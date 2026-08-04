Juez critica desestimación del último caso por el asalto al Capitolio del 6 de enero

Por Holmes Lybrand, CNN

Un juez federal criticó duramente al Departamento de Justicia al desestimar “a regañadientes” el caso por conspiración sediciosa contra líderes e integrantes del grupo Oath Keepers, en el último proceso judicial relacionado con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

“Este es el último de los procesos judiciales que buscaban responsabilizar a quienes fueron responsables de los hechos del 6 de enero”, escribió el juez Amit Mehta en la orden con la que desestimó los casos contra nueve personas y en la que repasó los acontecimientos de ese día. “Ese capítulo ha llegado a su fin”.

“Este epílogo disminuye la gravedad de ese día, menosprecia el trabajo de los fiscales y de los agentes del orden que lograron estas condenas y justifica actos delictivos que hicieron tambalear uno de los pilares de siglos de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder presidencial”, escribió Mehta. “Este tribunal no puede escribir un final diferente”.

El desenlace comenzó con las conmutaciones de penas y los indultos otorgados por el presidente Donald Trump a todas las personas involucradas en el ataque del 6 de enero de 2021, una de las primeras medidas de su segundo mandato. Posteriormente, el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump solicitó la desestimación del caso por conspiración sediciosa.

“El Gobierno pide, por lo tanto, absolver a estos acusados de delitos contra el propio Estados Unidos”, escribió Mehta. “A juicio de este tribunal, eso no responde al interés público”.

Mehta supervisó el proceso contra los Oath Keepers, el primero en el que se presentaron cargos por conspiración sediciosa contra integrantes de la multitud que irrumpió en el Capitolio, incluida la etapa de imposición de sentencias. En ese proceso condenó al líder del grupo, Stewart Rhodes, a 18 años de prisión por su actuación en torno a los hechos de ese día.

Durante la audiencia de sentencia por conspiración sediciosa y otros delitos, Mehta afirmó que Rhodes organizó equipos de los Oath Keepers que él mismo ayudó a llevar a Washington y que dio instrucciones para ingresar al Capitolio.

Varios integrantes del grupo, que avanzaron en una formación en fila que llamó la atención durante el desarrollo del ataque, ingresaron al edificio y protagonizaron varios enfrentamientos con agentes de policía en el interior.

Los líderes y miembros del grupo también habían organizado una fuerza de reacción rápida en Virginia y almacenado armas de fuego y municiones en ese estado para el 6 de enero. Sin embargo, esa fuerza nunca fue utilizada ni desplegada durante los hechos.

Al referirse a la solicitud del Departamento de Justicia para desestimar el caso, Mehta escribió que “este tribunal discrepa firmemente”.

“Pero eso, por sí solo, no constituye una base válida para rechazar la solicitud”, agregó, al señalar que “el tribunal debe ceder ante la primacía del Poder Ejecutivo en las decisiones sobre la presentación de cargos”.

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