Un Trump furioso considera destituir a Jeanine Pirro por informe sobre el estanque reflectante, dicen fuentes

Por Alayna Treene, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump está considerando destituir a Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, a raíz de una conclusión del Departamento de Justicia de que los problemas con el estanque reflectante del Monumento a Lincoln se debieron a una renovación defectuosa y no a vandalismo, dijeron a CNN dos personas familiarizadas con su forma de pensar.

El presidente está “furioso” con Pirro, aseguró una de las fuentes, y le dijo a CNN que estuvo despotricando sobre ella todo el fin de semana. Agregaron que, con base en sus críticas hacia ella, consideran “altamente probable que sea destituida de su cargo”.

La otra fuente, un alto funcionario del Gobierno, dijo que Trump quedó “tomado por sorpresa” por la presentación judicial de Pirro: “El presidente no sabía de antemano que ella iba a hacer eso”.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Pirro y el Departamento de Justicia para solicitar comentarios. La Casa Blanca remitió a CNN a los comentarios previos del presidente sobre la presentación y no comentó sobre el fondo de lo reportado.

“Francamente, creo que se acobardó, porque el juez fue realmente despiadado. En lugar de ir tras la gente que lo hizo, el juez fue tras ella y fue tras su departamento, y supongo que se acobardó”, dijo Trump durante un evento no relacionado en la Oficina Oval el lunes.

“Me decepcionó Jeanine Pirro. Realmente me decepcionó Jeanine Pirro”, agregó. “Se dobló como un paraguas”.

El Departamento de Justicia reconoció en una presentación judicial el viernes que la renovación del estanque reflectante de por US$ 14 millones impulsada por el presidente fue “apresurada y mal ejecutada” y dijo que retirará el caso penal contra el exolímpico David Hearn, quien fue acusado de vandalizar el monumento. Hearn previamente se declaró inocente del cargo de delito grave en el Tribunal Superior de Washington.

Trump y Pirro, exconductora de Fox News y aliada de larga data del presidente, hablaron por teléfono el sábado sobre la presentación judicial. Su conversación “no fue bonita”, dijo una de las fuentes, que fue informada sobre la llamada.

Pirro le dijo a Trump que fueron los funcionarios de carrera en su oficina los responsables de la presentación, según otra fuente. Un fiscal de larga trayectoria que supervisa los procesos en el Tribunal Superior de Washington firmó la presentación judicial solicitando desestimar el caso el viernes.

Además de la llamada del sábado, Pirro ha hablado con Trump varias veces sobre la situación.

Trump criticó públicamente el sábado la medida, y dijo en Truth Social: “No estoy de acuerdo 100 % con Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, sobre el estanque reflectante. ¿En qué está pensando? Para mí, fue un caso puro de VANDALISMO”.

Pirro argumentó en su escrito que el Departamento del Interior, dirigido por el secretario Doug Burgum, “proporcionó información insuficiente al comienzo de este caso”.

“Si el DOI hubiera sido transparente con la información que claramente tenía en su poder, el Gobierno no habría solicitado una acusación formal de un jurado investigador”, decía.

A pesar de esas acusaciones, el presidente no está enojado con Burgum, indicaron las fuentes, y sigue creyendo que los vándalos son responsables del daño al estanque. Burgum desestimó el argumento de Pirro en una publicación en redes sociales el sábado, diciendo: “La evidencia es clara, los vándalos han causado repetidamente daños al estanque reflectante”.

Sin embargo, comunicaciones internas que CNN recibió mediante solicitudes FOIA entre el Servicio de Parques Nacionales —que supervisó el proyecto bajo el Departamento del Interior— y DC Water desde marzo hasta el mes pasado no mencionan ningún vandalismo mientras el departamento planeaba drenar el estanque.

Trump había dicho que el estanque tendría que drenarse para hacer reparaciones por el supuesto vandalismo; sin embargo, un correo electrónico del NPS reconoció ya el 1 de julio que el estanque tendría que drenarse debido a las algas. La agencia también evaluó si teñir el agua del estanque; en el pasado, el agua se ha teñido de negro para ayudar a reflejar mejor.

Hearn tiene opciones legales que podrían sacar a la luz más detalles embarazosos sobre cómo se manejó su caso. El juez aún no ha desestimado oficialmente los cargos contra Hearn hasta la tarde del lunes, y se espera que sus abogados presenten una respuesta a la solicitud de Pirro de desestimar el caso esta semana.

“Nada está descartado”, dijo Michael R. Bromwich, un abogado que representa a Hearn.

Entre sus opciones: remitir a los fiscales involucrados a una autoridad disciplinaria del colegio de abogados; pedir a los inspectores generales que examinen la conducta del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior; presentar demandas; solicitar más del registro del jurado investigador que documenta la presentación de la acusación por parte de los fiscales; y pedir al juez que desestime el caso para que no pueda presentarse de nuevo. La oficina de Pirro hasta ahora solo ha buscado desestimar el cargo contra Hearn sin perjuicio, lo que significa que no se impediría a los fiscales intentar reactivar el caso más adelante.

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Con información de Katelyn Polantz, Kaitlan Collins, Sunlen Serfaty y Casey Tolan, de CNN.