Guatemala comienza evacuaciones preventivas por la erupción del volcán de Fuego

Por Merlin Delcid, CNN en Español

Decenas de familias que viven en las faldas del volcán de Fuego en Guatemala comenzaron a ser evacuadas de manera preventiva desde la madrugada del martes ante el aumento de la actividad eruptiva, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Las autoridades evacuaron a pobladores del caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas, municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez y la aldea Morelia y Panimaché del municipio de San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, ubicadas en las faldas del coloso. De momento no se conoce la cifra oficial de las personas trasladadas a albergues temporales.

El volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, provocó en 2018 una erupción que dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, además de miles de evacuados y comunidades gravemente afectadas, según reportes de la Conred.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el volcán mantiene una actividad eruptiva en su fase más intensa, con emisión de gases, ceniza, rocas y altas temperaturas que se desplazan rápidamente por las laderas del volcán.

“Es necesario que las comunidades que están alrededor del volcán evacúen, especialmente las comunidades de los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. Ya se declaró alerta anaranjada en estos departamentos”, publicó Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, en su cuenta de X.

Durante la madrugada de este martes las autoridades registraron nuevas expulsiones de material piroclástico hacia las barrancas Las Lajas y Honda, las cuales se suman a las que ya descienden por las barrancas Seca, Taniluyá y Ceniza.

Ante este panorama, está restringido, hasta nuevo aviso, el acceso de turistas a los volcanes de Acatenango y Fuego. Además, la dispersión de ceniza, según las autoridades, podría afectar zonas ubicadas hasta 100 kilómetros al oeste y noroeste del volcán.

La Conred también cerró el paso, de manera preventiva, en la Ruta Nacional 14 que conduce hacia Alotenango, debido a que en algunos tramos presentan descenso de material expulsado por el volcán.

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