En el fiasco del estanque reflectante, los “hechos alternativos” de Trump vuelven a chocar con la realidad

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Jeanine Pirro se enfrentó a una disyuntiva a la que se enfrentan tarde o temprano todos los miembros del equipo del presidente Donald Trump: ¿viven en su mundo o en el real?

La fiscal federal de Columbia recibió una fuerte reprimenda del presidente, un viejo amigo, tras argumentar que los daños al Estanque Reflectante de la capital fueron consecuencia de su defectuoso proyecto de remodelación y no del vandalismo que él alegaba.

Al atenerse a las pruebas y abandonar el mundo ficticio que el presidente crea en torno a su Casa Blanca, infringió el pacto personal que supone el acceso a su círculo íntimo de poder.

Pirro, como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley, se encuentra en una posición más delicada que otros funcionarios que pueden tolerar las afirmaciones infundadas de Trump sin contradecirlo, ya que debe someter sus acusaciones a los rigurosos estándares de los tribunales.

Pero en la mayoría de los ámbitos de su vida política, la manipulación de realidades alternativas por parte de Trump es una herramienta poderosa. Le ayudó a construir su mística política y a ganar dos elecciones presidenciales, y puede servirle como tapadera para sus fracasos.

La técnica de hombre de negocios convirtió la marca Trump en un imperio inmobiliario y forjó su imagen de magnate en “El Aprendiz”, a pesar del éxito irregular de sus negocios.

Cuando Trump se topa con un muro ahora, como presidente, simplemente crea una realidad alternativa. Puede ensalzar datos financieros desfavorables o un tropiezo en política exterior como si estuviera promocionando una propiedad destartalada en un folleto inmobiliario.

Este enfoque sostiene internamente una presidencia profundamente impopular, con un índice de aprobación de Trump del 34 % en la última encuesta de CNN/SSRS. Pero está llevando cada vez más a su autor y al país a un terreno peligroso. Para muchos estadounidenses que luchan por pagar la comida y el alquiler, su “época dorada” es un espejismo. (Aproximadamente dos tercios de los encuestados en el sondeo de CNN creen que sus políticas han empeorado la situación económica). Y la guerra con Irán, que él insistió en haber ganado en pocos días, ya entra en su sexto mes.

Todo presidente exitoso es un narrador exitoso. Los políticos hábiles crean mitos personales. El presidente John F. Kennedy proyectó una imagen de modernidad y juventud, a pesar de su frágil salud, para ganarse a los votantes cansados de líderes mayores. A menudo era difícil distinguir entre la imagen pública del presidente Ronald Reagan y su verdadera personalidad. En 2008, el entonces senador Barack Obama generó euforia con su campaña de “esperanza y cambio”, que nunca se vio plenamente respaldada por los logros de su presidencia.

Pero ningún presidente reciente ha roto tan abiertamente con la realidad como Trump.

Su método para decidir qué era verdad y exigir que todos se adaptaran a él se convirtió en un rasgo distintivo apenas unas horas después de asumir su primer cargo presidencial. Furioso por las comparaciones poco halagadoras entre la multitud en su toma de posesión y la primera de Obama, envió al entonces secretario de prensa, Sean Spicer, a la sala de prensa para que hiciera una declaración insólita. “Esta fue la mayor audiencia que jamás haya presenciado una investidura, punto, tanto en persona como en todo el mundo”, dijo Spicer.

En aquel momento, parecía absurdo. Pero fue un momento importante. Spicer fue el primer funcionario de Trump en elegir entre la realidad observable y la versión falsa de su jefe. La asesora de Trump, Kellyanne Conway, acuñó una frase memorable que definiría la presidencia al referirse a los “hechos alternativos” del presidente.

Este patrón se ha repetido sin cesar. Trump tacha de falsas las noticias incómodas pero veraces. Trata de la misma manera las encuestas difíciles. La hipérbole es su mejor amiga: describió sus recortes de impuestos del primer mandato como los mayores de la historia. No lo fueron. En 2019, mostró un mapa manipulado de la trayectoria de un huracán para respaldar su afirmación de que se dirigía hacia Alabama, contradiciendo los datos científicos precisos de los servicios meteorológicos gubernamentales.

En su segundo mandato, las noticias falsas no han cesado. La falsa insistencia de Trump en que las naciones extranjeras paguen los aranceles comerciales contradice los principios económicos básicos: los aranceles los pagan los importadores estadounidenses y, al final, los consumidores son quienes asumen los costos.

A veces, como con la mentira de la reducción de impuestos, las fábulas de Trump restan importancia a logros significativos y promesas de campaña cumplidas. Pero su tendencia a crear mitos puede ser aún más corrosiva. Cuando la COVID-19 amenazó su primera candidatura a la reelección, argumentó que el problema no era el patógeno, sino los esfuerzos para detenerlo. “Si dejamos de hacer pruebas ahora mismo, tendríamos muy pocos casos, si es que tenemos alguno”, dijo el presidente en junio de 2020.

Y en la noche de las elecciones de ese año, al darse cuenta de que los votantes lo habían rechazado, Trump inventó un escenario alternativo para evitar la vergüenza que sumió al país en su peor crisis política en décadas. “Esto es un fraude contra el pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones”, dijo un furioso Trump. Sus afirmaciones finalmente condujeron a los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando algunos de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio y agredieron a agentes de policía.

Trump nunca abandonó el universo personal que creó para sí mismo aquella noche. Pero, al igual que sus afirmaciones sobre el caso Reflecting Pool chocarían más tarde con los hechos verificables, varios tribunales desestimaron las endebles alegaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral masivo.

Las consecuencias de su negacionismo electoral perduran años después: en la legislación que el presidente impulsa para endurecer las normas de registro de votantes y en sus intentos de utilizar el poder ejecutivo para restringir el voto por correo, mientras los críticos temen otra elección impugnada en noviembre.

Y cualquiera que quiera permanecer en la órbita de Trump debe alimentar esta fantasía: los funcionarios de la administración se retuercen constantemente en las audiencias del Congreso para evitar reconocer que perdió las elecciones de 2020 de forma justa y legítima.

Y el intento de minimizar la gravedad de aquel día oscuro en el Capitolio continúa. El martes, un juez desestimó a regañadientes un caso de conspiración sediciosa contra líderes y miembros de los Oath Keepers, un grupo antigubernamental de extrema derecha. Limitado por el respeto a la autoridad del poder ejecutivo en materia de acusaciones, el juez Amit Mehta afirmó que la desestimación restaba importancia a los actos delictivos. Sin embargo, añadió: “El Tribunal no puede escribir un final diferente”.

Las mentiras de Trump también están teniendo un impacto perjudicial en el extranjero. Insiste en que Irán está “suplicando” negociar tras semanas de bombardeos aéreos estadounidenses. Pero su discurso de victoria es bastante débil. Muchos analistas de política exterior consideran la guerra una derrota estratégica, ya que Estados Unidos está teniendo dificultades para debilitar el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, que estaba abierto antes del conflicto.

Pero la imagen personal de Trump depende de ganar.

Así pues, una guerra que en el mejor de los casos puede terminar en un feo empate debe ser aclamada como una gran victoria; una elección que perdió debe haber sido un triunfo; y los daños al Estanque Reflectante causados por una renovación fallida deben atribuirse a los vándalos.

Hay algo que caracteriza a Trump: rara vez oculta sus intenciones. En 2018, explicó su as bajo la manga en una reunión de veteranos en Kansas City, Misuri: “Recuerden, lo que ven y lo que leen no es lo que está sucediendo”.

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