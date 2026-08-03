La respuesta de Israel al plan de paz de Trump para Gaza: silencio de Netanyahu y un fin de semana de ataques mortales

Por Tal Shalev, CNN

Más de tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara un acuerdo para desarmar a Hamas como la siguiente fase de su plan de paz para Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aún no ha dicho públicamente si lo acepta.

En cambio, el silencio del líder israelí estuvo acompañado por un fuerte aumento de los ataques aéreos durante el fin de semana que mataron a 28 personas en el enclave —el saldo más mortífero en semanas—, a pesar de que el acuerdo pedía específicamente un cese de los ataques.

Mientras Trump, los mediadores y otros países árabes habían celebrado inicialmente lo que calificaron como un avance significativo, la postura de Netanyahu se transmitió a través de “funcionarios israelíes” no identificados, portavoces extranjeros y aliados políticos, quienes insistieron en que Israel no se había adherido al acuerdo y no tenía intención de retirarse de Gaza antes de que Hamas esté completamente desarmado. Sus aliados de extrema derecha fueron más explícitos, exigiendo que el primer ministro convocara al Gabinete para rechazar el plan y detener por completo su implementación.

Para la noche del domingo, los ataques israelíes sobre Gaza parecían haberse reducido y no se habían reanudado 24 horas después, pero la escalada provocó una dura reprimenda de Nickolay Mladenov, el enviado principal de la Junta de Paz de Trump. Mladenov escribió el domingo en X que la violencia del fin de semana había “matado a civiles y destruido suministros médicos”, advirtiendo que estaba socavando los “intensos esfuerzos” para avanzar el “marco de desarme”, y señalando que “ambas partes” tienen obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego negociado por la Casa Blanca en octubre de 2025. Tras bambalinas, dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la reprimenda reflejaba “enojo” entre Estados Unidos y los mediadores internacionales, quienes exigieron que Israel detuviera sus ataques en Gaza.

Horas después del tuit, Mladenov llegó a Israel el lunes para reunirse con Netanyahu, junto con Aryeh Lightstone, un alto asesor estadounidense de la Junta de Paz.

La reunión fue “constructiva y detallada”, según un comunicado de la Junta de Paz en X. Señaló que, si bien el objetivo del desmantelamiento total de las armas y una transición a un gobierno civil en Gaza “no está en duda” para Israel ni para la Junta, el proceso para llegar a ello “aún se está definiendo”.

Una fuente familiarizada con la reunión dijo que los dos enviados también habían presionado a Netanyahu para que detuviera los ataques israelíes.

Cualquier esperanza de que la reunión pudiera provocar una moderación pública pareció infundada cuando un funcionario israelí emitió una declaración después de la reunión subrayando que “Israel no se retirará de la línea actual en Gaza y seguirá frustrando cualquier amenaza a nuestros civiles y soldados”.

La declaración reiteró la negativa de Israel a retirar las tropas hasta la línea de demarcación original definida por el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, que, desde entonces, ha sido empujada cada vez más hacia el interior de Gaza por las fuerzas israelíes. Hamas ha dicho que solo cumplirá su promesa de desarme si Israel se retira del territorio adicional.

Mientras Netanyahu permanece en silencio, sus aliados políticos no, lo que subraya la sensibilidad política del plan de Trump para Gaza a menos de tres meses de las elecciones de octubre en Israel.

La tensión aumentó el lunes con una carta formal a Netanyahu de parte del ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich y la ministra de Asentamientos Orit Strouk, instando al primer ministro a convocar de inmediato al gabinete de seguridad y bloquear la entrada de la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, un despliegue aprobado por ese mismo Gabinete apenas la semana pasada, y destinado a supervisar la seguridad en una zona piloto del territorio

Un legislador del propio partido Likud de Netanyahu fue particularmente tajante. “Puedes envolver el pescado de mañana con este acuerdo; no tiene ningún significado. Ni un solo soldado se moverá de Beit Hanoun o Jan Yunis”, dijo Amit Halevi en una entrevista, haciendo referencia a dos localidades dentro de Gaza.

El momento de las elecciones generales de Israel es significativo y fuentes israelíes evalúan que Netanyahu no se retirará de ningún territorio antes de la votación. Una fuente dijo que Netanyahu es muy escéptico de que Hamas tenga la intención de desarmarse y cree, en cambio, que el grupo está utilizando el marco para ganar tiempo y evitar otra campaña militar israelí. “Es reacio a enfrentarse directamente a Trump y, en cambio, espera que Hamas no cumpla, un escenario que espera otorgue a Israel legitimidad para una acción militar renovada”.

Netanyahu, que tradicionalmente ha visto a Trump como un valioso activo de campaña, está caminando por una línea muy delgada. Un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. dijo el jueves que Trump estaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con el nuevo acuerdo. Una fuente diplomática dijo que el futuro del plan depende en gran medida de cuánta presión esté dispuesto a ejercer Trump sobre Netanyahu, argumentando que “la única parte que puede moverlo [a Netanyahu], o detenerlo, es Estados Unidos”.

Michael Milstein, investigador principal del Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv y ex alto funcionario de la inteligencia militar israelí, dijo que el saldo del fin de semana no fue un accidente y probablemente estaba enviando una de dos señales: “Es un intento israelí de decir que estamos avanzando a pesar de las restricciones… o refleja un temor de que la puerta esté a punto de cerrarse pronto, así que limpiemos el banco”, dijo.

Milstein también coincidió en que el factor clave ahora es Trump.

“Si presiona a Netanyahu para que acepte los términos de retirada antes de las elecciones, eso equivaldría a un golpe político”.

Milstein dijo que espera que Netanyahu elija tácticas dilatorias en lugar de un rechazo frontal.

“Mientras no haya una hoja de ruta clara hacia adelante, con plazos y compromisos con cosas prácticas, es mejor para él permanecer en silencio y trasladar la discusión para después de las elecciones”, dijo.

Pero con sus aliados de derecha clamando por el rechazo, ese silencio podría ser difícil de sostener para el líder israelí.

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Con información de Jeremy Diamonc