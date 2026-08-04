Diez países de América condenan el plan de Daniel Ortega para poner fin a las elecciones libres en Nicaragua

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Un grupo de 10 países de América condenó este martes el plan del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que deje de haber elecciones libres en el país centroamericano, con el argumento de que esa intención es contraria a los derechos de las personas y a los principios de la democracia.

En una declaración conjunta difundida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), los gobiernos de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay dijeron que tienen “profunda preocupación” por las declaraciones que Ortega hizo el 20 de julio, cuando aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

Tras esta declaración, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo que sí habrá elecciones pero se harán reformas para impedir que “golpistas” participen en ellas, entre otras medidas.

“Condenamos la intención anunciada por Ortega, así como toda medida constitucional, legislativa o administrativa, dirigida a eliminar la competencia electoral genuina y el pluralismo político”, dijeron los países inconformes en la declaración de este martes.

“Tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son incompatibles con los principios de la democracia representativa consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana”, insistieron.

CNN contactó a la Cancillería de Nicaragua para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

La declaración se da a conocer un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA discuta este miércoles la situación política en Nicaragua, un país que en noviembre de 2023 salió del organismo regional tras argumentar que este buscaba tener una injerencia indebida en sus asuntos internos.

De cara a la discusión, los países firmantes dijeron que seguirán de cerca lo que ocurra en Nicaragua y llamaron a las autoridades del país “a garantizar que toda medida constitucional, legislativa o administrativa respete los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, preserve la competencia electoral multipartidista y sea coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Tras las declaraciones de Ortega, quien gobierna desde 2007 y desde hace un año tiene a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta”, algunos otros países del continente habían criticado su intención de limitar las elecciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue de los primeros altos funcionarios en rechazar lo dicho por el mandatario.

“La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua nunca más celebrará elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo han abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular”, señaló Rubio el 21 de julio en un comunicado.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas. Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para unir fuerzas y demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener la normalidad en sus relaciones con otras naciones mientras está socavando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático”, concluyó.

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