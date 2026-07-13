Trump dice que la hermana de Graham debería ser nombrada para ocupar su escaño

Por Kevin Liptak y Eric Bradner, CNN

El presidente Donald Trump dijo el lunes que recomendó al gobernador de Carolina del Sur que la hermana del senador Lindsey Graham ocupara el escaño del legislador tras su repentina muerte durante el fin de semana.

“Recomendé al gobernador Henry McMaster a la maravillosa hermana de Lindsey Graham, Darline, para que sirva como senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur”, escribió Trump en Truth Social. “¡Sería un homenaje fabuloso para Lindsey, quien la quería muchísimo!”.

McMaster puede nombrar un sustituto temporal para cubrir el puesto vacante de Graham, según la ley estatal.

Sin embargo, dado que Graham debía someterse a la reelección este año, su fallecimiento desencadenará un proceso acelerado de elecciones primarias para elegir a su sustituto en la boleta electoral de noviembre.

McMaster ha programado una conferencia de prensa para las 4 p.m., hora de Miami, para anunciar su candidatura.

El gobernador y Trump son aliados desde hace mucho tiempo. Durante la campaña electoral de 2024, Trump afirmó que nominó a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley como su embajadora ante las Naciones Unidas en su primer mandato para impulsar a McMaster, quien entonces era vicegobernador.

Graham y su hermana fueron muy unidos durante toda su vida, según declaró su hermana a Dana Bash de CNN en una entrevista de 2015, después de que su hermano lanzara su candidatura a la nominación presidencial republicana de 2016.

“Incluso cuando mis padres vivían, trabajaban muchísimas horas dirigiendo un pequeño negocio. Así que, incluso entonces, él me cuidaba”, dijo.

Ese mismo año, el Daily Mail Online le preguntó a Graham, que seguía soltero, quién sería su primera dama.

“Bueno, tengo una hermana. Ella podría desempeñar ese papel si fuera necesario”, dijo.

Los dos crecieron en una sola habitación detrás del Sanitary Cafe, un bar, sala de billar y licorería que sus padres regentaban en Central, Carolina del Sur.

Tras el fallecimiento de sus padres con apenas quince meses de diferencia, Darline quedó huérfana a los trece años en 1976. Graham, el primero de su familia en ir a la universidad y miembro del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva, se convirtió en su tutor legal. Esto le permitió a Darline acceder a los beneficios militares de su hermano, según declaró a CNN en 2015.

Dijo que ser adoptada por su hermano “fue un poco extraño” al principio, pero llegó a comprender que “tiene todo el sentido del mundo”.

“Sabía que estaba haciendo todo lo posible por cuidarme, y era lo mejor para nosotros”, dijo.

El mandato de McMaster está limitado y no puede presentarse a la reelección este año. Este año, Trump mencionó al hijo del gobernador, Henry McMaster Jr., como posible candidato a vicegobernador, después de haber respaldado a la vicegobernadora de McMaster, Pamela Evette, en las primarias para gobernador del estado.

McMaster Jr. declinó la oferta, y escribió en redes sociales que “este simplemente no es el momento adecuado para que me consideren” para el puesto, y Evette acabó perdiendo la segunda vuelta de las primarias contra el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson.

Una fuente cercana al asunto declaró a CNN que Evette estaba recibiendo llamadas para postularse al escaño de Graham. Otros posibles candidatos para una elección primaria especial incluyen a los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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