La inflación mayorista mejoró el mes pasado gracias a la caída de los precios de la energía, pero esto podría ser temporal

Por Elisabeth Buchwald, CNN

La inflación mayorista se moderó el mes pasado, impulsada por una fuerte caída en los precios de la energía, según datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales.

En términos anuales, el Índice de Precios al Productor (IPP), que mide los precios que las empresas reciben por sus bienes y servicios, se desaceleró a un 5,5 % en junio, en comparación con el 6 % revisado de mayo.

Mensualmente, los precios cayeron un 0,3 % en junio, frente a un aumento del 0,6 % el mes anterior.

Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, el IPP subyacente se desaceleró a un ritmo del 4,6 % en junio, desde el 4,9 % registrado en mayo.

Los precios mayoristas no suelen traducirse directamente en precios más altos para los consumidores, pero pueden aumentar la probabilidad de que las empresas trasladen parte de esos costos, especialmente si los gastos elevados persisten.

Si bien la bajada de los precios de la energía supuso un alivio para las empresas el mes pasado, este podría ser efímero ahora que el conflicto en Medio Oriente se ha reavivado.

Tras la publicación del martes del Índice de Precios al Consumidor, que también arrojó resultados positivos, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró que no le daba demasiada importancia.

“Es solo un dato”, dijo a los legisladores el martes durante su comparecencia semestral ante el Congreso. “Puede que algunos vean los datos de esta mañana y digan: ‘¡Misión cumplida! Todo va de maravilla’. Esa no es mi opinión”.

Al reanudarse los ataques militares entre Estados Unidos e Irán, el suministro de petróleo del golfo Pérsico vuelve a verse comprometido. Esta situación ha provocado un aumento en los precios del crudo, lo que probablemente ejercerá una presión alcista sobre la inflación en los próximos meses.

“La energía fue el factor que salvó la situación en junio, pero eso podría quedar en el olvido si el estrecho de Ormuz no se abre pronto”, señaló el miércoles por la mañana David Russell, director global de estrategia de mercado de TradeStation.

El aumento de los precios de los chips semiconductores —impulsado por una demanda disparada para satisfacer las necesidades de capacidad de cómputo de la inteligencia artificial— también está contribuyendo a encarecer los ordenadores y los equipos informáticos. Dicho índice registró un incremento del 2,5 % en un solo mes.

Apple anunció recientemente subidas de precios de entre el 10 % y el 15 % en algunos de sus productos, alegando escasez de chips de memoria. Se espera que otros fabricantes de electrónica sigan sus pasos.

Esta noticia fue actualizada.

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