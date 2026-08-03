“Son víctimas de asesinato”: senador sugiere que EE.UU. mató a personas ajenas al narcotráfico en el mar

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Los ataques de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra presuntas embarcaciones de droga probablemente han matado ilegalmente a “personas que no están involucradas en el narcotráfico”, dijo el lunes al respecto el senador Tim Kaine a la Casa Blanca, tras “una revisión cuidadosa” de la información clasificada que ha visto hasta ahora.

“Son víctimas de asesinato”, escribió el demócrata de Virginia en una carta al presidente Donald Trump.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas de EE.UU. ha matado al menos a 221 personas y destruido al menos 67 embarcaciones en la campaña “Operación Lanza del Sur”, que comenzó el pasado septiembre. La administración ha dicho al Congreso que EE.UU. está en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales” y alegó la capacidad de llevar a cabo ataques letales sin revisión judicial debido a una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Pero Kaine dijo el lunes que su revisión lo ha llevado a creer que “Estados Unidos está participando en ataques violentos y mortales contra personas muy por fuera” de los parámetros de la opinión legal clasificada. Añadió: “Una revisión cuidadosa de la evidencia disponible sugiere que Estados Unidos ha matado a personas que no están involucradas en el narcotráfico”.

Kaine instó a Trump a “examinar las circunstancias de estos ataques” y poner fin a lo que calificó como una operación “ilegal, costosa e ineficaz”.

El senador integra la Comisión de Servicios Armados del Senado, y en la carta señaló información clasificada compartida con el Congreso sobre los ataques y los objetivos que él había visto.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió los ataques en una declaración a CNN el lunes por la noche.

“Todos estos ataques decisivos han sido contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas, y el presidente seguirá utilizando todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y para llevar ante la justicia a los responsables”, dijo.

CNN informó previamente que los funcionarios militares no siempre conocen las identidades de todas las personas a bordo de las embarcaciones a las que apuntan. Funcionarios dijeron al inspector general del Pentágono que no podían divulgar públicamente qué criterios determinan si una embarcación es destruida o interceptada por la Guardia Costera.

Los comentarios de Kaine se producen durante una pausa en los ataques a embarcaciones, el más reciente ocurrió el 21 de junio. No está claro por qué ha habido una interrupción, pero funcionarios y expertos que anteriormente hablaron con CNN subrayaron la resiliencia y adaptabilidad de las redes de contrabando de drogas y expresaron escepticismo sobre si los ataques cambiarán de manera significativa el comercio de drogas de la región.

Mientras tanto, el Comando Sur de EE.UU., el cuartel general que supervisa la campaña, ha insistido en que la misión permite a las Fuerzas Armadas combatir a los cárteles antes de que “su violencia y veneno” lleguen al país.

Kaine ha criticado previamente a la administración por cómo ha llevado a cabo operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. En diciembre de 2025, dio la voz de alarma sobre un supuesto ataque de doble golpe que mató a sobrevivientes en una presunta embarcación de droga en el Caribe, sugiriendo que “alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto”.

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