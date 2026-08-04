Fox mantuvo viva la polémica del estanque reflectante de Trump. Ahora ignora las consecuencias

Análisis por Brian Stelter, CNN

Las extravagantes afirmaciones del presidente Donald Trump sobre el estanque reflectante parecían hechas a la medida para Fox News y fueron respaldadas repetidamente por presentadores como Jesse Watters a comienzos de este verano.

Pero ahora esa historia se ha desmoronado y Fox apenas le presta atención. La cadena ni siquiera está saliendo en defensa de Jeanine Pirro, quien hasta hace poco era una de sus presentadoras más destacadas y cercanas a Trump.

Pirro ahora dirige la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. El viernes contradijo a Trump al desacreditar sus denuncias de “vandalismo” en el estanque reflectante. Ahora, Trump está considerando destituirla del cargo, dijeron este lunes a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

La ruptura entre Trump y Pirro, cuya amistad se remonta a más de 30 años, es una noticia importante en casi todos los medios. Pero los medios afines al movimiento MAGA prefieren mirar hacia otro lado, quizás porque la disputa deja mal parados a ambos.

Fox News solo abordó el tema una vez este lunes, durante menos de un minuto, en su noticiero nocturno Special Report. La mayor parte del segmento consistió en un clip de Trump insultando a Pirro.

El corresponsal de Fox Lucas Tomlinson añadió:

Su breve informe omitió que Fox promovió con fuerza las acusaciones de “vandalismo” en junio.

Un análisis de las transcripciones de los canales de noticias por cable muestra que Fox dedicó 184 minutos a la polémica del estanque reflectante durante la semana del 22 de junio, cuando Trump anunció el arresto de seis personas por su presunta participación en actos de vandalismo contra ese monumento nacional.

Las acusaciones de Trump sobre los “graves daños causados por los vándalos y la ESCORIA radical de izquierda que odia a nuestro país” dieron lugar a encendidos debates en la televisión por cable.

Cuando el excanoísta olímpico David Hearn fue acusado del delito grave de vandalismo, Pirro ofreció una conferencia de prensa y aseguró que “él dañó el estanque”.

Más tarde, Pirro apareció en el programa estelar de Jesse Watters y se burló cuando él comentó:

La exconductora de Fox pareció indignada ante la posibilidad de que alguien no hubiera creído al presidente.

El viernes pasado, la oficina de Pirro retiró los cargos contra Hearn y varias personas más. En un documento presentado ante el tribunal, la fiscalía afirmó que el Departamento del Interior no había sido transparente sobre lo que realmente ocurrió en el estanque reflectante, que se trató de “una instalación mal ejecutada y no de un acto de vandalismo”.

Desde entonces, Fox solo ha mencionado brevemente el nuevo giro del caso, con una cobertura total de unos siete minutos.

En ese mismo periodo, CNN y MS NOW han abordado el tema en decenas de ocasiones.

Se trata de un patrón que se repite con frecuencia: comentaristas e influenciadores afines a Trump toman muy en serio alguna afirmación del presidente, aunque sea absurda o infundada. Pero cuando esa afirmación queda desacreditada, esos mismos comentaristas apenas vuelven a mencionarla. Como resultado, los seguidores de Trump terminan recibiendo una información incompleta, en el mejor de los casos.

El sábado, Trump dijo sobre Pirro:

Sin embargo, el documento presentado por la oficina de Pirro explicaba con bastante claridad cuál había sido su razonamiento.

La actitud de los medios favorables a Trump, no obstante, roza la ignorancia deliberada.

La noche del lunes, en Fox News, Laura Ingraham restó importancia al tema durante un monólogo contra el socialismo democrático.

En su programa, Watters no hizo ninguna mención a Pirro, al estanque reflectante ni al derrumbe del caso.

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