Las desventajas de hacer permanente el horario de verano en EE.UU.

Análisis de Aaron Blake, CNN

Una de las frases más célebres sobre la política es la del estadista alemán Otto von Bismarck, quien afirmó que es “el arte de lo posible”.

Sin embargo, cuando se trata del horario de verano, quizá resulte más apropiada una versión del economista John Kenneth Galbraith, quien escribió en una carta de 1962 al presidente John F. Kennedy: “La política no es el arte de lo posible. Consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”.

El Congreso de Estados Unidos vuelve a considerar eliminar el cambio de hora que se realiza dos veces al año, esta vez haciendo permanente el horario de verano. La Cámara de Representantes aprobó el martes esa propuesta por una amplia mayoría de 308 votos contra 117.

No obstante, en muchos sentidos, este debate ejemplifica cómo el populismo político puede llevar a soluciones simplistas.

¿Cambiar el reloj dos veces al año es molesto y no nos gusta? Entonces, simplemente dejemos de hacerlo. Si el sistema actual es malo, la alternativa necesariamente debe ser mejor.

De hecho, a juzgar por algunos de los defensores de esta iniciativa, se trata de una medida prácticamente sin costo y sin consecuencias negativas evidentes.

Después de todo, la propuesta se llama Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés). ¿Quién podría oponerse a proteger la luz del sol? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respalda la iniciativa, escribió en mayo que esta daría a las personas “un día más largo y más luminoso”.

“¿Y quién podría estar en contra de eso?”, añadió.

La realidad es que muchas personas sí pueden estarlo. Así ocurrió cuando Estados Unidos intentó implementar esta medida en la década de 1970. Los estadounidenses recordaron rápidamente por qué el país había comenzado a cambiar la hora en primer lugar y la opinión pública cambió de forma radical.

En medio de una crisis energética, el presidente Richard Nixon propuso hacer permanente el horario de verano durante los dos inviernos siguientes para ahorrar energía. El cambio se aplicó rápidamente durante el invierno de 1973-1974.

Sin embargo, las encuestas mostraron que el apoyo cayó de forma pronunciada. Datos del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago indicaron que el 79 % apoyaba la medida en diciembre, pero esa cifra descendió al 42 % en febrero. Otros sondeos mostraron una caída aún mayor.

Según un estudio posterior del Departamento de Transporte de Estados Unidos, la medida en realidad no produjo un ahorro significativo de energía. Pero sí provocó otros efectos que resultaron problemáticos.

Entre ellos, como escribió en 2005 el investigador Michael Downing, especializado en el horario de verano, figuraban el desfase con los horarios de Europa, las dificultades para cumplir rituales religiosos vinculados al amanecer y, en contra de la creencia popular, el hecho de que la medida tampoco era bien recibida por los agricultores.

No obstante, el principal problema fueron las largas mañanas frías y oscuras que generó. Aunque los defensores del horario de verano permanente sostienen que aumenta las horas de luz, en realidad solo desplaza esa luz hacia más tarde durante el invierno.

En la práctica, esto significa que millones de estadounidenses tendrían que ir a la escuela o al trabajo cuando todavía está oscuro durante varios meses del año. En 2024, The Washington Post publicó una serie de gráficos que ilustraban cómo afectaría este cambio a distintas regiones del país.

Algunos ejemplos:

En partes de Michigan, Dakota del Norte y Montana, el amanecer más tardío ocurriría después de las 9:30 a.m.

En Indianápolis y Seattle, el amanecer más tardío sería alrededor de las 9 a.m.

En Washington, la salida del sol no ocurriría antes de las 8 a.m. durante más de dos meses y medio.

En zonas de más de media docena de estados, el sol no saldría antes de las 8 a.m. durante al menos cinco meses al año.

La mayor preocupación al hacer permanente esta medida era que muchos niños tendrían que esperar el autobús escolar en la oscuridad y el frío, algo que algunos consideraban potencialmente mortal.

La revista Time informó en febrero de 1974 que ocho niños de Florida habían muerto en accidentes de tránsito ocurridos durante las primeras horas de la mañana en el mes posterior al cambio, frente a solo dos en el mismo período del año anterior. Cuando el Congreso votó para eliminar la medida más adelante ese mismo año, The New York Times citó a un legislador de la Cámara de Representantes que pidió permanecer en el anonimato y dijo: “Parecía haber indicios de que hubo más muertes y todos comenzaron a ponerse un poco nerviosos”.

Es válido preguntarse si mantener el horario de verano durante todo el año realmente provocó muertes o, más específicamente, si causó más fallecimientos que el propio cambio de hora. Después de todo, modificar el reloj dos veces al año también puede aumentar el riesgo de accidentes al alterar los ritmos circadianos de las personas y hacer que conduzcan con falta de sueño. Un estudio académico publicado en 2016 estimó que el cambio de hora “provocó más de 30 muertes, con un costo social anual de US$ 275 millones”.

Ese es precisamente el punto central. La decisión implica elegir entre alternativas imperfectas, determinadas por la forma en que funciona la sociedad y por cómo cambian las horas de luz a lo largo del año debido a la rotación de la Tierra.

Con demasiada frecuencia, las propuestas para dejar de cambiar la hora se presentan como una solución sencilla para eliminar una molestia.

El Senado aprobó esta iniciativa por consentimiento unánime, es decir, sin un debate prolongado, en 2022.

En ese momento, el senador republicano por Iowa Charles Grassley comentó: “Lo único que sé es que, año tras año, mi esposa quiere que el horario sea permanente”.

Sin embargo, posteriormente, el senador republicano por Arkansas Tom Cotton dijo lamentar no haberse opuesto y se convirtió en uno de los principales críticos de la propuesta, por muchas de las razones descritas anteriormente.

Cotton ha instado a sus colegas a aprender las lecciones de 1974. Y algunos parecen haberlo hecho, ya que el proyecto apenas logró ser aprobado el año pasado en la Comisión de Comercio del Senado por 16 votos contra 12, después de haber pasado sin objeciones en el pleno del Senado apenas tres años antes.

“No todos los problemas humanos tienen una solución legislativa”, dijo Cotton el año pasado. “A veces tenemos que convivir con un compromiso imperfecto entre prioridades e intereses contrapuestos. Eso es aún más cierto cuando se considera cómo el movimiento de las estrellas y los planetas influye en la vida de 350 millones de personas repartidas por nuestro vasto territorio continental”.

Quizá esa frase no sea la mejor para un eslogan político. Pero plantea un argumento que vale la pena considerar.

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