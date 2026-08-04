EE.UU. habría agotado casi el 80 % de sus interceptores de misiles y las reservas están “peligrosamente bajas”, según fuentes

Por Zachary Cohen, Jim Sciutto y Haley Britzky, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha agotado casi el 80 % de sus interceptores de un sistema clave de defensa antimisiles, mientras altos mandos militares estadounidenses advierten que las reservas de municiones del Pentágono están “peligrosamente bajas”, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Las reservas de sistemas clave de defensa aérea se han visto particularmente mermadas durante la guerra con Irán. Las Fuerzas Armadas han consumido casi cuatro quintas partes de su inventario de misiles THAAD en comparación con los niveles previos a la guerra y aproximadamente la mitad de sus interceptores Patriot desde el inicio del conflicto, según dos fuentes familiarizadas con el informe de inventario más reciente. La revelación del bajo inventario de THAAD no se había informado previamente.

El Center for Strategic and International Studies estima que Estados Unidos tenía alrededor de 2.200 Patriots (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD en sus reservas antes de que comenzara la guerra con Irán.

Los países del Golfo también han expresado nuevas preocupaciones sobre cómo una escasez de sistemas de defensa aérea podría afectar su capacidad para repeler una posible represalia iraní si el presidente Donald Trump decide intensificar el conflicto en curso.

Varios de esos países dependen de sistemas de defensa aérea estadounidenses y han reconocido que la escasez de reservas podría obstaculizar su propia capacidad para interceptar ataques entrantes de misiles y drones iraníes, particularmente si son objetivo en respuesta a cualquier escalada estadounidense, dijeron múltiples funcionarios.

El tema de las reservas volvió a plantearse antes de la decisión del presidente el fin de semana pasado de cancelar nuevos ataques contra Irán, lo que marca al menos la segunda vez en las últimas semanas que los principales asesores militares de Trump han expresado específicamente su preocupación por la disminución del número de municiones clave de Estados Unidos durante las discusiones sobre una posible intensificación del conflicto con Irán.

El Ejército de Estados Unidos también ha utilizado “prácticamente todas” sus armas de largo alcance, superficie-aire, de alta precisión durante el conflicto, según la fuente familiarizada con informes internos recientes del Pentágono. Reuters informó primero sobre las preocupaciones específicas respecto de las reservas estadounidenses de misiles estratégicos de largo alcance.

Las recientes advertencias sobre la escasez de municiones —sumadas a otra inteligencia presentada a Trump sobre los posibles efectos negativos de atacar infraestructura crítica de Irán, incluidos objetivos relacionados con la energía, y a las preocupaciones expresadas por países del Golfo— han sido lo suficientemente convincentes como para persuadir a algunos de los asesores más belicistas de Trump de que había motivos para cancelar las operaciones planeadas para el fin de semana, dijeron las fuentes.

Trump planeaba el viernes seguir adelante con ataques masivos, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recibió el “visto bueno” final el viernes, según un alto funcionario de Trump.

Pero Trump decidió dar marcha atrás tras hablar el sábado con aliados de Medio Oriente, quienes le dijeron que temían represalias iraníes, específicamente ataques de represalia contra su infraestructura energética, según el funcionario. Trump aceptó escucharlos y también a Irán. Posteriormente le dijo a Hegseth que se detuviera, por ahora, pero no está descartando los ataques planificados para una fecha futura.

“La armada de Estados Unidos es la más poderosa del mundo y tiene todo lo que necesita para ejecutar [operaciones] en el momento y lugar que el presidente elija”, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado a CNN.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas en distintos mandos combatientes, al tiempo que garantizamos que las Fuerzas Armadas de EE.UU. cuentan con un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”, añadió.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a CNN que las fuerzas estadounidenses “tienen más que suficientes municiones y reservas para cumplir todos los objetivos estratégicos del presidente Trump y más allá”.

“La Operación Epic Fury ha dejado al descubierto lo que pasa cuando te metes con Estados Unidos. Aun así, el presidente ha instado a nuestros contratistas de defensa a producir constantemente más armas hechas en Estados Unidos, que son las mejores del mundo”, añadió Kelly.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, planteó de forma similar el problema de las reservas durante otra reunión en la Casa Blanca a finales del mes pasado, en la que se debatieron opciones militares para escalar el conflicto, informó previamente CNN. También se planteó la posibilidad de enormes bajas civiles dentro de Irán si Estados Unidos reanudaba operaciones de combate de gran envergadura, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

Pero las persistentes preocupaciones sobre las estimaciones de reservas facilitadas a CNN subrayan la gravedad de las carencias y ponen en duda la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra Irán durante un periodo prolongado.

La escasez de reservas también podría afectar la capacidad de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para librar una posible guerra futura con China, Rusia o incluso Corea del Norte, han dicho expertos a CNN.

“La falta de interceptores significa que los ataques convencionales pueden volverse en contra si los drones suicidas empiezan a atravesar en masa”, dijo una de las fuentes familiarizadas con las preocupaciones sobre las reservas. “El ojo por nunca nunca dará fin a esto”.

Los misiles de largo alcance que se han agotado principalmente durante la guerra con Irán se conocen como Army Tactical Missile Systems (ATACMS) y Precision Strike Missiles (PrSM), señalaron las fuentes.

Las reservas estadounidenses de misiles Tomahawk también siguen significativamente mermadas, ya que cerca de la mitad de esas armas se han utilizado durante la guerra, dijo una de las fuentes.

CNN informó en abril que las fuerzas estadounidenses habían utilizado casi el 30 % de sus Tomahawk durante las primeras etapas de la guerra.

El lunes, Trump calificó al liderazgo iraní de “sumamente engañoso” en redes sociales después de que Teherán contradijera su afirmación de que se reanudarían las negociaciones.

Más tarde insistió en que esta es la “última oportunidad” de Irán para firmar un acuerdo, pero también dijo que no tiene limitaciones de tiempo en las negociaciones porque no busca la reelección.

La fase inicial del conflicto con Irán, denominada Operación Epic Fury, hizo que las fuerzas estadounidenses gastaran miles de misiles clave utilizados para ataques de precisión de largo alcance y para defenderse de ataques aéreos y de misiles enemigos, según analistas e informes previos de CNN.

Las tasas de reposición son bajas para misiles clave, dijeron analistas a CNN: según los calendarios de entrega del actual año fiscal, el Pentágono está recibiendo aproximadamente 15 Tomahawk nuevos y 20 misiles Patriot nuevos al mes. El Center for Strategic and International Studies estimó que harían falta tres años o más para reconstruir los inventarios de THAAD hasta los niveles previos a la guerra con Irán.

El Departamento de Defensa ha acelerado en los últimos meses sus esfuerzos para ampliar la producción de misiles interceptores, incluidos dos acuerdos firmados esta semana para impulsar la fabricación de motores cohete de Patriot y THAAD, pero un portavoz declinó responder preguntas sobre cuándo la expansión dará resultados.

Los analistas dicen que podrían pasar años para reponer por completo las reservas estadounidenses de municiones de alta gama, como los misiles Patriot, debido al tiempo de fabricación que requieren esas armas.

Otros inventarios de misiles, como los del Precision Strike Missile y el Joint Air-to-Surface Standoff Missile, se recuperarán más rápido y deberían alcanzar su nivel previo a la guerra a mediados o finales de 2027, según un análisis del Center for Strategic and International Studies.

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Con información de Davis Winkie