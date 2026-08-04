Los ingresos de SpaceX aumentan un 92 %, pero sus acciones caen por el gasto en IA

Por Allison Morrow, CNN

El primer informe de resultados de SpaceX como empresa que cotiza en bolsa superó ampliamente las expectativas. Sin embargo, la compañía siguió consumiendo grandes cantidades de efectivo para impulsar la visión de su CEO, Elon Musk, de un futuro impulsado por la inteligencia artificial y la colonización de Marte, lo que inquietó a los inversionistas y causó una caída de sus acciones en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

El gigante de los servicios satelitales, espaciales y de inteligencia artificial registró ingresos por US$ 7.800 millones entre abril y junio, un aumento del 92 % respecto al mismo período de 2025, según informó la empresa. No obstante, continuó sin obtener ganancias y registró pérdidas por US$ 541 millones en el segundo trimestre, tras haber perdido US$ 4.300 millones durante los primeros tres meses del año.

Los resultados superaron ampliamente las previsiones del consenso de analistas, que estimaban ingresos por US$ 6.800 millones y pérdidas netas de US$ 1.900 millones.

Las acciones de SpaceX cayeron más de un 8 % en las operaciones posteriores al cierre, en parte debido al elevado gasto destinado a su división de inteligencia artificial, que aún no es rentable.

“La reacción negativa del mercado refleja menos un rechazo a los fundamentos del negocio que el enorme costo de su crecimiento”, escribió Luke Lango, analista tecnológico y editor de Innovation Investor, en una nota. “Los inversionistas exigen pruebas más claras de que ese crecimiento extraordinario podrá generar rendimientos acordes con su extraordinario nivel de gasto y valoración”.

Después de destinar más de US$ 10.000 millones en gastos de capital durante el primer trimestre —la mayor parte para infraestructura de inteligencia artificial—, SpaceX invirtió otros US$ 18.400 millones en el segundo trimestre. La cifra fue muy superior a los US$ 13.000 millones previstos por los analistas.

Los gastos de capital se han convertido en uno de los indicadores financieros más observados mientras las empresas tecnológicas compiten por invertir cada vez más en inteligencia artificial. En su competencia con empresas como OpenAI, Anthropic y Google, SpaceX destinó cerca de US$ 16.000 millones de sus gastos de capital del segundo trimestre a su negocio xAI. Los analistas esperan que la empresa supere los US$ 45.000 millones en este tipo de inversiones durante todo el año.

SpaceX informó que los ingresos de su negocio de inteligencia artificial crecieron un 247 % en comparación con el año anterior. Los ingresos de Starlink, su único segmento rentable y dedicado al servicio de internet satelital, aumentaron un 66 %.

La caída de las acciones tras la publicación de resultados podría deberse “menos a las cifras y más a lo que ocurrirá en los próximos días”, cuando venza el período que impide a determinados accionistas vender sus títulos, señaló en una nota Will Rhind, director ejecutivo de la firma de inversiones GraniteShares. A partir del jueves, los primeros inversionistas y algunos empleados que poseían acciones antes de la oferta pública inicial podrán venderlas, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el precio.

Durante una conferencia telefónica con analistas este martes por la noche, los directivos de SpaceX ofrecieron proyecciones optimistas, e incluso exageradas en algunos momentos, al estilo habitual de Musk.

“Nuestras proyecciones internas para alcanzar un billón de dólares en ingresos… pasaron de 2031 a 2030”, dijo Musk. “Y existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de lograrlo en 2029”.

Ese pronóstico es mucho más optimista que el de la mayoría de los analistas. Las estimaciones de FactSet sitúan los ingresos de SpaceX para 2029 en alrededor de US$ 207.000 millones.

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Con información de John Towfighi, de CNN.