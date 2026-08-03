Esta corredora neozelandesa cruzó ocho países de Europa en 29 días, con olas de calor, tormentas e incendios forestales
Por Chris Lau, CNN
¿Qué hiciste en los últimos 29 días?
La ultramaratonista neozelandesa Sophie Woods corrió 2.000 kilómetros a través de ocho países para conquistar uno de los retos de resistencia más duros del mundo, batiendo los récords de tiempo tanto masculinos como femeninos.
Esta atleta de 42 años conquistó la Vía Alpina, que consiste en atravesar una vasta región alpina europea de este a oeste, desde Italia, pasando por Eslovenia, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza y, finalmente, Francia y Mónaco.
Completó el reto en 29 días, superando el récord anterior establecido por el corredor británico Jake Catterall en 2024 por seis días. Anteriormente, la mujer más rápida, la corredora neerlandesa Tessa Caspers, lo había logrado en 38 días.
“Estoy absolutamente eufórica”, dijo Woods en su Instagram el domingo, hora local, un día después de completar la hazaña. “Todavía no me lo puedo creer”.
Su travesía comenzó en Trieste, ciudad portuaria del noreste de Italia, el 4 de julio y finalizó en Mónaco el sábado. Las fotos publicadas en Instagram mostraron la variedad de terrenos que tuvo que superar, desde una empinada ascensión rocosa en Eslovenia hasta una carrera nocturna desde Alemania hasta Austria.
“Supongo que me he estado preparando para esto durante toda mi trayectoria como corredora”, comentó en una publicación, recordando las “montañas técnicas” y las “crestas expuestas” que había encontrado en el pasado.
Pero la longitud y la duración diferenciaron este desafío de todas sus carreras anteriores, afirmó.
“Lo que hagas el segundo día se reflejará en el vigésimo segundo”, dijo, describiéndolo como “un formato muy diferente”.
En una entrevista con la BBC, comentó que sus músculos estaban hinchados y doloridos tras la primera semana. Para batir el récord, Woods explicó que tuvo que reducir sus horas de sueño hacia el final de la ruta a menos de dos horas y media por noche.
También le contó a la BBC lo aterrador que fue correr cerca de incendios forestales, ya que su reto coincidió con una ola de calor implacable que azotó Europa.
Las temperaturas superaron los 38 grados Celsius en algunas partes del continente durante su viaje récord.
“El calor ha sido implacable”, escribió en otra publicación de Instagram, y añadió que tuvo que tomar un granizado para refrescarse.
Su esposo y su perro le brindaron apoyo emocional y provisiones durante el camino, según contó.
¿Qué tan cansada estaba después de correr por los Alpes europeos durante 29 días seguidos?
“He estado durmiendo en la furgoneta, empapada en sudor”, dijo, sintiéndose “completamente agotada”.
Pero añadió: “Es maravilloso cuando terminas algo así”.
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