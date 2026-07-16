Más de 100 demócratas de la Cámara votaron para bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel

Por Annie Grayer, CNN

Más de 100 demócratas de la Cámara de Representantes votaron a favor de bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel; un esfuerzo que, aunque finalmente no prosperó, puso de manifiesto la creciente división dentro de su partido respecto a esta cuestión.

El miércoles, 103 demócratas apoyaron una enmienda para bloquear la ayuda, propuesta por el representante republicano Thomas Massie —un crítico constante del presidente Donald Trump que se ha mostrado escéptico ante el apoyo de EE.UU. a Israel—. Un republicano también se sumó a la iniciativa. Sin embargo, la medida fue rechazada por 314 votos contra 104. Noventa y ocho demócratas votaron en contra y 10 se abstuvieron (registrando su presencia pero sin pronunciarse sobre el asunto).

Incluso los tres principales líderes demócratas de la Cámara se dividieron en torno a esta cuestión. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, votaron en contra, mientras que la látigo de la minoría, Katherine Clark, votó a favor.

Los demócratas progresistas celebraron el cambio radical dentro de su partido, donde, por primera vez, la mayoría de los demócratas de la Cámara votó a favor de bloquear miles de millones en ayuda militar a Israel. Hace dos años, solo 37 demócratas votaron para bloquear la ayuda a Israel cuando se planteó una votación similar.

“Piénsenlo un momento. A partir de hoy, la mayoría de los demócratas en este edificio se negaron a votar a favor de enviar miles de millones de dólares en armas al ejército israelí”, declaró tras la votación el representante demócrata Greg Casar, líder del Caucus Progresista del Congreso. “Esto envía un mensaje contundente a Netanyahu: se han acabado los días de otorgar un cheque en blanco sin rendición de cuentas para sus guerras y crímenes de guerra, al menos por parte del Partido Demócrata”.

Y añadió: “Creo que, tras esta votación, nada volverá a ser igual respecto a este tema”.

La representante demócrata Ilhan Omar comentó que, mientras se desarrollaba la votación, reflexionó junto a su colega progresista Rashida Tlaib —la única miembro palestina del Congreso— sobre el significado de aquel momento.

“Cuando llegamos aquí, un día como hoy, el tipo de votación que se ha realizado hoy, no parecía posible”, afirmó Omar.

Sabiendo que su grupo parlamentario estaría dividido sobre el asunto, la dirección demócrata de la Cámara decidió deliberadamente no ejercer presión partidista antes de la votación; en su lugar, Jeffries animó a los miembros a votar según su conciencia. Durante semanas, los legisladores demócratas se habían reunido en privado para mantener “conversaciones familiares” —como las describieron varios miembros— sobre cómo abordar la votación. Incluso los demócratas que votaron a favor de la enmienda de Massie, como Clark, argumentaron que esta tenía graves defectos, ya que también bloqueaba la financiación humanitaria destinada a los refugiados palestinos y a los civiles de Gaza. Algunos sostuvieron que la medida estaba diseñada para sembrar la discordia entre los demócratas.

“Esto no es un intento de mantener un debate serio y necesario sobre la ayuda militar ofensiva a Israel. Se trata de otra maniobra publicitaria de los republicanos del Congreso, que prefieren ganar rédito político fácil antes que ejercer un liderazgo real”, declaró Clark al anunciar el sentido de su voto. “No obstante, está claro que la situación actual es insostenible. No debemos extender un cheque en blanco de ayuda militar a ningún país que no respete las leyes, los intereses y los valores de Estados Unidos”.

Algunos demócratas intentaron restar importancia a la votación divisiva y devolver la responsabilidad del asunto a los republicanos.

“Nos hemos dejado enredar en complicaciones por algo que, en cualquier caso, nunca iba a prosperar. Pero hay que reconocerle a Hakeem que dijo que votáramos según nuestra conciencia”, declaró a CNN el representante demócrata Mark Pocan, quien votó en contra de la medida.

Sin embargo, esta votación también indica que el terreno está cambiando para los demócratas de la Cámara de Representantes, mientras el partido debate su postura sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Israel. Muchos sectores del ala progresista exigen un cambio radical de rumbo.

“Existe un enorme deseo contenido entre la mayoría de los demócratas de señalar un cambio en la política hacia Israel y la región”, afirmó el representante demócrata Jared Huffman, quien votó “presente”, lo que significa que no adoptó una postura oficial sobre el asunto. “Para muchos de mis colegas, esta enmienda de Massie es un vehículo adecuado para expresar esa postura”.

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