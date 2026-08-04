Un cohete de SpaceX está a punto de estrellarse contra la Luna

Por Ashley Strickland, CNN

Se espera que parte de un cohete de SpaceX utilizado para lanzar un par de módulos de aterrizaje lunares comerciales robóticos se estrelle contra la Luna a primera hora de la mañana del miércoles.

El cohete Falcon 9 despegó el 15 de enero de 2025, llevando el módulo de aterrizaje Blue Ghost desarrollado por Firefly Aerospace, con sede en Texas, así como el módulo de aterrizaje Resilience de Ispace, con sede en Tokio. Blue Ghost logró un alunizaje con éxito en marzo de 2025, mientras que Resilience no logró aterrizar de forma segura unos meses después.

Mientras que la primera etapa del cohete —el propulsor utilizado para el despegue— regresó a la Tierra, la segunda etapa del Falcon 9, o etapa superior, sirvió como el caballo de batalla en el espacio para impulsar a los módulos de aterrizaje en su trayectoria hacia la Luna.

Para misiones que se dirigen a la órbita terrestre baja, la región cercana donde la Estación Espacial Internacional circunda nuestro planeta, SpaceX y otros operadores suelen deshacerse de la etapa superior permitiendo que se queme en la atmósfera terrestre, dijo Julianna Scheiman, directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, en una conferencia de prensa el lunes.

“Pero para misiones de alta energía, necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la segunda etapa en sí sea segura conforme a las normas y regulaciones apropiadas”, dijo Scheiman. “Hicimos eso aquí para la segunda etapa de las misiones de Ispace y Blue Ghost, y lo que ha ocurrido es que, esencialmente, una mezcla de actividad solar y fuerzas gravitacionales la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”.

Astrónomos independientes utilizaron datos disponibles públicamente para rastrear la etapa superior del Falcon 9 y determinar que estaba en curso de colisión con la Luna, según la NASA. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la agencia, que rastrea las órbitas de rocas espaciales que podrían estrellarse contra la Tierra y, muy ocasionalmente, contra la Luna, también confirmó la trayectoria de impacto de la etapa superior.

“No hay peligro para la Tierra”, según un comunicado compartido por la agencia con CNN. “La NASA continuará rastreando el propulsor con fines de entrenamiento, así como posteriormente observar el sitio de impacto con fines científicos”.

Astrónomos de todo el continente americano, quienes tienen la mejor oportunidad de presenciar el impacto que se espera ocurra a las 2:35 a. m. ET del miércoles, han apuntado telescopios terrestres y espaciales hacia la Luna con la esperanza de presenciar el evento. Aunque no habrá una forma para que el público general vea el impacto en vivo, es probable que las imágenes estén disponibles después.

Los científicos pueden usar esta rara ocurrencia de un objeto artificial impactando la Luna para aprender más sobre el satélite natural de la Tierra, así como prepararse para cómo proteger a los astronautas y cualquier infraestructura futura enviada allí.

La NASA planea crear una presencia humana más sostenida en la superficie lunar a través del programa Artemis. Pero a medida que más misiones se dirijan a la Luna, que no tiene una atmósfera protectora como la de la Tierra, gestionar la acumulación de desechos espaciales en órbita lunar se convertirá cada vez más en un problema.

Se espera que la etapa superior del cohete, estimada en alrededor de 8.818 libras (4.000 kilogramos), impacte la superficie lunar cerca del cráter Einstein, según un estudio en preimpresión elaborado por un grupo de científicos, incluidos investigadores de la NASA.

El estudio, que actualmente espera revisión, ha sido enviado para su publicación en The Astrophysical Journal Letters. Los autores querían compartir sus predicciones del impacto con anticipación para permitir que los astrónomos se prepararan para observar el evento, dijo el coautor del estudio Darryl Seligman, profesor asistente en el departamento de física y astronomía de la Universidad Estatal de Michigan.

Pero el impacto no será visible a simple vista y también puede ser difícil de detectar con telescopios.

El destello del impacto, el momento en que el cohete golpea la Luna moviéndose a una velocidad estimada de 5,436 millas por hora (2.43 kilómetros por segundo), solo durará alrededor de un segundo como máximo. “Si imaginas que la luna es un reloj, más o menos quedaría aproximadamente donde estaría el 10”, dijo el Dr. Paul Wiegert, profesor de astronomía y física en la Western University en London, Ontario, quien no participó en el estudio. “Pero esa parte de la luna está iluminada en este momento, así que el destello brillante quedará atenuado por ese brillo de la propia luna”.

Sin embargo, la pluma de escombros generada por el largo cohete cilíndrico podría estar iluminada por la luz solar, lo que permitiría a los investigadores verla a través de telescopios, añadió Wiegert.

El Korean Pathfinder Lunar Orbiter intentará capturar imágenes de la etapa superior antes del impacto, y el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA intentará inspeccionar el sitio del impacto después. Los científicos estiman que la colisión creará un cráter con un diámetro de 65 a 90 pies (20 a 30 metros), según el estudio.

Las rocas espaciales chocan regularmente contra la luna, y los astronautas de las misiones Apolo, así como la tripulación de Artemis II, informaron haber vislumbrado destellos de impacto cuando los meteoroides se estrellaron contra la superficie lunar. Pero los impactos de objetos artificiales como la etapa superior del Falcon 9 solo han ocurrido un puñado de veces, según el estudio.

El evento ocurre mientras SpaceX está bajo escrutinio por la publicación de su primer informe trimestral de ganancias como empresa pública. Las acciones de la compañía han seguido un camino accidentado desde su espectacular OPI en junio.

Un aumento en la exploración lunar significa que es probable que más desechos espaciales impacten la luna en el futuro. Cualquier desecho espacial que represente un riesgo para la Tierra normalmente se quema en la atmósfera. Pero la luna no tiene aire que proteja su superficie, señaló Wiegert.

Tampoco existe un seguimiento formalizado de los desechos que existen más allá de nuestro planeta. Más bien, los sondeos que buscan asteroides potencialmente peligrosos identifican piezas de basura espacial que luego pueden ser rastreadas.

Dado que es difícil rastrear y detectar objetos que se estrellan contra la luna, un evento conocido como la colisión de la etapa superior ayuda a los científicos a obtener información sobre las propiedades de la superficie lunar, dijo Wiegert.

“¿Qué pasa cuando un objeto se estrella contra la luna? Sabemos que hace un cráter y, por supuesto, expulsa material, pero no entendemos realmente ese proceso con gran detalle”, dijo Wiegert. “Y ahora que tenemos más naves espaciales, y pronto tendremos astronautas en la luna, realmente queremos entender mejor ese proceso”.

Las estimaciones actuales sugieren que la etapa del cohete podría lanzar material rocoso hasta 500 millas (805 kilómetros) desde el sitio del impacto antes de volver a aterrizar en la superficie lunar, dijo Wiegert. Si un evento como este ocurriera mientras astronautas y cualquier hábitat, equipo o nave espacial estuvieran dentro de la zona de caída en la superficie lunar, supondría una amenaza significativa.

“Los objetos son pequeñas rocas que viajan a velocidades muy altas, algo comparable a las balas, así que queremos entender estos procesos para poder eliminar eso como una fuente de riesgo”, dijo.

Con ese fin, los investigadores están explorando maneras de reducir potencialmente las probabilidades de tales colisiones.

“Como científico, también estoy muy emocionado de ver la observación”, dijo Scheiman. “Pero es una de las cosas en las que estamos trabajando en colaboración con la NASA y las otras agencias pertinentes: ¿Cuál es la mejor ruta futura de eliminación para misiones de alta energía que están en el sistema Sol-Tierra-Luna?”.

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