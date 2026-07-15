Se está produciendo un brote de diarrea causada por un parásito. ¿Qué se puede comer y qué conviene evitar?

Por Jacqueline Howard, CNN

Los casos de diarrea causada por el parásito Cyclospora siguen aumentando, y ante la amenaza de una enfermedad que dure semanas y la incertidumbre sobre el origen, es normal preguntarse: ¿hay algo en la sección de frutas y verduras que sea seguro comer?

El brote ha aumentado a más de 3.000 casos en Michigan y Ohio, y se ha vinculado con casos en Virginia Occidental y Kentucky. Las autoridades sanitarias de Michigan indicaron que su investigación sugiere que la lechuga o las verduras de hoja verde podrían ser la causa, pero no se descartan otros alimentos; aún no se ha identificado ningún tipo específico, productor o proveedor como origen del brote.

A nivel nacional, se han confirmado o están bajo investigación más de 7.000 casos en 34 estados desde el 1 de mayo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). No está claro en qué estados se están registrando casos relacionados con el gran brote en el Medio Oeste.

Los funcionarios de salud de Michigan instaron a los compradores a tener especial cuidado al comprar y consumir lechuga y verduras de hoja verde este verano. Además, los funcionarios de salud federales hicieron hincapié en que es importante mantenerse al día sobre las alertas sanitarias y utilizar prácticas de seguridad estándar al lavar los alimentos.

“Cyclospora es un organismo muy interesante. Es un parásito, por lo que históricamente se lo ha relacionado con brotes en el pasado, generalmente brotes transmitidos por los alimentos”, dijo el Dr. Nuwan Gunawardhana, epidemiólogo hospitalario y médico especializado en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

“En realidad no se considera contagioso de persona a persona”, dijo. “Cuando hablamos de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos causadas por Cyclospora, se trata de un organismo muy resistente, por lo que tiene la capacidad de adherirse muy bien a las superficies de nuestros productos frescos y frutas”.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora. Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de la exposición e incluyen diarrea acuosa prolongada, calambres estomacales, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso. Si bien la infección se puede tratar con una combinación de antibióticos, la enfermedad puede durar semanas si no se trata y puede causar deshidratación.

Aproximadamente 1 de cada 11 casos ha requerido hospitalización, según datos reportados a los CDC. No se han reportado fallecimientos.

“Los que corren mayor riesgo son los niños pequeños, las personas mayores y las personas inmunodeprimidas”, dijo el Dr. Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess.

“En la mayoría de las personas sanas, la enfermedad suele ser leve”, afirmó. “Si bien es lógico tomar precauciones, sobre todo para las personas con mayor riesgo, no hay motivo para entrar en pánico en este momento”.

Pero para quienes se preguntan qué alimentos son seguros para comer, hay algunos pasos sencillos que pueden seguir, tanto en el supermercado como en casa.

A la hora de comprar lechuga u otras verduras de hoja verde, los expertos recomiendan evitar los productos precortados o envasados, ​​y optar por frutas y verduras enteras, sin cortar, ya que suelen sufrir menos manipulación.

Las mezclas y kits de ensalada envasados ​​se han relacionado específicamente con brotes anteriores de ciclosporiasis en Estados Unidos y Canadá, según funcionarios de salud de Michigan.

Este martes, la cadena de comida rápida Taco Bell también anunció que, como medida de precaución, retirará algunos ingredientes de su menú en algunos de sus establecimientos.

“Probablemente sea buena idea evitar por ahora los productos de lechuga y ensalada envasados. Y si se desean consumir, conviene lavarlos en casa, incluso si ya vienen lavados, porque aún se desconoce el origen del brote”, dijo Barouch.

Las frambuesas, la albahaca, las ensaladas preparadas (como las bandejas de verduras y la ensalada de col), el cilantro, las mezclas de bayas y frutas, la lechuga y los guisantes tiernos se han relacionado con brotes en el pasado.

También se recomienda evitar las frutas y verduras que puedan estar magulladas, dañadas o con moho.

Mientras dure el brote, las personas con sistemas inmunitarios debilitados “quizás deberían evitar consumir productos frescos hasta que se determine el causante, dado que esta población en particular tiene un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave”, dijo Gunawardhana.

Sin embargo, no se deben evitar por completo las frutas y verduras enteras, incluidas las de hoja verde, ya que siguen siendo una parte importante de una dieta saludable, afirmó Don Stoeckel, microbiólogo ambiental, miembro asociado de la Produce Safety Alliance y colaborador desde hace mucho tiempo del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas de Cornell.

“Mi umbral de riesgo personal me permite seguir comiendo lo que como normalmente, con un poco más de precaución en la preparación, porque sé que, sea cual sea el origen del patógeno, la gran mayoría de las frutas y verduras frescas que hay en el mercado son seguras para el consumo”, dijo Stoeckel en un correo electrónico.

Las autoridades sanitarias de Michigan sugieren comprar lechugas enteras. También se recomienda desechar las dos o tres capas exteriores de las hojas y lavar bien las hojas interiores restantes antes de usarlas.

“Si consumes productos que puedes pelar, esa es también una forma óptima de evitar la ingestión de estos organismos, porque al pelar las frutas o verduras, también eliminas las superficies contaminadas”, dijo Gunawardhana.

Un lavado adecuado también es un paso importante para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, pero no se recomienda lavar las frutas y verduras con jabón, lejía o limpiadores domésticos comerciales, ya que no están destinados a los alimentos y pueden dejar residuos nocivos.

“Evita los jabones, detergentes y otros aditivos que no sean comestibles. Los desinfectantes diluidos no son eficaces contra patógenos protozoarios como Cyclospora y podrían causar más daño que beneficio”, afirmó Stoeckel.

Gunawardhana dijo que tampoco se recomienda usar cloro para lavar.

“La gente piensa que quizás las pastillas cloradas podrían ayudar, pero en realidad, la ciclospora es muy resistente al cloro, así que es algo más que hay que tener en cuenta”, dijo.

Los CDC advierten: “Ten en cuenta que desinfectar o higienizar químicamente las frutas y verduras podría no eliminar por completo la Cyclospora. Es importante lavar bien las frutas y verduras, incluso si están etiquetadas como prelavadas”.

Gunawardhana dijo que hay tres pasos que las personas pueden seguir para lavar bien sus productos antes de usarlos:

Lávate las manos con agua y jabón. Coloca tus productos bajo agua corriente limpia. Para aumentar la fricción, frote o restriegue con las manos o con un cepillo los productos de textura firme, como pepinos, melones y patatas.

“Esto no lo evitará al 100 %, pero podría ayudar”, dijo Gunawardhana.

Si bien el lavado ayuda a reducir la contaminación, los expertos advierten que no puede garantizar la eliminación completa de la ciclospora, en particular de las verduras de hoja verde, las hierbas aromáticas y las bayas delicadas.

Sin embargo, lavar los alimentos “mejora la protección cuando se combina con la cocción o el pelado”, dijeron los funcionarios de salud de Michigan en un comunicado de prensa el lunes.

En una rueda de prensa del martes, la Dra. Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, dijo que el consejo que compartiría con el público es el mismo que les daría a sus familiares y amigos.

“Mi mejor consejo es que sigan nuestras prácticas y directrices habituales de seguridad alimentaria, y que se mantengan al tanto de las alertas y las actualizaciones de las investigaciones sobre seguridad alimentaria, para que sepan qué alimentos son seguros y cómo mantener a sus familias seguras y protegidas”, dijo Biggerstaff.

Puede ser útil priorizar la cocción de los alimentos para reducir el riesgo mientras continúa el brote. Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ºC (158 ºF) o más elimina la Cyclospora, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

El calor puede destruir el parásito, lo que convierte a las verduras cocidas en una opción de menor riesgo que los productos crudos.

“La mejor manera de prevenir enfermarse a causa de este microorganismo es cocinarlo completamente”, dijo Gunawardhana. “Cocinar los alimentos a una temperatura de al menos 70 ºC o 158 ºF es la mejor manera de eliminar este microorganismo”.

Los expertos en seguridad alimentaria también subrayaron la importancia de prevenir la contaminación cruzada en la cocina. Mantén las frutas y verduras sin lavar separadas de los alimentos listos para el consumo y de la carne cruda, las aves o el pescado.

“El consejo universal, no solo durante los brotes, es practicar siempre una buena higiene en las zonas de preparación de alimentos”, escribió Stoeckel.

“Es fundamental mantener limpias las superficies de trabajo, incluyendo el lavado de manos, para prevenir la contaminación cruzada entre alimentos. Cuando sea apropiado para el alimento, cocinarlo [a unos 71 °C] elimina los patógenos antes de su consumo”, explicó. “Lavar las frutas y verduras, y en algunos casos pelarlas, reduce el riesgo, pero ninguno de estos procesos elimina por completo la suciedad de la superficie. Incluso pequeñas cantidades de patógenos, si se ingieren, pueden causar enfermedades”.

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