Discurso de Trump probablemente generará nuevas dudas sobre las elecciones de mitad de mandato

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump ha desaprovechado múltiples oportunidades para explicar a los estadounidenses cómo su última escalada ganará la guerra en Irán o cómo aliviará los precios perpetuamente altos de los alimentos, la vivienda y el combustible.

Ahora planea centrar su discurso nacional del jueves por la noche en una obsesión personal con el pasado: su falsa afirmación de que ganó las elecciones de 2020.

Los críticos temen que todo esto forme parte de un esfuerzo acelerado por minar la confianza en los sistemas electorales y crear un pretexto para usar el poder federal e influir en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

No sería la primera vez que este presidente —de quien se espera que fortalezca la democracia estadounidense— la socava.

“No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas, no hay país”, declaró el presidente el miércoles al presentar un adelanto de su discurso. “También hablaremos de otros temas, pero será un anuncio muy importante”.

La creciente retórica de advertencias de Trump está aumentando la inquietud de que no se limite a reciclar afirmaciones sobre las elecciones de 2020 que fueron desmentidas por varios tribunales, republicanos estatales e incluso por su propia administración durante su primer mandato.

Trump, como ya lo ha hecho en el pasado, parece estar construyendo una narrativa alternativa en caso de que el Partido Republicano obtenga malos resultados en noviembre y para presentar cualquier elección que no gane como, por definición, injusta.

Fuera de la Casa Blanca, nadie sabe qué dirá el presidente el jueves.

Pero aún no hay indicios creíbles de que posea nuevas pruebas contundentes de fraude electoral que contradigan la abrumadora evidencia de que las elecciones de 2020 fueron justas, ni los innumerables estudios académicos que demuestran que las irregularidades importantes son muy raras en las elecciones estadounidenses.

Pero el discurso de Trump podría confirmar un patrón ya conocido.

En 2016, 2020 y 2024, a medida que se acercaban las elecciones, el presidente intensificó sus esfuerzos por sembrar dudas sobre la imparcialidad de los comicios.

En 2020, esto se transformó en una injerencia electoral activa tras negarse a reconocer la victoria de Joe Biden e intentar anular el resultado sin pruebas.

Su campaña culminó en un disturbio protagonizado por sus seguidores con el objetivo de impedir la certificación de la victoria del presidente electo, durante el cual agentes de policía fueron agredidos y el Capitolio de Estados Unidos fue profanado.

En uno de los primeros actos de su segundo mandato, Trump indultó o conmutó las penas de cientos de personas condenadas en relación con los sucesos del 6 de enero de 2021, enviando el mensaje de que la violencia electoral o los intentos de subvertir la democracia en su nombre eran aceptables y estaban por encima de la ley.

Las alarmas vuelven a sonar, en parte debido al papel del director interino de inteligencia nacional de Trump, Bill Pulte, a quien el presidente insinuó que había enviado a la principal agencia de espionaje para encontrar pruebas de “elecciones fraudulentas”.

Mientras tanto, el FBI ha estado investigando las elecciones de 2020 en Georgia, estado que Trump perdió, tras incautar cajas de material electoral.

Dichas elecciones fueron declaradas libres y justas en repetidas ocasiones por funcionarios estatales republicanos tras auditorías forenses.

A nivel nacional, la administración ha estado exigiendo los registros electorales, lo que genera temores de que pretenda infringir el mandato constitucional que establece que los estados, y no el Gobierno federal, supervisan las elecciones.

Trump también está subordinando todas sus prioridades nacionales a su presión sobre los republicanos para que aprueben la “Ley para Salvar a Estados Unidos”, la cual, si bien contiene reformas sobre la exigencia de identificación para votar —que muchos ciudadanos apoyan—, también amenaza con dificultar el voto, restringir el registro y limitar el derecho al voto de las minorías.

Además, podría otorgarle a Trump mayor poder para interferir en las elecciones nacionales.

En el pasado, las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que estados y actores extranjeros han intentado influir en las elecciones de EE.UU., pero los grupos prodemocráticos temen que el equipo de Trump utilice estas pruebas fuera de contexto para sugerir que hubo una injerencia activa y exitosa para perjudicarlo.

Ben Berwick, líder del Equipo de Derecho Electoral y Litigios de Protect Democracy, un grupo no partidista, prevé que el presidente repita el miércoles por la noche sus afirmaciones, ya desmentidas en varias ocasiones, sobre las elecciones de 2020. “Creo que no cabe duda de que gran parte de lo que está ocurriendo es, en realidad, un intento de sembrar dudas sobre las elecciones de 2026”, declaró.

Funcionarios del Gobierno insisten en que su único objetivo es garantizar la seguridad de las elecciones. “Nuestro trabajo consiste en asegurar elecciones justas y honestas”, declaró Todd Blanche, designado por Trump para secretario de Justicia, durante su audiencia de confirmación el miércoles.

Blanche afirmó que el objetivo es garantizar “que solo voten las personas con derecho a voto y que cada una vote solo una vez”.

Sin embargo, una de las razones por las que algunos votantes podrían tener dudas sobre la integridad de la democracia estadounidense es que Trump y sus seguidores han dedicado mucho tiempo a desacreditarla.

Los funcionarios de Trump conocen el precio para entrar en su círculo íntimo: aceptar la falsa creencia de que ganó en 2020.

El último colaborador en eludir una declaración inequívoca sobre la legítima elección de Biden fue Jay Clayton, durante su audiencia de confirmación el miércoles para el cargo de director de inteligencia nacional. “Creo que obtuvo la mayor cantidad de votos electorales”, declaró Clayton sobre Biden.

Cuando los funcionarios adoptan tales formulaciones, ignoran los hechos y las pruebas, lo que plantea interrogantes sobre cómo actuarían si el presidente intentara nuevamente anular el resultado de una elección democrática.

Los propios organismos de seguridad electoral del Gobierno estadounidense, bajo el Consejo Coordinador Gubernamental de Infraestructura Electoral, concluyeron durante la primera administración de Trump que las elecciones de 2020 fueron “las más seguras de la historia estadounidense” y que “no hay pruebas de que ningún sistema de votación haya borrado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido comprometido de alguna manera”.

La negativa de Trump a pasar página enfurece a muchos republicanos, aunque la mayoría se resiste a pronunciarse públicamente contra un presidente que aún cuenta con el apoyo de la base popular de MAGA.

Sin embargo, el senador republicano John Cornyn goza de cierta libertad tras perder las primarias en Texas ante un rival respaldado por Trump.

“Francamente, me preocupan más las próximas elecciones de mitad de mandato que lo ocurrido en 2020, y obviamente la integridad electoral es fundamental. Pero personalmente no le veo sentido a reabrir un debate sobre unas elecciones que tuvieron lugar hace seis años”, declaró Cornyn.

Pero a Trump le resulta imposible transmitir un mensaje electoral coherente.

Rara vez organiza una campaña eficaz en torno a una ley de política interna que otorgó mayores reembolsos de impuestos a muchos estadounidenses y redujo temporalmente los impuestos sobre las propinas y las horas extras.

Tampoco dedica mucho tiempo a promocionar sus esfuerzos para abaratar los medicamentos recetados a través de su sitio web TrumpRX.

Cuando la Casa Blanca programa un viaje para hablar sobre la asequibilidad —el tema clave de las elecciones de 2026—, Trump suele desviarse deliberadamente del guion. Prefiere hablar de la construcción de su legado arquitectónico en el complejo de la Casa Blanca y en los alrededores de Washington.

También crece la preocupación de que pueda buscar una vía ilegítima para impulsar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, debido a que una serie de crisis políticas crecientes amenazan con mermar las perspectivas republicanas.

Lo que está en juego es enorme: si los demócratas recuperan una de las cámaras del Congreso, tendrán el poder de someter el segundo mandato del presidente y sus asuntos financieros personales a una supervisión sin precedentes.

La impopular guerra contra Irán ha vuelto a estallar, desmintiendo las afirmaciones de Trump de que la ganó a los pocos días de su inicio en febrero y reavivando el riesgo de un aumento vertiginoso del precio de la gasolina que enfurece a los votantes.

Varias muertes recientes vinculadas a redadas inmigratorias realizadas por agentes federales recuerdan al país el profundo rechazo que genera una de las políticas clave de Trump.

Y mientras el presidente se burla de la idea de que millones de estadounidenses tengan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ha incrementado su fortuna personal en US$ 2.000 millones desde que regresó al cargo.

Las últimas encuestas reflejan el empeoramiento de la posición política de Trump.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada el domingo, reveló que el 79 % de los encuestados cree que la participación militar estadounidense en la guerra se prolongará durante un período considerable, frente al 65 % de finales de marzo.

Una encuesta de PBS/NPR/Marist, realizada en junio, mostró que solo el 33 % de los estadounidenses aprueba la gestión económica de Trump.

Si la inmigración vuelve a acaparar los titulares, esto también podría ser una mala noticia para Trump.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette, realizada en mayo, mostró que los votantes tenían una opinión desfavorable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por un margen de 61 % a 36 %.

Trump no ha ocultado su admiración por los líderes autoritarios.

Sus oponentes temen que imite las tácticas de los dictadores que socavan las sociedades democráticas cuando su popularidad disminuye.

El senador Jon Ossoff, demócrata de Georgia cuyas elecciones de 2020 han sido fuente de rumores en medios conservadores en relación con el discurso de Trump, señaló esta posible motivación política para el discurso de Trump esta semana.

“En privado, la mayoría de los republicanos electos en este edificio piensan que el presidente ha perdido el rumbo y los está condenando a derrotas desastrosas este otoño”, declaró Ossoff a los periodistas el martes.

Ossoff también tuvo un acalorado intercambio con Clayton sobre la nueva investigación electoral del Gobierno durante la audiencia del miércoles.

Su interés en abordar este tema implica que lo considera una batalla perdida para su oponente, respaldado por Trump.

“Mike Collins inició su campaña para las elecciones generales reafirmando su negación de los resultados de las elecciones de 2020. Ahora no solo tiene que defender la duplicación de las primas del seguro médico para más de un millón de georgianos, sino que también tiene que defender estas teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 que los votantes de Georgia han rechazado una y otra vez”, declaró Ossoff.

Por un lado, el discurso de Trump podría llegar a considerarse sintomático de su tendencia a perseguir sus propios intereses particulares en un segundo mandato que parece bastante alejado de las preocupaciones de millones de votantes.

Por otro lado, es probable que genere nuevas preguntas sobre cómo respondería Trump a otra derrota electoral republicana después de pasar años argumentando que su última derrota fue ilegítima.

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