Rusia ataca Ucrania mientras Keir Starmer, líder saliente del Reino Unido, se dirige a Kyiv

Por Jessie Yeung y Victoria Butenko, CNN

Misiles rusos impactaron a primera hora de este jueves en Kyiv, donde se escucharon fuertes explosiones apenas unas horas antes de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, llegara para una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El bombardeo tuvo lugar en dos distritos de Kyiv y dejó dos muertos, entre ellos un adolescente, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El nuevo golpe provocó incendios en almacenes y vehículos cercanos.

El ataque se produjo antes de la visita de Starmer a Kyiv el jueves, uno de sus últimos compromisos internacionales antes de ceder el paso a un nuevo primer ministro.

Starmer y Zelensky tienen previsto debatir los avances logrados en la guerra contra Rusia, incluidos los esfuerzos del Reino Unido para apoyar a Ucrania tanto militar como diplomáticamente.

“Estoy muy orgulloso de la contribución de Gran Bretaña”, declaró Starmer en un comunicado. “Ese trabajo continuará, y nuestro apoyo incondicional a Ucrania perdurará siempre. No solo por ellos y por la seguridad europea, sino también por las familias británicas que han sufrido las consecuencias de esta guerra a través del aumento de los precios”.

El ataque del jueves se produjo después de que Zelensky destituyera al ministro de Defensa de Ucrania, Mykhaylo Fedorov, en una reorganización del Gobierno.

Tan solo unos días antes, Zelensky también había destituido a la primera ministra Yulia Svyrydenko, quien apenas llevaba un año en el cargo.

La reorganización del gabinete ha sido polémica, y algunos críticos advierten que podría generar inestabilidad en un momento crítico de la guerra, informó Reuters.

Fedorov lideró el esfuerzo bélico de Ucrania, incluyendo la evolución tecnológica que ha convertido a Kyiv en un adversario tan formidable.

En un comunicado emitido el miércoles por la noche, Fedorov afirmó que había sido un “gran honor” desempeñar su cargo.

Elogió los logros de su equipo durante su gestión, entre los que destacan el fortalecimiento del programa de drones y las defensas aéreas de Ucrania, así como el aumento significativo de la capacidad de sus fuerzas para interceptar drones y misiles de crucero rusos.

Ucrania también llevó a cabo con éxito una prueba de misil balístico, reveló, realizada “simbólicamente, el día en que se formó el Gobierno”.

Tras casi cinco años de conflicto, el saldo ha sido alto para ambos bandos.

La avanzada campaña de drones de Ucrania ha alcanzado una escala e impacto extraordinarios, especialmente en el último mes.

Kyiv ha llegado a lanzar cientos de drones en una sola noche, atacando refinerías de petróleo, buques de guerra y armamento, demostrando una creciente capacidad para penetrar profundamente en territorio ruso.

Algunos de estos ataques obligaron a Moscú a suspender esta semana el tráfico marítimo a través de la puerta de entrada al Mar Negro, una vía fluvial clave que durante años había estado fuera del alcance de Kyiv, lo que limitó la capacidad del Kremlin para comerciar con el resto del mundo.

Pero Ucrania también está sufriendo las consecuencias.

Junio ​​fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, según informó esta semana Naciones Unidas, un aumento provocado por los misiles rusos de largo alcance disparados contra edificios residenciales urbanos.

Zelensky ha suplicado repetidamente a sus aliados que proporcionen más apoyo para reforzar las debilitadas defensas aéreas de Ucrania, incluida la aprobación provisional de Estados Unidos para fabricar sus propios interceptores Patriot, la única arma capaz de derribar algunos de los misiles balísticos más avanzados de Rusia.

En un anuncio sorpresa al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía la semana pasada, el presidente Donald Trump dio públicamente luz verde a Ucrania para fabricar los misiles Patriot, aunque fue vago en sus palabras y admitió que aún no había discutido el tema con los fabricantes estadounidenses de los sistemas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.