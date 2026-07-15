Trump evalúa opciones para expandir las operaciones militares en Irán

Kevin Liptak

El presidente Donald Trump se encuentra recibiendo opciones para expandir la operación militar en Irán, según dos personas familiarizadas con el asunto, incluyendo durante una reunión en la sala de crisis el martes que se centró en formas de intensificar los esfuerzos para aflojar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Trump dijo públicamente que tiene la intención de golpear a Irán más fuerte la próxima semana, incluyendo amenazas a la infraestructura civil y potencialmente a objetivos energéticos. Detrás de escena, ha estado discutiendo varios escenarios para futuras acciones militares con altos funcionarios, esperando identificar formas de presionar a Irán para que se someta a las demandas de EE.UU. después de que los esfuerzos existentes no lograron someter a Teherán.

Durante los últimos cinco días, EE.UU. llevó a cabo ataques diarios en posiciones iraníes a lo largo del estrecho de Ormuz, incluyendo este miércoles en la pequeña Isla de Greater Tunb en el estrecho de Ormuz, que ha actuado como una base para las fuerzas iraníes.

Los funcionarios dijeron que los ataques tienen la intención de degradar la capacidad de Irán para evitar que los buques comerciales transiten por la vía marítima. Pero destruir objetivos como lanzadores de misiles y radares también podría preparar el terreno para las mayores operaciones militares de EE.UU. que Trump ha estado considerando, dijeron los funcionarios.

Según los dos funcionarios, Trump está considerando una operación para tomar la Isla de Jarg, el crítico centro de exportación iraní, y para bombardear complejos subterráneos en la Montaña Pickaxe, que se cree están conectados al programa nuclear de Irán.

Afirmó su interés en ambos objetivos durante las entrevistas de esta semana, aunque sugirió que una operación terrestre para tomar Jarg podría recaer en otro país.

“Tenemos otras personas que harán la campaña terrestre por nosotros”, dijo en Fox News, sin explicar más.

Trump ha dado a entender en público y privado de que está listo para una escalada, solo para retroceder. Pero se ha frustrado al ver que Irán no está capitulando en sus líneas rojas nucleares y continúa restringiendo el tráfico a través del estrecho.

El presidente ha oscilado entre poner en duda la voluntad de Irán de negociar un acuerdo y afirmar que Teherán estaba preparado para volver a la mesa de negociaciones.

“Quieren llegar a un acuerdo tan desesperadamente. No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un acuerdo. Descubriremos si nos entendemos con ellos, o simplemente terminamos con esto”, dijo este miércoles en un evento de la industria de defensa en Pensilvania.

Hace una semana, Trump ofreció un punto de vista diferente, afirmando que era una “pérdida de tiempo” seguir hablando con Irán.

Durante una entrevista de tres horas con Joe Rogan el martes, el vicepresidente J. D. Vance, el principal negociador de la administración con Irán, dijo que la guerra no se ganará solo con la fuerza militar.

“Puedes bombardearlos, puedes quitarles su radar, puedes quitar algunos de sus drones y algunos de sus misiles, pero simplemente es muy fácil disparar a los barcos en los estrechos”, dijo. “Así que tienes que estar realmente dispuesto a hablar y tratar de resolver el problema”.

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