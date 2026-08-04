Imágenes satelitales captan la carrera para recuperar la nave espacial Starship de SpaceX en el Océano Índico

Por Jackie Wattles y Thomas Bordeaux, CNN en Español

Los entusiastas de la exploración espacial han estado siguiendo el viaje sin precedentes del último prototipo de Starship de SpaceX, que terminó flotando en el Océano Índico tras el último vuelo de prueba de la compañía . Ahora, los satélites han captado imágenes asombrosas de barcos trabajando para remolcar el cohete de vuelta a la costa.

La saga de la Nave 40 —como se denomina a este prototipo específico de Starship— comenzó el 24 de julio con el lanzamiento del decimotercer vuelo de prueba totalmente integrado del sistema de cohetes de SpaceX, que incluye la nave espacial superior, o “nave”, así como el propulsor de cohete Super Heavy, la parte inferior del cohete que impulsa la nave desde la plataforma de lanzamiento hacia el espacio.

SpaceX ha estado trabajando en cómo lograr un aterrizaje controlado de la parte superior de la nave espacial después del vuelo, una hazaña crucial para los planes de la compañía de recuperar y reutilizar rápidamente los vehículos, lo que podría reducir drásticamente los costos de lanzamiento.

SpaceX no esperaba recuperar la nave número 40.

Pero durante el vuelo de prueba de julio, el vehículo mostró una notable mejoría con respecto a sus predecesores al conservar el funcionamiento de sus seis motores, mantener el control durante el violento proceso de reentrada a la atmósfera terrestre y realizar el amerizaje más suave hasta la fecha en su lugar de aterrizaje previsto en el océano, según Dan Huot, portavoz de SpaceX. El amerizaje fue un “escenario ideal”, dijo Huot en la transmisión en directo del vuelo de prueba de SpaceX.

El aterrizaje fue tan suave que, de hecho, la nave 40 pareció permanecer hermética y flotó en el océano en lugar de hundirse hasta el fondo, como había ocurrido con prototipos anteriores. Un barco de recuperación de SpaceX, llamado Go Australis, permaneció inicialmente cerca del vehículo.

El 28 de julio, el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, confirmó que la compañía recuperaría el vehículo . Dos barcos más, los remolcadores noruegos Normand Ranger y Skimmer Tide, se han sumado a la operación.

Las imágenes satelitales tomadas el domingo y el lunes por Vantor, una empresa de inteligencia geoespacial con sede en Colorado, muestran el intento de rescate, con una pequeña embarcación desplegada junto al Starship y un cable sujeto a su proa. No se aprecia en las imágenes si el remolque ya ha comenzado, pero los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic del lunes mostraron que el Skimmer Tide y el Normand Ranger se desplazaban a aproximadamente un nudo e indicaban que tenían maniobrabilidad restringida. El Go Australis se separó de los demás buques y regresa solo a Australia.

SpaceX ha realizado un esfuerzo conjunto para analizar la nave Ship 40 en cada fase de su viaje. La compañía incluso retrasó el despegue para garantizar que las condiciones meteorológicas fueran lo suficientemente buenas como para capturar imágenes detalladas de la nave durante el despegue.

Gran parte de los esfuerzos de SpaceX se han centrado en recopilar datos sobre el escudo térmico del vehículo, un revestimiento de baldosas cerámicas hexagonales diseñado para proteger a Starship de las temperaturas extremas que experimenta la nave espacial al reingresar a la atmósfera terrestre después de alcanzar velocidades orbitales que pueden superar las 17.500 millas por hora.

Aunque Musk ha elogiado las mejoras en el rendimiento del escudo térmico, SpaceX todavía se enfrenta a difíciles desafíos de ingeniería a la hora de encontrar la manera de mantener el vehículo intacto y listo para ser lanzado de nuevo rápidamente.

Ningún cohete en el mundo posee una superestructura que pueda reutilizarse rápidamente. Y el transbordador espacial de la NASA ejemplificó las dificultades que implica intentar reutilizar rápidamente objetos que han viajado al espacio y regresado.

Sin embargo, Musk indicó que el último vuelo de prueba de Starship en julio fue tan prometedor que SpaceX podría intentar recuperar la parte superior de la nave en tierra firme tras su próxima prueba. No está claro cuándo se realizará el próximo vuelo, y Musk estipuló que dicho intento de aterrizaje dependería del análisis de los datos.

Hasta ahora, el programa de desarrollo de Starship de SpaceX ha demostrado una mezcla de éxitos y fracasos explosivos —en ocasiones peligrosos— durante los últimos tres años.

A lo largo de 13 vuelos de prueba, SpaceX ha intentado que la Starship vuele siguiendo aproximadamente la misma trayectoria suborbital, mientras que la compañía ha realizado ajustes, rediseño y modificaciones para solucionar diversos problemas que han surgido durante la campaña de vuelos.

El cohete Starship, que es con diferencia el vehículo de lanzamiento más potente jamás creado, aunque aún no está operativo, ha demostrado en ocasiones éxitos sorprendentes. Por ejemplo, en 2024, SpaceX logró que el propulsor Super Heavy aterrizara sin problemas en los gigantescos brazos metálicos de su torre de lanzamiento , lo que supuso un avance crucial en los esfuerzos de la compañía por recuperar y reutilizar cada componente del cohete.

Otros momentos han marcado serios reveses: en 2025, dos naves espaciales Starship explotaron cerca de islas pobladas al este de Florida.

Incluso después de que SpaceX aprenda a recuperar tanto el Super Heavy como la nave superior, aún quedan desafíos por delante, entre ellos, averiguar cómo se puede reabastecer de combustible al vehículo mientras permanece en órbita.

Starship se considera fundamental para los planes de negocio a largo plazo de SpaceX. La compañía aspira a construir una versión lunar del vehículo que la NASA pueda utilizar para llevar astronautas a la Luna. Otros objetivos futuros para este sistema de cohetes incluyen el despliegue de satélites Starlink para internet y centros de datos de IA, y, eventualmente, el transporte de los primeros humanos a Marte, según Musk.

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