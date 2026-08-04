La designación de Todd Blanche como secretario de Justicia avanza en el Senado tras superar un obstáculo clave

Por Hannah Rabinowitz, CNN

La designación de Todd Blanche para secretario de Justicia superó un obstáculo clave el martes, avanzando tras la votación de la Comisión Judicial del Senado tras semanas de protesta de republicanos que querían garantías de que tomaría medidas para poner freno a uno de los errores más controvertidos del departamento.

Ahora enfrenta su prueba final para obtener el cargo: conseguir el voto de casi todos los republicanos en el pleno del Senado.

Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, ha impulsado agresivamente la agenda del presidente desde que asumió de manera interina en abril. El secretario general en funciones sabía que tenía que demostrar rápidamente a la Casa Blanca que podía entregar resultados en los casos que el presidente quería priorizar, en particular en investigaciones vinculadas a sus prioridades políticas y a adversarios percibidos.

Ha impulsado acciones penales contra personas y organizaciones que el presidente ha criticado, aceleró el escrutinio sobre la respuesta del Gobierno a la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y lanzó —para luego discontinuar— un plan de casi US$ 1.800 millones destinado a compensar a personas que creen que fueron atacadas injustamente por el sistema de justicia penal.

Pero desde su designación formal, la oficina del secretario de Justicia ha entrado en un período de relativo silencio en lo que respecta a casos políticos controvertidos, un interludio que, según fuentes, podría preparar el terreno para un nuevo impulso una vez que Blanche sea confirmado por el Senado.

Algunas investigaciones que aún no han resultado en cargos han visto menos actividad visible durante su proceso de confirmación, incluida la amplia pesquisa relacionada con la investigación Trump-Rusia. Pero personas con conocimiento de las investigaciones pendientes dicen que se espera que la actividad pública regrese.

Otras partes del Departamento de Justicia, mientras tanto, han seguido avanzando en asuntos considerados centrales para la administración, incluidos casos de fraude a gran escala y la aplicación de las leyes de inmigración.

Y están empezando a surgir nuevos temas para el equipo de Blanche, en particular los relacionados con las próximas elecciones intermedias. El Departamento de Justicia tendrá que lidiar con las acusaciones de larga data del presidente sobre un fraude electoral generalizado, una prueba que hasta ahora ha evitado.

Blanche fue colocado en el cargo después de que Pam Bondi, la exsecretaria de Justicia, manejara mal los archivos de Epstein y desatara una tormenta política que continúa causando problemas para Trump y el Departamento de Justicia. Trump finalmente despidió a Bondi tras meses de hablar sobre su fracaso en impulsar agresivamente casos contra sus adversarios personales y políticos.

Pero los últimos obstáculos para su nombramiento fueron problemas de su propia cosecha. Blanche supervisó un acuerdo de conciliación sin precedentes entre Trump y su propia administración por la filtración, por parte de un contratista del IRS, de la información fiscal de Trump.

Gran parte del revuelo se centró en un llamado “fondo contra la instrumentalización” de casi US$ 1.800 millones que estaba destinado a beneficiar a simpatizantes de Trump, incluidos potencialmente los alborotadores del 6 de enero en el Capitolio. Blanche admitió hace tiempo que el fondo fue un error y dijo que no seguiría adelante. En su audiencia de confirmación, bajo preguntas del senador John Cornyn, de Texas, Blanche reconoció que seguía vigente un anexo que otorgaba a Trump y a su familia inmunidad frente a auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y posiblemente frente a cualquier otra investigación por asuntos que ni siquiera se conocían.

Además de Cornyn, que perdió su elección primaria en mayo, Blanche también tuvo que ganarse el voto del senador de Carolina del Norte Thom Tillis, que no busca la reelección.

El tema se volvió tan polémico que los republicanos tuvieron que retrasar la votación de la comisión por temor a que Blanche no lograra suficiente apoyo, ya que Tillis y Cornyn acusaron públicamente a uno de los asesores políticos de Trump de sabotear la aprobación de la Casa Blanca para un posible acuerdo.

El equipo de Blanche y el principal asesor jurídico de Cornyn pasaron por negociaciones contenciosas durante varios días, yendo y viniendo varias veces para acordar un lenguaje específico que Blanche pudiera usar para confirmar que el acuerdo efectivamente estaba muerto. La noche del domingo, Blanche anunció una resolución.

Blanche compartió dos documentos en una publicación en X: uno, un memorando firmado que indicaba que el Departamento de Justicia estaba rescindiendo formalmente la orden que estableció el fondo contra la instrumentalización, y un segundo, una declaración sin firmar que aclaraba los términos de las protecciones del IRS. Tillis y Cornyn afirmaron rápidamente su aprobación del acuerdo.

Cornyn el martes agradeció a Blanche por trabajar con su personal en las órdenes, y dijo que espera que el departamento “cumpla” su acuerdo en posibles casos futuros.

“Necesitamos una fuerza estabilizadora en el Departamento de Justicia, y el Sr. Blanche merece la oportunidad de proporcionar eso, en lugar de seguir sirviendo en calidad interina”, dijo Cornyn.

Tillis, por su parte, dijo que iba a “apoyar la designación del Sr. Blanche, pero lo que espero ver de él es una flexión de la curva de esta absurdidad”.

Sus votos eran vitales, ya que Blanche requería el respaldo de todos los republicanos en la Comisión Judicial para avanzar a una votación final sobre su confirmación.

“Es simplemente un crimen que haya tardado tanto en resolverse algo tan de sentido común que es bastante simple”, dijo el presidente dela Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, al inicio de la audiencia del martes.

Tillis también había reprendido a Blanche por la fallida publicación de los archivos de Epstein, que inicialmente incluía documentos que tenían fotos de víctimas o información personal. En su audiencia de confirmación, Blanche reconoció que “se cometieron errores” en el proceso, pero aun así defendió el esfuerzo.

Tillis dijo a mediados de julio que no votaría por Blanche si el secretario de Justicia interino no se reunía con sobrevivientes de Epstein, quienes lo habían solicitado repetidamente. El personal de Blanche organizó esa reunión el mismo día.

Una vez que terminó, Tillis publicó en redes sociales que Blanche “es el primer secretario de Justicia que siquiera ha ofrecido reunirse con las víctimas”. La publicación fue editada rápidamente para reemplazar la frase por: “Elogio a Todd Blanche por hacer lo que ninguno de sus predecesores durante las últimas dos décadas hizo”.

Blanche también ha trabajado con senadores fuera de la comisión, en particular con Lisa Murkowski, una republicana de Alaska. Blanche realizó un viaje de dos días al estado a principios de este mes, donde se reunió con líderes locales y tribales.

El departamento acordó un acuerdo por US$ 180 millones con Anchorage por trabajos inconclusos en el puerto de Alaska, retiró dos demandas de la era Biden sobre la producción de petróleo y gas del estado, retiró un acuerdo por US$ 400 millones con un grupo que brinda servicios de atención médica a indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, y otorgó US$ 6,1 millones en subvenciones a las fuerzas del orden locales, gobiernos tribales y organizaciones sin fines de lucro para combatir el crimen.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.