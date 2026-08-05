Confirman a la doctora Erica Schwartz como la primera directora de los CDC ratificada en un año

Por Sarah Owermohle y Katherine Dillinger, CNN

El Senado confirmó a la Dra. Erica Schwartz como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), con una votación 51-44 este miércoles.

Schwartz, ex subdirectora general de Sanidad y agente retirada de la Guardia Costera de EE.UU., fue designada para el puesto en abril.

Su elección representa un cambio notable frente a otros candidatos considerados previamente por el Gobierno, quienes se habían alineado con el lema “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”. Schwartz tiene una larga trayectoria en la dirección de programas de vacunación y respuestas gubernamentales a situaciones de crisis, en marcado contraste con el primer candidato de Trump para dirigir los CDC. Su nombramiento fue retirado, en parte, porque quedó claro que su escepticismo sobre las vacunas impediría que fuera confirmado.

Los CDC llevaban un año sin un director confirmado, desde que la Dra. Susan Monarez fue destituida menos de un mes después de asumir el cargo, tras enfrentarse con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., por las políticas de vacunación y sus intentos de destituir a algunos altos funcionarios de los CDC.

Kennedy nombró como director interino a quien entonces era su subsecretario, Jim O’Neill, y trató de concentrar gran parte de la toma de decisiones entre los dirigentes políticos del departamento en Washington.

Sin embargo, pronto los altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. desaprobaron a O’Neill, quien rara vez pasaba tiempo en la sede de los CDC en Atlanta y era considerado por funcionarios políticos un comunicador público deficiente, según personas familiarizadas con el asunto.

La agencia fue entonces supervisada por el Dr. Jay Bhattacharya, quien también es director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

El senador Bill Cassidy, médico y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, expresó preocupaciones sobre la independencia y autonomía de Schwartz para liderar los CDC después de la destitución de Monarez, pero fue un voto crucial a favor de Schwartz. Cassidy afirmó que decidió respaldarla después de mantener varias conversaciones con altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre la eliminación de afirmaciones relacionadas con las vacunas y el autismo del sitio web de los CDC, así como sobre cambios de personal en el organismo.

El departamento modificó recientemente una afirmación en ese sitio web —según la cual no hay pruebas de que las vacunas no causen autismo—, aparentemente para ayudar a que Schwartz superara la votación del comité.

Cassidy dijo la semana pasada que las discusiones sobre el sitio web aún no terminaron.

“Mientras hay cambios en el sitio web de los CDC, cualquier afirmación de que hay una relación entre el autismo y las vacunas es incorrecta. No sabemos qué causa el autismo, pero estudio tras estudio muestra que no son las vacunas”, dijo. “El Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando para eliminar de ese sitio web la desinformación sobre las vacunas. Es algo que seguiré muy de cerca mientras los candidatos del Departamento de Salud y Servicios Humanos avanzan en el proceso de confirmación”.

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