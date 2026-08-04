El clima adverso causa cinco heridos por turbulencias y 22 aviones desviados a Colorado Springs desde Denver

Por Alexandra Skores, CNN

22 aeronaves que volaban a Denver, Colorado, el lunes por la noche tuvieron que desviarse a Colorado Springs debido a “clima severo”, informó a CNN el Aeropuerto de Colorado Springs.

Volar cerca de Denver a menudo puede ser accidentado debido a la proximidad de las Montañas Rocosas.

El lunes por la noche, un frente frío se desplazaba por el área de Denver, trayendo vientos racheados cerca de la superficie y algunos cambios en la dirección del viento, informó la meteoróloga de CNN Mary Gilbert.

El personal del Departamento de Bomberos de Colorado Springs brindó asistencia médica a cinco pasajeros, todos de aviones diferentes, durante los desvíos, confirmó el aeropuerto. Un paciente fue trasladado a un hospital local, en condición estable.

“Básicamente desplegamos a nuestros equipos médicos en el aeropuerto, uno en la pista y otro en la puerta, a medida que los aviones seguían desviándose, para que no tuviéramos que conducir de un lado a otro a medida que los aviones aterrizaban”, dijo la portavoz del Departamento de Bomberos de Colorado Springs, Ashley Franco.

United Airlines, que opera un gran centro de conexiones en Denver, dijo que 12 de sus aviones principales estuvieron entre los que se desviaron a Colorado Springs. Sin embargo, nadie a bordo resultó herido, dijo un portavoz.

“Hay unos 30 aviones en un radio de 30 millas (unos 48 kilómetros) que van directo al aeropuerto y que no van a aterrizar”, advirtió un controlador de tráfico aéreo en Denver a los pilotos el lunes por la tarde, en un audio de control de tráfico aéreo captado por ATC.com.

La Administración Federal de Aviación dijo a CNN que los desvíos ocurren por diversas razones, incluido el clima. En última instancia, el piloto al mando decide a dónde desviar la aeronave.

“Los desvíos relacionados con el clima pueden ocurrir debido a factores que incluyen tormentas eléctricas, vientos muy fuertes y baja visibilidad”, dijo la FAA en un comunicado.

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