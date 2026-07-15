Un nuevo análisis de sangre puede predecir el riesgo de alzhéimer, pero debe usarse con cuidado

Por Sandee LaMotte, CNN

Los adultos mayores cognitivamente sanos con altos niveles en sangre de un biomarcador llamado p-tau217 tuvieron una probabilidad estimada un 38 % mayor de desarrollar signos tempranos de demencia en cinco años, halló un nuevo estudio. A lo largo de 10 años, el riesgo fue un 78 % mayor, aunque los datos no fueron tan sólidos.

“Lo que esto me dice es que realmente podemos usar en el futuro análisis de sangre de p-tau217 para poder entender el riesgo individual de deterioro cognitivo de una persona”, dijo la autora principal del estudio, Rachel Buckley, profesora asociada de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard.

Tradicionalmente, diagnosticar el alzhéimer requería procedimientos costosos e invasivos como escáneres PET o punciones lumbares. Sin embargo, los análisis de sangre que miden los niveles de tau fosforilada 217, o p-tau217, “predicen con precisión” la acumulación de placas pegajosas de beta-amiloide en el cerebro, dijo Buckley.

Las placas amiloides, que desencadenan inflamación y dañan la comunicación entre neuronas, pueden acumularse en el cerebro décadas antes de la pérdida de memoria o del deterioro cognitivo, incluso cuando las personas están en sus 30 y 40 años.

A medida que aumentan los niveles de beta-amiloide en el cerebro, los ovillos de proteínas llamados tau comienzan a reunirse dentro de las células cerebrales, lo que hace que las neuronas colapsen y mueran. En algunas enfermedades como la demencia del lóbulo frontal, que deteriora la función ejecutiva en lugar de la memoria, los ovillos pueden acumularse sin la presencia de amiloide.

No todas las personas con niveles altos de amiloide progresarán a demencia, así como tener tau en el cerebro no determina un deterioro cognitivo más adelante en la vida, indicó Buckley.

“Sin embargo, si una etapa temprana de tau se combina con niveles muy elevados de amiloide, el amiloide parece ser la chispa que enciende el fuego para la propagación de la enfermedad por todo el cerebro”, dijo. “Lo que creemos que el análisis de p-tau217 puede mostrarnos es el momento en que el amiloide está empezando a causar este tipo de incendio forestal”.

Estos análisis no se recomiendan para personas cognitivamente sanas, pero los especialistas pueden usarlos en personas con signos de deterioro cognitivo leve o demencia más avanzada.

“Con suerte, los análisis de p-tau217 algún día podrán funcionar como las pruebas que miden tu riesgo de desarrollar diabetes o sufrir un infarto, pero esta prueba sería para tu riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia”, dijo Buckley, quien también investiga trastornos de la memoria en el Mass General Brigham Neuroscience Institute en Boston.

Los aportes de los análisis de sangre para el alzhéimer son invaluables, pero los resultados no deberían ser el único método para identificar el riesgo de enfermedad, dijo el investigador en prevención del alzhéimer, el Dr. Richard Isaacson, director de investigación del Institute for Neurodegenerative Diseases en Florida. No participó en el estudio.

“Nunca pediría un análisis de p-tau217 de forma aislada. ¿Por qué? Primero, porque solo te dice una pequeña parte de lo que, la mayoría de las veces, es un panorama biológico complicado”, comentó Isaacson, quien realiza múltiples análisis de sangre y pruebas cognitivas a sus pacientes para volver a comprobar los resultados de p-tau217.

“Además, pedir una sola prueba aumenta la probabilidad de un resultado menos significativo, como un falso positivo”, afirmó. “Si alguien tiene un resfriado, si alguien tiene disfunción renal, puede sesgar los resultados”.

En lugar de usar solo los análisis de sangre de p-tau217 y amiloide para el diagnóstico, Isaacson los realiza para buscar indicios de cómo están respondiendo las personas al tratamiento y a los cambios en el estilo de vida, indicó.

“En nuestro laboratorio, exploramos el uso de estas pruebas como una métrica en tiempo real, como la luz del motor”, dijo Isaacson. “Si tienes una o dos copias de APOE4 y los niveles de proteína APOE4 son altos, puedes poner el combustible adecuado en el auto —nutrición, ejercicio, manejo del estrés y el resto— y hacer mantenimiento preventivo para reducir tus proteínas”.

Las intervenciones personalizadas de estilo de vida, como una dieta mejorada, ejercicio, sueño, socialización y más —combinadas con el control de la insulina, el colesterol y otros factores de riesgo— han reducido los niveles de amiloide y tau en pacientes comprometidos con mejorar su salud.

“La investigación ahora muestra que hasta el 45 % de los casos de demencia pueden prevenirse con intervenciones en el estilo de vida como ejercicio, dieta, participación social, entrenamiento cognitivo y el control de factores de riesgo vasculares y metabólicos”, dijo Laura Nisenbaum, directora científica interina de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, que financia la investigación sobre el alzhéimer.

“El análisis de sangre, por sí solo, no es el diagnóstico”, afirmó Nisenbaum.

“Los análisis de sangre se usan en combinación con pruebas cognitivas, por ejemplo, y descartando otras causas del deterioro cognitivo”.

Los resultados del estudio, programados para presentarse simultáneamente el miércoles en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer y publicarse en la revista JAMA, reanalizaron los resultados de seis ensayos observacionales y clínicos realizados en Australia, Norteamérica y Japón. Casi 2.700 adultos mayores sin síntomas de deterioro cognitivo se sometieron a tomografías PET del cerebro y a pruebas de p-tau217 al inicio de los estudios y fueron seguidos durante hasta 21 años.

Los niveles más altos de p-tau217 en las pruebas originales se asociaron de manera significativa con el deterioro cognitivo, un riesgo que aumentó con el tiempo.

Los resultados del análisis de sangre también fueron significativos independientemente del escáner cerebral de una persona o de factores de riesgo genéticos conocidos como el APOE4, encontró el estudio. Tener una copia de la variante APOE4 puede duplicar o triplicar la probabilidad de desarrollar alzhéimer, mientras que tener dos copias puede aumentar el riesgo diez veces o más.

Sin embargo, la investigación está en sus primeras etapas y necesita repetirse en estudios más grandes que incluyan a personas de “todos los ámbitos de la vida con distintos niveles de enfermedad”, afirmó Buckley.

Un estudio aparte, presentado el martes en la conferencia de la Asociación del Alzheimer, analizó cómo tanto especialistas como médicos de atención primaria usaron pruebas de p-tau217 para diagnosticar y manejar a 1.300 pacientes con signos de demencia. La prueba midió tanto beta amiloide como p-tau217.

Los profesionales de atención primaria usaron la prueba para cambiar un diagnóstico en el 30 % de sus pacientes. En pacientes con resultados positivos, los médicos de atención primaria tuvieron menos probabilidades de diagnosticar alzhéimer en el momento de la consulta, prefiriendo derivar a los pacientes con resultados preocupantes a especialistas para un examen adicional.

Los expertos en demencia, sin embargo, cambiaron su diagnóstico en alrededor del 20 % de los pacientes y tuvieron más de un 50 % más de probabilidades de emitir un diagnóstico inmediato de alzhéimer sin una investigación adicional cuando la prueba de p-tau217 fue positiva, según el estudio.

“Estamos en las primeras etapas de que los médicos comprendan cómo utilizar estas pruebas y cómo avanzar”, dijo Nisenbaum, de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation.

“Sabemos que los pacientes y las familias quieren el diagnóstico, y aunque estas pruebas no son perfectas, estos análisis de sangre en combinación con pruebas cognitivas pueden cubrir una brecha clave en el campo”.

Toda la nueva investigación es emocionante, pero sigue siendo un primer paso, dijo Buckley.

“No recomendamos que la gente salga y pida hacerse un análisis de sangre de p-tau217”, afirmó, “pero en un futuro muy cercano, espero que esa historia cambie”.”

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