICE.

Royer Pérez Jiménez, de 19 años, murió el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del condado de Glades, Florida.

ICE informó que fue encontrado inconsciente en su dormitorio y que las maniobras de reanimación no lograron salvarlo. La agencia clasificó el caso como un suicidio.

Según ICE, ingresó a EE.UU. en 2022 y fue detenido por la Patrulla Fronteriza, pero volvió a entrar al país en una fecha desconocida. En enero fue arrestado en Florida por presunto fraude de identidad y resistencia a un agente. Un mes después, ICE asumió su custodia.

José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, murió el 25 de marzo de 2026 después de ser encontrado inconsciente en el Centro de Detención de Adelanto, California.

Fue trasladado de emergencia al Centro Médico Victor Valley Global y ahí se declaró su muerte. ICE informó que la causa del fallecimiento permanecía sin determinar.

Según ICE, fue arrestado en mayo de 2025 en Redondo Beach por posesión de una sustancia controlada y robo de propiedad personal. Fue sentenciado en agosto, aunque no se especificó la condena. En febrero de 2026, ICE lo detuvo en una operación migratoria en Torrance y lo trasladó a Adelanto bajo custodia.

Jaime Alanís García, de 57 años, murió en julio de 2025 tras caer de un techo mientras huía durante una redada de ICE en un invernadero de California, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales.

Según su familia y autoridades médicas, la caída le provocó una lesión fatal en el cuello. Fue el primer mexicano conocido que murió durante una de las operaciones de control inmigratorio de la administración Trump.

Silverio Villegas González, de 38 años, murió el 12 de septiembre de 2025 tras recibir un disparó de un agente de ICE que lo mató durante una parada vehicular en Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se resistió al arresto y arrastró al agente con su vehículo. Familiares y organizaciones civiles pidieron investigar el uso de la fuerza.

Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, murió el 11 de abril de 2026 mientras estaba bajo custodia de ICE en el Centro Correccional de Winn, Louisiana.

ICE informó que fue encontrado sin signos vitales en su celda y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. La causa permanece bajo investigación.

Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026 mientras estaba detenido en el Centro de Detención del condado de Webb, Texas.

ICE informó que fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde murió. La causa oficial permanece pendiente de la autopsia.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio de 2026 después de recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston.

Salgado Araujo llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en construcción y era padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses sostienen que intentó evadir el arresto, golpeó un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente, quien disparó en defensa propia.

Su familia rechaza esa versión. Asegura que se dirigía a trabajar, que no sabía que quienes lo seguían eran agentes federales y que no tenía antecedentes penales.

Su muerte provocó la reacción más reciente del Gobierno mexicano y se convirtió en el caso que llevó a Sheinbaum a anunciar nuevas denuncias ante autoridades estadounidenses.

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