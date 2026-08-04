Wall Street está a punto de recibir el primer informe de ganancias de SpaceX

Por John Towfighi

SpaceX presentó sus primeros resultados trimestrales como empresa que cotiza tras el cierre de la bolsa el martes, ofreciendo a los inversores una visión detallada de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk.

Los inversores quieren saber más sobre el gasto de la empresa en inteligencia artificial, sus fuentes de ingresos procedentes de Starlink (su negocio de internet por satélite) y los avances de Starship, su cohete insignia.

Las acciones de SpaceX se dispararon tras la mayor salida a bolsa de la historia hace aproximadamente dos meses, pero desde entonces han vuelto a la realidad, cayendo tanto desde su máximo histórico como desde su precio de salida a bolsa. El informe de resultados del martes podría ayudar a determinar el futuro de la acción.

SpaceX reveló a principios de este año que está perdiendo dinero. La compañía reportó pérdidas de aproximadamente US$ 4300 millones en el primer trimestre, tras haber perdido cerca de US$ 4900 millones en 2025. La empresa obtiene miles de millones en ingresos de Starlink, pero también invierte miles de millones en sus lanzamientos de cohetes y en su negocio de inteligencia artificial, incluyendo la construcción de centros de datos.

Los analistas no esperan que SpaceX obtenga beneficios todavía, pero sí quieren saber cuánto efectivo está gastando y si sus ingresos están en aumento. Los inversores también están interesados ​​en conocer más detalles sobre los lanzamientos del cohete Starship tras algunos contratiempos —y éxitos— en julio.

SpaceX cautivó a Wall Street a principios de este verano con una exitosa salida a bolsa que batió récords y generó enormes comisiones para los bancos participantes. Desde entonces, las acciones de SpaceX han tenido un recorrido turbulento. El lunes, la acción cerró a US$ 114, con una subida de más del 5 % en el día, pero con una caída de casi el 50 % desde el máximo histórico de US$ 211 alcanzado el 16 de junio y un descenso del 15 % respecto al precio objetivo de la salida a bolsa de US$ 135 por acción.

La volatilidad tras una salida a bolsa es habitual, y los expertos de Wall Street no esperan que las cifras de ganancias trimestrales tengan demasiada importancia, dado que la acción solo lleva dos meses cotizando. Sin embargo, el informe servirá para evaluar la situación de la empresa, y los inversores están deseosos de escuchar las declaraciones del propio Musk.

“En nuestra opinión, los resultados son secundarios en comparación con la interpretación del lenguaje corporal y las perspectivas de la gerencia”, dijo Timothy Horan, analista de renta variable de la firma de corretaje e inversión Oppenheimer, en una nota.

SpaceX aspira a dominar el negocio de los cohetes; construir, desarrollar y lanzar satélites para impulsar Starlink; y aprovechar el auge de la IA. Sin embargo, objetivos como la instalación de centros de datos en el espacio requerirían varios años, si no décadas, para lograrse. El éxito o el fracaso de estos proyectos a largo plazo no dependerá de los resultados de este único trimestre, aunque su informe financiero pueda incluir nuevos detalles.

La compañía ha incrementado su gasto en inteligencia artificial este año tras la adquisición de AI en febrero. Los gastos de capital de SpaceX ascendieron a US$ 10.100 millones en el primer trimestre del año, de los cuales 7.700 millones se destinaron a inteligencia artificial.

En su folleto de salida a bolsa, SpaceX afirmó que, con el tiempo, desbloqueará un mercado para la IA valorado en más de US$ 26 billones. Estos ambiciosos objetivos son típicos de Musk.

Los analistas también se centrarán en Starlink, su principal fuente de ingresos. Los analistas de Oppenheimer prevén una “ligera desaceleración” en el crecimiento de los ingresos de Starlink debido a los retrasos en el negocio de lanzamiento de cohetes.

Según FactSet, los analistas de Wall Street tienen un precio objetivo promedio de US$228 por acción para SpaceX. Oppenheimer, por su parte, fija un precio objetivo de US$ 250 por acción.

Otro tema prioritario para Wall Street es cómo la adquisición de Cursor por parte de SpaceX, anunciada recientemente, podría impulsar su negocio de inteligencia artificial.

“En el caso de esta empresa, el valor se basa en gran medida en un futuro incierto”, afirmó Jay Ritter, profesor emérito de la Universidad de Florida y experto en OPV (Ofertas Públicas de Venta).

Un acontecimiento clave el jueves podría influir en la evolución de las acciones a corto plazo.

El periodo de restricción de venta de hasta 911,5 millones de acciones de SpaceX expira el jueves, lo que brinda a algunos empleados y otros directivos que poseían acciones antes de la salida a bolsa la oportunidad de venderlas.

Una mayor cantidad de acciones en el mercado podría aumentar la volatilidad de los precios. También podría incrementar la ponderación de SpaceX en índices como el Nasdaq 100, que basan la ponderación de una empresa, en parte, en la cantidad de acciones disponibles públicamente. Las acciones de Musk están bloqueadas durante al menos un año después de la salida a bolsa. Otros periodos de bloqueo expirarán antes.

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