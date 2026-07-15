Entre acusaciones de favoritismo, memes y un nudo en el estómago: así espera Argentina el choque crucial ante Inglaterra

Por Iván Pérez Sarmenti, CNN en Español

Argentina se juega el pase a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra y, aunque el entrenador Lionel Scaloni intentó bajarle el precio al partido —”es solo un partido más”, repitió ante la prensa esta semana—, en el país nadie le cree. O, mejor dicho, todos quieren creerle, pero no pueden. Porque cuando la Selección nacional juega contra Inglaterra, nunca es “solo un partido”.

Ningún Argentina-Inglaterra comienza en la cancha. Empieza cuarenta y cuatro años antes, en 1982, con la guerra por las Islas Malvinas —tan presente hasta hoy para los argentinos—, y sigue en México ‘86 con el recuerdo de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona en el Estadio Azteca. Todo esto convierte a este cruce en uno de los más cargados de simbolismo de todo el fútbol mundial.

Apenas Argentina eliminó a Suiza, desde las tribunas se escuchó de nuevo el clásico “el que no salta es un inglés”, un cántico que acompaña a las hinchadas locales desde hace décadas. En las redes sociales también reflotó la frase “por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, el célebre verso de la canción Muchachos que acompañó a la Selección durante Qatar 2022. Esta vez, el plantel actual disputa el torneo con una nueva banda sonora que los jugadores corean en el vestuario: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”.

La tensión se respira en la calle, pero también en los grupos de WhatsApp de amigos y familias que, de golpe, se inundaron de mensajes, audios y memes. Es una mezcla rara de sensaciones: ilusión extrema matizada por un nudo en el estómago que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico.

Hay una certeza que se repite en boca de todos: si Argentina gana, no lo va a hacer caminando. “Sufriendo como siempre. Si no se sufre, no se gana”, resume un hincha al pie del emblemático Obelisco porteño, con esa fatalidad —medio en broma, medio en serio— que ya es marca registrada de la idiosincrasia futbolera local.

Otra hincha es todavía más directa: “A nosotros nos gusta sufrir. Así que olvidate”.

Pero otros van más allá de las bromas y se aferran a las cábalas. Un hombre que viajó a Buenos Aires de vacaciones decidió no volver a su ciudad natal para “no cortar la racha” ganadora: “Estamos viviendo un sueño. Como Argentina va ganando, nos quedamos. Estamos felices”. Además, destaca un factor clave del folklore de la “Scaloneta”: la idea de que este equipo no depende de individualidades, sino del colectivo. “Un equipazo, un equipo muy bien armado”, define con orgullo.

Si hay algo que no falta en la previa de este clásico es el humor. En las últimas horas se viralizó una invitación digital con estética de cumpleaños infantil para ver el partido, pero con un mensaje particular: “Te invito a mi cuarto infarto”.

Incluso la diplomacia se sumó al fenómeno. La Embajada británica en Buenos Aires publicó un peculiar descargo en sus redes sociales: “Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, decía el texto.

La imagen adjunta detalla el protocolo oficial según el resultado: “En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”. El instructivo cerraba con un guiño local: “El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, traducción literal de la expresión argentina “el horno no está para bollos” que se usa para referirse a momentos de enojo.

A la par, se volvió tendencia un intercambio virtual con Liam Gallagher. El exlíder de Oasis confesó en su cuenta de X lo difícil que le resulta querer tanto a la Argentina y a su gente sin desearles la victoria deportiva. Los usuarios locales, lejos de tomárselo a mal, le respondieron negociando fechas de conciertos en el país según quién gane. El músico británico terminó admitiendo que presiente un triunfo inglés, aunque no ahorró elogios para Lionel Messi.

Por supuesto, no faltaron los memes históricos con la silueta de Maradona en el ’86, los montajes con escenas de Los Simpson, videos editados con música dramática que la gente comparte hasta el hartazgo y la figura de un ícono absoluto de la cultura popular argentina: Mirtha Legrand.

Desde hace casi una década, en cada cruce con Inglaterra, en la cancha o fuera de ella, las redes desempolvan el “clásico” meme que enfrentaba a la legendaria conductora de televisión (que aún sigue en actividad) con la fallecida reina Isabel II —ambas nacidas con apenas un año de diferencia— en una carrera simbólica por ver quién sobrevivía a quién.

En este Mundial ese gag volvió a activarse con variaciones en distintos memes que la mostraban enfrentándose con Tutankamón y Cleopatra durante el cruce con Egipto y tras la clasificación ante Suiza, una estampita casera con la cara de Legrand, quien hoy tiene 99 años, con la leyenda: “Santa Mirtha, Patrona de la Selección”

El fútbol también es polémica. En las últimas horas han circulado en redes —y en algunos sectores de la prensa europea— teorías que sugieren un supuesto favoritismo del arbitraje para asegurar la presencia de Argentina en la final.

“Eso siempre lo han dicho. Creo que lo hacen para vender, para calentar el ambiente”, responde un hincha en la calle, quien además invita a repasar el historial del equipo en citas mundialistas: “Penales no cobrados en 2014, faltas inexistentes… siempre va a haber grises. Así que, calladito, hay que disfrutar”. Otra fanática es tajante: “Para nada hay ayuda. Eso lo dicen porque ganamos, nada más”.

La espera desespera. Los comercios ya lucen las banderas celestes y blancas en sus vidrieras, los bares tienen sus reservas al límite y este miércoles, cuando ruede la pelota, el país se paralizará por completo. ¿Se sufrirá? Invariablemente, la respuesta es sí. Pero si de algo están seguros los argentinos es de que ganarle a Inglaterra siempre tiene un sabor diferente.

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