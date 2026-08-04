Un error que Trump no ha cometido con respecto a Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

A menos que Donald Trump encuentre una salida a su postura inflexible sobre Irán, la historia podría llegar a considerar su decisión de declarar la guerra como un error que marcará su presidencia.

Pero hasta ahora ha evitado un error potencialmente fatal: intensificar enormemente el conflicto hasta el punto de superar su capacidad de control.

La historia demuestra que los presidentes que intensifican las guerras en busca de una salida, o para proteger su propio prestigio o la reputación de Estados Unidos, caen en una pendiente resbaladiza. En Vietnam, Iraq y Afganistán, a menudo lo hicieron a regañadientes, en guerras que ya no se podían ganar.

No es la primera vez que Trump se encuentra en una encrucijada a tres bandas en una guerra impulsada ahora por la negativa de Irán a rendirse o a negociar seriamente.

Si la diplomacia sigue fracasando, ¿está dispuesto a prolongar indefinidamente la campaña, hasta ahora inconclusa, de ataques aéreos, frágiles altos el fuego y bloqueos marítimos estadounidenses e iraníes que continúan pero no ponen fin a la guerra?

¿O intensificará la ofensiva estadounidense superando sus propios límites y yendo más allá de los objetivos principalmente militares para atacar activos civiles y de infraestructura iraníes, cruzando el Rubicón hacia el uso de tropas terrestres en operaciones limitadas?

La tercera opción sería profundamente dolorosa: aceptar que tanto él como Estados Unidos se beneficiarían más al minimizar las pérdidas y retirarse del conflicto con sus principales objetivos sin resolver.

Cada pregunta arroja respuestas políticas y estratégicas desagradables, lo que explica por qué sigue atrapado en una guerra que no puede permitirse ganar ni perder. Según un informe exclusivo de CNN, la difícil situación de Estados Unidos queda patente cuando el Pentágono solicitó a un grupo de analistas militares nuevas ideas sobre cómo castigar a Irán.

La frustración de Trump se hizo patente el lunes en su cuenta de Truth Social después de que Irán rechazara su última maniobra. Había suspendido los devastadores ataques prometidos el fin de semana tras afirmar, por enésima vez, que un acuerdo podría ser inminente.

“¡El liderazgo iraní es increíblemente hipócrita!”, declaró Trump, haciéndose eco irónicamente de las quejas de la represiva República Islámica sobre su diplomacia coercitiva. Por la tarde, Trump volvió a las amenazas. “Esta es su última oportunidad para firmar un buen documento”, dijo en el Despacho Oval.

Pero su advertencia de que Irán se enfrentaría a una “decapitación” planteaba otra pregunta: ¿qué hará si Irán vuelve a ignorarlo?

Cualquier escalada importante por parte de Trump sería una apuesta arriesgada, ya que no hay indicios de que Teherán pueda ser bombardeado para volver a las conversaciones.

Es probable que Irán responda a los ataques contra sus puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras incendiando objetivos similares en territorio de los aliados estadounidenses del Golfo y agravando así el costo económico de la guerra. Al parecer, los líderes regionales le plantearon este mismo escenario a Trump durante el fin de semana. “Estábamos listos para la guerra. Y nos llamaron. Y además, Arabia Saudita llamó. Y los Emiratos Árabes Unidos llamaron. Qatar llamó”, dijo Trump.

En teoría, Trump podría usar la Armada estadounidense para abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz. Pero esto expondría a los buques estadounidenses a misiles y drones. Las operaciones terrestres contra el centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg o para repeler a las fuerzas iraníes del estrecho podrían ser sangrientas.

Los últimos 60 años demuestran cómo las consecuencias se multiplican exponencialmente cuando una guerra aérea se convierte en una guerra terrestre. El conflicto se percibe de forma distinta para los estadounidenses en su país. Los costos políticos aumentan a medida que se incrementan las bajas, algo que Trump no puede permitirse a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato. Y cuando los soldados mueren buscando una estrategia de salida, sus sacrificios pueden, paradójicamente, prolongar la guerra, ya que no pueden parecer en vano.

Muchos presidentes anteriores han llegado a puntos de inflexión como el de Trump. Si bien los conflictos de Vietnam, Iraq, Afganistán y el de Trump con Irán comenzaron de maneras diferentes, todos se redujeron a una ecuación de “statu quo negativo, escalada o retirada”.

Y ningún presidente quiere ser recordado por perder una guerra.

En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson se debatía entre prolongar la guerra de Vietnam que había heredado del fallecido presidente John F. Kennedy. “Vamos a bombardear a esta gente; ya hemos superado ese obstáculo”, le dijo LBJ a su secretario de Defensa, Robert McNamara, en una declaración que guarda cierto paralelismo con la decisión estratégica de Trump. “No creo que nada sea tan malo como perder. Y no veo ninguna forma de ganar”, afirmó Johnson.

Pero Johnson aun así ordenó la Operación Rolling Thunder, intensificó los bombardeos contra Vietnam del Norte y envió a decenas de miles de jóvenes estadounidenses más al infierno. Debería haber escuchado al subsecretario de Estado George Ball, quien escribió en un memorando sin fecha que, una vez que Estados Unidos sufriera bajas, quedaría atrapado en un proceso prácticamente irreversible y sufriría una humillación nacional si no lograba sus objetivos.

Ball, quien predijo el abismo que se avecinaba, argumentó que Estados Unidos dañaría más gravemente su liderazgo mundial si continuaba la guerra que si adoptaba “un rumbo cuidadosamente trazado hacia una solución de compromiso”.

La guerra acabó con las esperanzas de Johnson de ser reelegido, y Richard Nixon heredó la guerra de Vietnam tras ganar las elecciones de 1968. Muchos historiadores sostienen que él y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, ya habían llegado a la conclusión de que la victoria era imposible, pero que continuaron la lucha con la esperanza de definir las condiciones para una retirada: un intento inútil de reforzar a Vietnam del Sur anticomunista y evitar la impresión de una derrota estadounidense.

“Si, en los momentos más críticos, la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, actúa como un gigante débil e indefenso, las fuerzas del totalitarismo y la anarquía amenazarán a las naciones e instituciones libres de todo el mundo”, declaró Nixon a la nación el 30 de abril de 1970, al explicar su decisión de extender la guerra a Camboya. Más de 20.000 estadounidenses murieron en Vietnam durante la presidencia de Nixon. Las últimas tropas de combate estadounidenses abandonaron el país en 1973, y el último contingente estadounidense fue evacuado durante la caída de Saigón en 1975, bajo la presidencia de Gerald Ford.

Más de 30 años después, el presidente George W. Bush pronunció su propio discurso nacional en tiempos de guerra. Asumió la responsabilidad por los errores cometidos, pero advirtió en 2007 que “un fracaso en Iraq sería un desastre para Estados Unidos”. Anunció el envío de miles de soldados adicionales para ayudar a las fuerzas armadas iraquíes a combatir a los insurgentes.

La historia aún no ha emitido un veredicto definitivo sobre esa operación. La contrainsurgencia tuvo éxito en algunas zonas. Pero la cuestión de si las bajas estadounidenses estuvieron justificadas es angustiosa, ya que Estados Unidos finalmente se retiraría por completo.

El presidente Barack Obama fue elegido con la promesa de poner fin a las guerras interminables de Estados Unidos. Pero ocho años después de los atentados del 11 de septiembre que llevaron a Estados Unidos a Afganistán, anunció su propio aumento de tropas para frenar el avance talibán y aplastar definitivamente a Al Qaeda. Consciente de la trampa de la escalada que atrapó a Johnson, Nixon y Bush, prometió comenzar la retirada de tropas a mediados de 2011. Los críticos argumentan que este plazo limitado animó a los enemigos de Estados Unidos a esperar a que el país se retirara.

Los problemas actuales de Estados Unidos moldearon las vehementes críticas de Trump que lo ayudaron a ganar la Casa Blanca en 2016. Cuatro días antes de ser elegido presidente, arremetió contra “guerras que nunca terminan, guerras que nunca ganamos”.

Pero durante su primer mandato, Trump ordenó aumentar las tropas estadounidenses en Afganistán en un intento por poner fin a la guerra. “Mi instinto inicial fue retirarme, e históricamente me gusta seguir mis instintos”, dijo. Menos de tres años después, culpó a su primer secretario de Defensa, James Mattis, por la decisión, al decir: “Le di más personal por un corto período de tiempo, y no funcionó”.

Ahora, Trump se enfrenta a otro de esos momentos de soledad y reflexión que él mismo plasmó en su discurso a la nación sobre Afganistán en 2017: “Toda mi vida he oído decir que las decisiones son muy diferentes cuando uno se sienta detrás del escritorio en el Despacho Oval”.

La guerra contra Irán no es responsabilidad de Bush. Es responsabilidad de Trump. Y determinará su legado y el destino de muchas vidas más allá de la Casa Blanca.

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