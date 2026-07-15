Vance dice que el Gobierno de Trump “metió la pata” con la comunicación sobre los archivos de Epstein

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El vicepresidente J. D. Vance dijo que el Gobierno de Trump “metió la pata por completo” con la estrategia de comunicación sobre los archivos de Jeffrey Epstein y que debió publicar toda la información de inmediato, aunque insistió en que el Gobierno no estaba intentando ocultar información.

“Lo digo con toda franqueza: metimos la pata por completo con la comunicación sobre los archivos de Epstein, realmente lo hicimos”, dijo Vance en The Joe Rogan Experience al ser consultado sobre si había existido una “influencia indebida” para mantener los archivos bajo reserva.

“¿Pero creo que la razón por la que manejamos mal la comunicación fue porque intentábamos ocultar algo? No”, afirmó Vance en el episodio del pódcast, publicado este miércoles.

Los comentarios de Vance se producen mientras el Gobierno enfrenta críticas de la propia base política del presidente por el manejo de los archivos de Epstein.

Al explicar qué salió mal, el vicepresidente señaló las declaraciones públicas de la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien sugirió que una supuesta lista de clientes estaba sobre su escritorio. También recordó que los archivadores con información entregados a influencers de derecha en febrero de 2025 contenían, “en gran medida, documentos que ya habían sido publicados”.

“No sé cuál era el propósito, pero sí sé que el efecto fue hacer que la gente desconfiara de todo el esfuerzo”, dijo Vance, al tiempo que agregó que no cree que Bondi estuviera haciendo “nada malicioso”.

“Creo que Pam estaba tratando de responder al momento político. Creo que exageró lo que teníamos y lo que no teníamos, y creo que mucha gente la criticó públicamente por eso, incluyéndome a mí”.

El vicepresidente reiteró que es “uno de los teóricos originales de las conspiraciones sobre Epstein” y aseguró: “Probablemente he explorado todas y cada una de las teorías posibles”.

Vance sostuvo que el “pecado original” de la investigación sobre Epstein se remonta a 2007 y 2008. Afirmó que la investigación fue “demasiado limitada” y responsabilizó al entonces fiscal federal Alex Acosta, quien negoció un controvertido acuerdo de culpabilidad con Epstein.

“Si hubo una conspiración más amplia —y saben que mi opinión es que probablemente la hubo—, la evidencia que existía en 2007 era la oportunidad para sacarla a la luz”, dijo Vance.

Consultado sobre las teorías que sostienen que Epstein pudo haber formado parte del servicio de inteligencia israelí Mossad, Vance respondió: “Sí, el Mossad, o la CIA, o algún otro Estado profundo”.

“Claramente tenía conexiones con los niveles más altos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Claramente tenía conexiones con los niveles más altos de la inteligencia de Israel”, agregó.

J. D. Vance también defendió el papel del presidente Donald Trump en la divulgación de los archivos de Epstein y rechazó las afirmaciones de que el mandatario fue presionado para hacerlo. Según Vance, Trump “podría haber frenado” el esfuerzo en el Congreso para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos si hubiera querido. (Trump y los líderes del Partido Republicano trabajaron intensamente para intentar bloquear el esfuerzo destinado a forzar la publicación de los archivos, antes de que el presidente cambiara de postura en el último momento).

Aun así, Vance reconoció que al Gobierno le tomó más tiempo del debido publicar los archivos.

“Si la gente quiere decir que manejamos mal la divulgación de los archivos de Epstein, es cierto. La manejamos mal, especialmente en la forma en que la comunicamos”, dijo.

“Creo que simplemente debimos haber publicado todo desde el principio”, afirmó. “Debimos haberlo hecho lo más rápido posible”.

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