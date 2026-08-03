Leagues Cup 2026: formato, equipos y enfrentamientos entre la Liga MX y la MLS

Por Federico Leiva, CNN en Español

Norteamérica comienza este martes a desandar el camino de un nuevo título internacional, la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de México, Estados Unidos y, en menor medida, Canadá. La de 2026 es la sexta edición de la competencia, aunque solo tres de las anteriores son reconocidas de manera oficial.

Participarán 36 equipos en total, la mitad de la Liga MX y la otra mitad de la MLS, el certamen estadounidense donde compiten también algunos pocos conjuntos canadienses.

El torneo comienza este martes 4 de agosto y terminará el 6 de septiembre, repartiendo en el camino tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf (el equivalente a la Champions League de Europa) de 2027.

En total serán 36 equipos, los 18 que integran la Liga MX y 18 de los 30 que compiten en la MLS. En el caso de la liga estadounidense, clasificaron los 18 que jugaron la postemporada en la MLS 2025, incluyendo a los perdedores del llamado play-in (o repechaje).

Al igual que en la temporada pasada, se jugará una primera fase de tres jornadas y unos playoffs con cuartos de final, semifinales, duelo por el tercer puesto y final, todo a partido único.

Los clubes volverán a competir en dos tablas de puntos diferentes, una para los que juegan en la Liga MX y otra para los que lo hacen en la MLS, pero jugarán sus tres partidos ante equipos de la otra zona. Es decir que Toluca enfrentará a tres rivales de la MLS, pero peleará por clasificar a los playoffs contra los otros 17 conjuntos mexicanos.

Esto busca añadirle al torneo esa cuota de tensión extra de medir a México contra Estados Unidos en manos a mano.

Los mejores cuatro equipos de cada zona pasan a la siguiente ronda, por lo que con solo tres duelos por jugar y 18 clubes en competencia en cada zona, cada gol cuenta.

El método para seleccionar a los tres rivales de cada equipo fue algo complejo. Primero se dividió a los 36 participantes en zona este u oeste (18 de cada lado, con la misma cantidad de lugares para la Liga MX y la MLS), y luego se los ordenó del mejor al peor en cada cuadro tomando en cuenta la cantidad de puntos que sacaron en la temporada regular de 2025. Es decir que para los de la MLS contaron los 34 cotejos en la carrera por el Supporter’s Shield y para los mexicanos los 34 partidos del Clausura y Apertura del mismo año.

Según las unidades, los equipos de ambas zonas quedaron divididos en tres “niveles”, y a la hora del sorteo cada equipo enfrenta a un rival del país vecino (pero de su misma zona geográfica, este u oeste) de cada “nivel”.

Por ejemplo, el Inter Miami enfrentará al Monterrey (nivel 1), el León (nivel 2) y el Atlético San Luis (nivel 3), tres equipos de la liga contraria, que quedaron en la Zona Este a la hora del sorteo. Del mismo modo, el América se medirá ante el San Diego FC (nivel 1), Austin FC (nivel 2) y el Portland Timbers (nivel 3), todos de la zona geográfica oeste.

El torneo de 2026 repetirá un curioso método que ya se dio en 2025: no habrá empates durante la primera fase. Si un juego queda igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará directo a una tanda de penales, donde se decidirá al ganador, que se llevará dos puntos para la tabla. El perdedor, en tanto, se llevará uno.

Lo demás se mantiene sin cambios: el ganador en los 90 minutos se lleva tres unidades y el perdedor en el tiempo regular se van con las manos vacías.

Con tantos equipos en cada tabla y con tan pocos partidos, conviene tener a mano el método de desempate: diferencia de goles, triunfos en tiempo reglamentario, más goles convertidos, menos goles recibidos, fair play y sorteo, en ese orden.

Los mejores cuatro equipos de cada zona pasarán a cuartos de final, enfrentándose el 1° de un lado con el 4° del otro, y lo mismo entre 2° y 3°, por lo que la rivalidad México vs. Estados Unidos está garantizada, de mínimo, una rueda extra.

Todas las series serán a partido único y en caso de empate habrá definición desde el punto penal.

Además de los cuartos, semis y final también se jugará el duelo por el tercer puesto, clave para completar los tres clasificados a la Concacaf Champions Cup del año próximo. El campeón tendrá recompensa extra, ya que esperará una fase más adelante.

Primera fase: del 4 al 13 de agosto. Durante esos diez días se jugarán los 54 duelos de la primera etapa del torneo, tiempo durante el cual quedan en suspenso tanto la Liga MX como la MLS. Esto genera un calendario muy apretado para los equipos en competencia, lo que generó que las dos ligas se reanudarán incluso antes de que concluya la Copa Mundial de la FIFA.

Cuartos de final: 25 al 27 de agosto

Semifinales: 1 y 2 de septiembre

Final y tercer puesto: 6 de septiembre

La Leagues Cup es criticada por algunos porque a pesar de la “paridad” en el sorteo de los cruces, esconde una clara ventaja para los clubes estadounidenses en general por diseño, ya que casi todo el torneo se disputa en Estados Unidos, por lo que los mexicanos son los que suman kilómetros en la espalda.

Hay excepciones. El Toluca, campeón de México en 2025, podrá jugar dos de sus tres partidos en su estadio, mientras que Tigres UANL y el América, los dos siguientes mejores equipos en la tabla anual, jugarán una vez en su cancha. El resto de los partidos se disputarán en el lado norte de la frontera.

La Leagues Cup nació en 2019, pero tanto esa edición como la segunda, en 2021 (la de 2020 se suspendió por la pandemia de covid-19), son tomadas de manera “amistosa”.

En 2019 solo hubo ocho participantes y el torneo consistió en duelos directos de cuartos de final, semifinales y final. A pesar de disputarse enteramente en Estados Unidos, la final fue entre cuadros mexicanos, con el Cruz Azul venciendo a Tigres UANL por 2 a 1.

En 2021 se repitió el formato de ocho equipos desde cuartos, y otra vez enteramente en suelo estadounidense. El resultado fue otro título para México, esta vez a cargo de León, que venció al Seattle Sounders en la definición por 3 a 2.

Tras un 2022 sin competencia (debido al calendario apretado con el Mundial de Qatar en noviembre y diciembre), para 2023 el torneo retornó y ya en carácter oficial.

La edición de 2023 fue la primera en la que participaron todos los clubes de la Liga MX y la MLS. El campeón vigente de Estados Unidos y el equipo con más puntos en México en la temporada 2022 quedaron clasificados a 16avos de final, mientras que los otros 45 se dividieron en 15 grupos de tres conjuntos cada uno. Los dos mejores avanzaron para completar el cuadro de 16avos, que acabó por decantar al primer campeón estadounidense del torneo, el Inter Miami, que venció por penales al Nashville SC.

El formato se repitió en 2024, con el Columbus Crew levantando el trofeo ante Los Ángeles FC. Fue una edición de marcada superioridad estadounidense, ya que solo dos equipos mexicanos llegaron a cuartos de final, y ninguno a semifinales.

En 2025 llegó finalmente el formato que se repite en este 2026, con 36 participantes e idéntico mecanismo de clasificación. El campeón fue el Seattle Sounders, que goleó en la final al Inter Miami de Lionel Messi por 3 a 0, mientras que el Galaxy de Los Ángeles se quedó con el tercer puesto ante el Orlando City.

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